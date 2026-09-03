26 अगस्त को नेपाल के बागमती प्रांत में लंगटांग लिरुंग ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर त्रिशूली नदी घाटी में जा गिरा। ग्लेशियर टूटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचा दी। बाढ़ के तेज बहाव में कई पुल और राजमार्ग बह गए, जबकि कई गांव पूरी तरह इसकी चपेट में आ गए। इस आपदा में अब तक एक हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं।

हालांकि, नेपाल के नुवाकोट जिले में तबाही के बीच एक नीले रंग का मकान अब भी मजबूती से खड़ा दिखाई दिया। चारों तरफ कीचड़ और मलबा जमा था, लेकिन इस मकान को खास नुकसान नहीं पहुंचा। मकान में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए चौथी मंजिल के बालकनियों में चले गए थे, जिसका वीडियो वायरल हो गया।

इस इमारत का अब तक कोई आधिकारिक इंजीनियरिंग ऑडिट नहीं हुआ है, लेकिन सामने आई तस्वीरें इसकी मजबूती की कहानी जरूर बयां करती हैं। खास बात यह है कि यह मकान 40 साल से भी ज्यादा पुराना बताया जा रहा है।

चर्चा में आया मकान

पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाला यह नीला मकान नेपाल के नुवाकोट ज़िले के देवीघाट इलाके में स्थित है। यह घर एक किराना व्यापारी प्रकाश पांडे प्याकुरेल का है, जो अपने परिवार के साथ ऊपरी मंजिलों में रहते थे। ख़बरों के मुताबिक, बाढ़ के समय प्याकुरेल और उनका परिवार लगभग दो घंटे तक घर के अंदर ही फंसा रहा।

परिवार के लोग घर की ऊपरी मंजिलों में ही रहे, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। हालांकि, तस्वीरों से पता चलता है कि सबसे निचली मंजिल की दीवारें पानी के तेज़ बहाव में टूटकर बह गईं और सिर्फ़ इमारत को संभालने वाले खंभों का ढांचा ही बचा रह गया। शायद इसी वजह से पानी घर के आर-पार आसानी से निकल सका और इमारत ढहने से बच गई।

यह मकान गिरा क्यों नहीं

हिमालयी क्षेत्रों में ठंड के कारण घर बनाते समय गर्मी-सर्दी से बचाव और केवल ऊपर से पड़ने वाले भार को सहने वाले ढांचों को तवज्जो दी जाती है। यहाँ नींव ज़मीन में बहुत गहरी नहीं खोदी जाती। ऐसे में बाढ़ आने पर सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि ऊपरी मिट्टी बह जाती है, जिससे मकान की नींव भी उखड़ जाती है।

अचानक आई बाढ़ की वजह से ज़मीन की मिट्टी दलदल जैसी भी बन जाती है। पानी से भरी मिट्टी अपनी पकड़ खो देती है और ठोस रहने के बजाय पानी की तरह बहने लगती है।

मकान के मालिक प्याकुरेल के हवाले से आई ख़बरों के अनुसार, उनके परिवार ने त्रिशूली नदी के इस ख़तरे का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था। दशकों पहले, उन्होंने ज़मीन के नीचे दो मंजिल गहराई तक खुदाई करवाई थी और सड़क में निर्माण होने वाली सामग्री तथा मजबूत स्टील के खंभों का इस्तेमाल करके एक बेहद मजबूत नींव तैयार की थी। ज़मीन में गहराई तक धंसा यही मजबूत ढांचा इमारत को अपनी जगह पर टिकाए रखने में मददगार साबित हुआ।

यहाँ इमारत की दबाव सहने की क्षमता कैसे काम आई

प्याकुरेल का यह मकान स्टील के खंभों (पिलर) और बीम के ढाँचे पर बनाया गया लगता है। बोलचाल में इसे आरसीसी (RCC) ढांचा कहा जाता है।

आम तौर पर साधारण घरों में दीवारें ही पूरे मकान का वजन संभालती हैं और उस भार को नींव तक पहुँचाती हैं। लेकिन आरसीसी ढांचा इससे थोड़ा अलग होता है।

इसमें इस्तेमाल कंक्रीट इमारत के वजन को सहने की ताकत देता है, जबकि अंदर लगा स्टील इमारत को ऐसा लचीलापन देता है जिससे वह टूटे बिना थोड़ा-बहुत हिल-डुल सके।

साल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप में करीब 9,000 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद पूरे देश में आरसीसी खंभों और बीम वाले ढांचे बनाने के नियमों को बढ़ावा दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भूकंप ने यह साबित कर दिया था कि नेपाल के ज़्यादातर घर भूकंप के झटके सहने में नाकाम थे।

प्याकुरेल के घर को ऐसे ही तेज़ धक्कों को सहने के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए इसमें बाढ़ के तेज़ बहाव की ताक़त को झेलने की क्षमता थी।

इसके अलावा, इस मकान को अपनी सही जगह का भी फ़ायदा मिला। यह घर बाढ़ के सबसे तेज़ बहाव से थोड़ा हटकर बना हुआ था, जिस वजह से यह पानी के साथ बहकर आए भारी पत्थरों और मलबे की सीधी टक्कर से बच गया।

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बिहार सरकार ने नेपाल से बाढ़ के पानी के साथ बिहार में आने वाली मछलियों के संबंध में जनता को आगाह किया है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर, बिहार के डेयरी, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विभाग ने मंगलवार को एक सार्वजनिक सलाह जारी कर नेपाल से राज्य की नदियों में बहकर आए बाढ़ के पानी से पकड़ी गई असामान्य मछलियों के सेवन के खिलाफ चेतावनी दी है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।