गर्मियों के महीनों में देश में बिजली की स्थिति को लेकर अलग-अलग तस्वीर देखने को मिली। देश में बिजली की सबसे ज्यादा मांग ने नए रिकॉर्ड बनाए और इस मांग को पूरा कर पाना बड़ी उपलब्धि माना गया। लेकिन गुरुग्राम के सबसे महंगे अपार्टमेंट इलाकों में रहने वाले लोगों को बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। उन्हें बिजली के लिए बैकअप डीजल जनरेटर चलाने पड़े। इससे इन इलाकों में वायु और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा।

इसके उलट, पड़ोसी राज्य दिल्ली में लगभग बिजली कटौती नहीं हुई। दोनों जगहों की यह स्थिति आसपास काम करने वाली अलग-अलग बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम के प्रदर्शन में बड़ा अंतर दिखाती है। इसलिए अब यह समझने की जरूरत है कि बिजली वितरण व्यवस्था में असली समस्या क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है।

उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प

डिस्कॉम कंपनियाँ बिजली क्षेत्र में बिजली को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करती हैं। बिजली संयंत्र बिजली बनाते हैं और हाई-वोल्टेज टावर उसे लंबी दूरी तक पहुंचाते हैं। इसके बाद डिस्कॉम इस हाई-वोल्टेज बिजली को लेकर उसे सुरक्षित और इस्तेमाल लायक वोल्टेज में बदलकर घरों और कारोबारों तक पहुंचाती हैं।

बिजली अधिनियम, 2003 के तहत उपभोक्ताओं को डिस्कॉम से भरोसेमंद और अच्छी गुणवत्ता वाली बिजली पाने का अधिकार है। बिजली की दरें तय करने और डिस्कॉम की निगरानी के लिए स्वतंत्र और सक्षम नियामक आयोग की व्यवस्था भी है।

राज्य सरकार की भूमिका मुख्य रूप से बिजली से जुड़ी नीतियां बनाने तक सीमित है। इसके अलावा वह यह तय करती है कि किन उपभोक्ता वर्गों को मुफ्त या बहुत सस्ती बिजली दी जानी है। उदाहरण के लिए किसानों को मुफ्त या सस्ती बिजली देने का फैसला राज्य सरकार करती है और इसके लिए डिस्कॉम को जरूरी सब्सिडी भी देती है।

मुंबई में करीब दो दशक से एक ही इलाके में एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को काम करने की अनुमति है। इनमें टाटा पावर, बेस्ट और अडानी इलेक्ट्रिसिटी जैसी कंपनियां शामिल हैं। वहां उपभोक्ताओं के पास बिजली सप्लायर चुनने का विकल्प है।

यह व्यवस्था काम कर रही है। ऐसे राज्यों में भी नई बिजली वितरण कंपनियों को प्रवेश देने से फायदा हो सकता है, जहां बिजली वितरण व्यवस्था में सरकारी नियंत्रण, अक्षमता और व्यवस्था का फायदा उठाकर कमाई करने की समस्या लंबे समय से बनी हुई है।

यह बात अब बहुत कम लोगों को याद है कि 1990 के दशक के मध्य में एच. डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को बढ़ावा देने का फैसला किया था।

इन कंपनियों को बड़े मेगा पावर प्रोजेक्ट्स से सस्ती बिजली देने की योजना भी बनाई गई थी। मेगा पावर प्रोजेक्ट्स ऐसे बड़े बिजली संयंत्र होते हैं, जिनकी क्षमता आम तौर पर 1,000 मेगावाट या उससे अधिक होती है। इन परियोजनाओं को आयात और उत्पाद शुल्क में छूट देने का भी प्रावधान था, ताकि वे सस्ती बिजली उपलब्ध करा सकें।

इसके पीछे सोच यह थी कि ग्रामीण क्षेत्रों और सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति को अलग रखने के बाद कारोबार और उद्योगों को दी जाने वाली बिजली व्यवस्था आर्थिक रूप से टिकाऊ हो सकती है। इसके लिए नई बिजली वितरण कंपनियों को मैदान में उतारने की योजना थी। उम्मीद थी कि इससे बिजली वितरण में लंबे समय से चली आ रही अक्षमता और व्यवस्था का फायदा उठाने की प्रवृत्ति को खत्म किया जा सकेगा।

राज्यों ने निजीकरण के लिए लिखित सहमति भी दी और सस्ती बिजली का लाभ लिया। लेकिन बाद में राजनीतिक कारणों से उन्होंने बिजली वितरण के निजीकरण की दिशा में आगे कदम नहीं बढ़ाया। करीब एक दशक बाद केंद्र सरकार को मेगा पावर नीति की शर्तों को हटाना पड़ा और इस योजना की विफलता को स्वीकार करना पड़ा।

गर्मियों में बिजली कटौती क्यों?

अब सवाल यह है कि गर्मियों में बार-बार बिजली कटौती क्यों हुई?

इसका एक कारण यह हो सकता है कि बिजली वितरण नेटवर्क की क्षमता गर्मियों में एयर कंडीशनर के बढ़ते इस्तेमाल से पैदा होने वाली मांग के हिसाब से पर्याप्त नहीं बढ़ाई गई। ऐसी स्थिति में देश में कुल मिलाकर पर्याप्त बिजली उपलब्ध होने के बावजूद डिस्कॉम के पास तकनीकी कारणों से बिजली कटौती करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बिजली ग्रिड पर जरूरत से ज्यादा दबाव न पड़े और वह स्थिर बना रहे।

इसलिए बिजली वितरण नेटवर्क की क्षमता को लगातार बढ़ाना जरूरी है। नेटवर्क की क्षमता हमेशा अनुमानित मांग से ज्यादा रखी जानी चाहिए। राज्य सरकारों और बिजली नियामकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अगली गर्मियों से पहले जरूरी क्षमता बढ़ा दी जाए।

एक से ज्यादा बिजली वितरण कंपनियों को काम करने की अनुमति देना इसका एक रास्ता हो सकता है। इससे कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, नए निवेश की गुंजाइश बनेगी और नई तकनीक अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। इसका फायदा उपभोक्ताओं की शिकायतों के जल्द समाधान में भी हो सकता है।

अक्सर यह कहा जाता है कि बिजली नियामक आयोगों की ओर से तय की गई दरें बहुत कम हैं और डिस्कॉम को इतनी कमाई नहीं होती कि वे जरूरी निवेश कर सकें। नियामक आयोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिजली की दरों से डिस्कॉम को पर्याप्त आय मिले और कंपनियां उस पैसे का इस्तेमाल जरूरी बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए वास्तव में करें।

बिजली की मांग का बोझ कैसे कम हो?

आगे चलकर डिस्कॉम को सार्वजनिक जगहों और इमारतों पर ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए आकर्षक दर पर सौर बिजली खरीदने की व्यवस्था की जा सकती है।

अगर अलग-अलग जगहों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ता है तो डिस्कॉम का खर्च कम हो सकता है। सौर बिजली थर्मल पावर की तुलना में सस्ती होती है और इसे दूर तक पहुंचाने के लिए बड़े ट्रांसमिशन नेटवर्क की जरूरत भी कम होती है।

इसके अलावा डिस्कॉम को बिजली की मांग वाले इलाकों में बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी जल्द से जल्द लगाने चाहिए। इससे दिन में पैदा होने वाली सस्ती सौर बिजली को बैटरी में जमा किया जा सकेगा और शाम के समय जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा।

बैटरी स्टोरेज की सुविधा मिलने के बाद गर्मियों में थर्मल पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन भी जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है।

उन बिजली संयंत्रों का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। इनमें गैस से चलने वाले बिजली संयंत्र शामिल हैं। इन संयंत्रों से बनने वाली बिजली महंगी होती है क्योंकि इसमें आयातित गैस का इस्तेमाल होता है। इसलिए सामान्य समय में इनका इस्तेमाल महंगा पड़ता है। लेकिन गर्मियों में कुछ घंटों के लिए जब बिजली की मांग बहुत ज्यादा हो, तब इनसे बिजली लेना उपयोगी हो सकता है।

डीजल जनरेटर की जरूरत खत्म हो

आखिरकार लक्ष्य यह होना चाहिए कि रिहायशी इलाकों को बिजली जाने पर बैकअप डीजल जनरेटर चलाने की जरूरत ही न पड़े।

बिजली वितरण नेटवर्क को मजबूत करने, सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने, बैटरी स्टोरेज लगाने और जरूरत के समय अतिरिक्त बिजली संयंत्रों का इस्तेमाल करने जैसे कदमों को एक साथ लागू किया जाए तो लंबे और बार-बार होने वाले बिजली कटौती के मामलों को कम किया जा सकता है।

इसका फायदा तेजी से बढ़ते गुरुग्राम जैसे शहरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक हो सकता है।

इन सुधारों को लागू करने के लिए दो से तीन साल का समय देना एक व्यावहारिक लक्ष्य हो सकता है।

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