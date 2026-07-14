दिल्ली में नेहरू के जमाने की ऐसी कई इमारतें हैं, जिनमें से कई को अब गिरा दिया गया है। इसी साल मई में सबसे पहले निर्माण भवन गिराया गया और उसके बाद उद्योग भवन का नंबर आया। आने वाले समय में शास्त्री भवन और कृषि भवन को गिराया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार नए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण करवा रही है, जिसका नाम कर्तव्य भवन होगा। हालांकि पुरानी इमारतें बताती है कि कैसे जब देश आजाद हुआ था तब कम संसाधन के बावजूद और बढ़ती सरकारी जरूरतों के बीच मांगों को पूरा करने की कोशिश की गई थी।

1947 में केंद्र सरकार मुख्य रूप से नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक सचिवालय की इमारतों से काम करती थी। उन्हें हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। रिकॉर्ड के मुताबिक इन ब्लॉकों के पीछे दूसरे विश्व युद्ध के जमाने की झोपड़ियां थीं, जिनमें ज्यादा सरकारी अधिकारी रहते थे।

CPWD ने कराया था निर्माण

सचिवालय को बढ़ाने का काम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) पर था, जो उस समय वर्क्स, हाउसिंग और सप्लाई मंत्रालय के तहत एक विभाग था। इसके पहले मंत्री जी बी देवलिकर थे और उसके बाद श्रीधर कृष्ण जोगलेकर मंत्री बने थे। श्रीधर 1952 से 1968 तक CPWD के चीफ़ आर्किटेक्ट थे और उसी दौरान चारों भवन (निर्माण भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन और कृषि भवन) का निर्माण पूरा हुआ।

2015 की किताब इंडिया: मॉडर्न आर्किटेक्चर्स इन हिस्ट्री में पीटर स्क्रिवर और अमित श्रीवास्तव ने लिखा कि आजादी के बाद के भारत में मॉडर्न प्लानिंग और बिल्डिंग बनाने में CPWD के सीनियर आर्किटेक्ट सबसे ताकतवर खिलाड़ी थे, लेकिन इंजीनियरिंग हायरार्की के अंडर रहे। उन्होंने लिखा, “बंटवारे के बाद के भारत के बड़े इलाके में CPWD केंद्र सरकार के सीधे कंट्रोल में सभी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने के लिए ज़िम्मेदार रहा। हालांकि इसमें बजट का ध्यान रखने वाले इंजीनियरों का दबदबा था। ऐसे में इतनी ज़्यादा ताकत और बदलाव की क्षमता को परंपरा की जड़ता से रोका जाता था।”

सबसे पहली बिल्डिंग कृषि भवन बनी, जिसमें कृषि मंत्रालय है। उस समय छपने वाली एक मैगज़ीन इंडियन बिल्डर ने अपने मार्च 1957 के एडिशन में इस प्रोजेक्ट की अहमियत के बारे में बताया था। फ़ोटोग्राफर राम रहमान, जिनके पिता हबीब रहमान 1970 के दशक में CPWD के चीफ आर्किटेक्ट थे, उन्होंने मैगज़ीन की एक कॉपी शेयर की। इसमें भारत सरकार के लिए पूरी हो चुकी ‘बहु-मंज़िला ऑफ़िस बिल्डिंग’ की तस्वीरें और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले अलग-अलग कॉन्ट्रैक्टर के विज्ञापन दिखाए गए थे।

मैगजीन ने बताया कि कृषि भवन की नींव 16 जून, 1952 को सरदार स्वर्ण सिंह ने रखी थी, जो उस समय वर्क्स मंत्रालय के प्रभारी मंत्री थे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था। मैगज़ीन बिल्डर ने इसके किफ़ायती डिज़ाइन, सीमित फ़्लोर हाइट और भविष्य में लिफ़्ट के इंतज़ाम के बारे में भी बताया। मैगज़ीन के मुताबिक बचत के लिए फ़्लोर हाइट 11 फ़ीट तक सीमित रखी गई थी। यह सबसे कम से कम मंज़ूर की गई जगह थी क्योंकि एयर कंडीशनिंग डक्ट कॉरिडोर की छतों के साथ-साथ चलने थे। उस समय सभी लिफ़्ट लगाना मुमकिन नहीं था, लेकिन कई जगहों पर लिफ़्ट वेल दिए गए थे। इसमें बी एस गोडबोले को बिल्डिंग का आर्किटेक्ट और जोगलेकर को चीफ आर्किटेक्ट बताया गया।

अगली बिल्डिंग उद्योग भवन थी, जिसमें हाल तक कॉमर्स मिनिस्ट्री और दूसरी इमारतें थीं। CPWD की सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वेबसाइट के मुताबिक, 1957 में आर आई गहलोते ने बिल्डिंग का डिजाइन बनाया था।

इसके तुरंत बाद 1, राजेंद्र प्रसाद रोड पर एक और मल्टी-स्टोरी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग का प्रस्ताव रखा गया, जिससे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के विस्तार पर बड़ी बहस शुरू हो गई। नेशनल आर्काइव्स से मिली फाइलों से पता चलता है कि CPWD ने 1957 में प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन कैबिनेट ने इसे 1960 में ही मंज़ूरी दी। देरी कुछ हद तक इसलिए हुई क्योंकि CPWD का डिजाइन विजय चौक के आसपास खुले एरिया में 20-मंज़िला ऑफिस टावर के लिए टाउन प्लानिंग ऑर्गनाइज़ेशन (TPO) की सिफारिश के मुताबिक नहीं था।

11 अप्रैल, 1960 को CPWD के चीफ इंजीनियर के रूम में एक मीटिंग में CPWD अधिकारियों ने विजय चौक के आसपास कंस्ट्रक्शन की योजना का विरोध किया। चीफ आर्किटेक्ट जोगलेकर ने TPO की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह लुटियंस के विजन का उल्लंघन होगा।

प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन को जब रोका गया

मीटिंग के अनुसार, “जोगलेकर ने कहा कि सेंट्रल विस्टा में प्रस्तावित कंस्ट्रक्शन किसी भी तरह से नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के मौजूदा शानदार व्यू की शान को नहीं बढ़ाएंगे। वे मिस्टर लुटियंस के सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट और कंपोजिशन के साथ बहुत ज़्यादा टकराव में थे। यह तय किया गया कि सेंट्रल विस्टा में मौजूदा बाउंड्री से आगे बिल्डिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के किसी भी प्रपोजल पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।”

लागत बनी मुख्य चिंता

आखिरकार 22 दिसंबर 1960 को अपनी मीटिंग में प्रधानमंत्री नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्रस्तावित भवनों को कम मंजिल तक सीमित रखने का फैसला किया और विजय चौक के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया। लागत एक मुख्य चिंता थी। टी शिवशंकर के तैयार किए गए कैबिनेट नोट के मुताबिक, “6 मंज़िला से ज़्यादा ऊंची ऑफिस बिल्डिंग बनाने में कंक्रीट कंस्ट्रक्शन या स्टील फ्रेम, हाई-स्पीड लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे, जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी, जिसे सरकार अभी वहन नहीं कर सकती। साथ ही दिल्ली में जमीन के नीचे पानी को देखते हुए छह मंज़िला से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बनाना सही नहीं होगा।”

एक और चिंता यह थी कि 20 मंज़िला सरकारी बिल्डिंग से एक नए आजाद देश के लोगों को क्या मैसेज जाएगा, जो अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी से जूझ रहा है। कैबिनेट नोट में कहा गया, “सेंट्रल PWD ने अब तक सिर्फ़ छह मंज़िला इमारतें बनाई हैं, जिन पर ज्यादा से ज्यादा बचत की गई है और जो काम की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई यूटिलिटी बिल्डिंग हैं। फिर भी संसद में बड़ी आलीशान इमारतों को बनाने में फिजूलखर्ची की आलोचना हुई है। अगर TPO के बताए अनुसार ऊंची इमारतें बनती हैं, तो इस आलोचना का जवाब देना मुश्किल होगा कि पैसा महंगे निर्माण पर बर्बाद किया जा रहा है, जबकि इसे जरूरी और प्रोडक्टिव इस्तेमाल के लिए बचाना चाहिए।”

22 दिसंबर 1960 को कैबिनेट ने (जिसमें नेहरू, गृह मंत्री जी बी पंत, वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मंत्री गुलजारीलाल नंदा और कॉमर्स मंत्री लाल बहादुर शास्त्री शामिल थे) इस प्लान को मंज़ूरी दे दी और TPO के प्रपोजल पर CPWD के एतराज को ज्यादातर मान लिया।

2 जनवरी, 1961 को मीटिंग में कहा गया था कि कैबिनेट ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के विस्तार के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर फैसला किया था। फैसले लिया गया, “बिल्डिंग आमतौर पर छह मंज़िला होनी चाहिए। लेकिन, दिखने में एक जैसा न लगे और स्काईलाइन में ब्रेक देने के लिए, कुछ बिल्डिंग सात मंज़िला, या आठ मंज़िला, या नौ मंज़िला भी हो सकती हैं। हालांकि कोई भी बिल्डिंग नौ मंज़िला से ज्यादा नहीं बनाई जानी चाहिए। मौजूदा बिल्डिंग लाइनों के बीच सेंट्रल विस्टा के खुले एरिया पर कोई कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। विजय चौक के आसपास की जमीन पर फिलहाल कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जानी चाहिए।”

31 दिसंबर 1960 को एक फॉलो-अप कैबिनेट मीटिंग में कैबिनेट ने कृषि भवन के पास एक मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग और नेशनल म्यूज़ियम के सामने एक नेशनल थिएटर को मंज़ूरी दी। नेशनल थिएटर प्रोजेक्ट को बाद में रोक दिया गया, लेकिन कृषि भवन के बगल वाली बिल्डिंग बनाई गई और 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद उनके सम्मान में इसका नाम शास्त्री भवन रखा गया। निर्माण भवन भी 1960 के दशक में बनकर तैयार हुआ।

मोदी सरकार में बना नया पीएमओ

हालांकि उस समय फाइनल किए गए कई प्रपोज़ल कभी पूरे नहीं हुए। उनमें से एक सेंट्रल विस्टा के प्लॉट 36 पर पार्लियामेंट जैसी एक गोल बिल्डिंग बनाना था। जनवरी 1961 में सेक्रेटरी के ऑफिस में हुई मीटिंग में राय में अंतर था। कई दशक बाद प्लॉट 36, साथ वाले प्लॉट 38 के साथ, खाली कर दिया गया और उस इलाके के सबसे ज़रूरी ऑफिस (प्रधानमंत्री ऑफिस) की जगह बन गया। अब इसका नाम सेवा तीर्थ रखा गया और इस साल फरवरी में इसका उद्घाटन हुआ।

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