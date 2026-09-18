सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेतन सीमा बढ़ा दी है। यह बदलाव गुरुवार से लागू हो गया। 12 के लंबे अंतराल के बाद इस सीमा में बदलाव किया गया है।

अब ईपीएफओ की वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। इसका मतलब है कि संगठन के 8 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को अब 25,000 रुपये तक की वेतन पर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) में अनिवार्य रूप से योगदान करना होगा। 25,000 रुपये से ज्यादा वेतन पर योगदान करना स्वैच्छिक होगा।

इस फैसले का सबसे ज्यादा असर 15,000 से 25,000 रुपये महीने कमाने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी अनिवार्य कवरेज के दायरे में आएंगे।

कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?

15000 रुपये की सैलरी पर पीएफ देने वाले कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी होगी। पहले उनका पेंशन योगदान 1250 रुपये होता था, लेकिन अब 25000 की सैलरी के हिसाब से 2083 रुपये हो जाएगा। पेंशन में योगदान वेतन सीमा का 8.33% होता है।

1952 में EPF योजना शुरू होने के बाद यह नौवीं बार है जब वेतन सीमा में बदलाव किया गया है। पिछली बार सितंबर 2014 में वेतन सीमा 6,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई थी। इससे पहले जून 2001 में इसे 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,500 रुपये किया गया था।



अवधि

वेतन सीमा

01.11.1952 to 31.05.1957 300 रुपये 01.06.1957 से 30.12.1962 500 रुपये 31.12.1962 से 10.12.1976 1,000 रुपये 11.12.1976 से 31.08.1985 1,600 रुपये 01.09.1985 से 31.10.1990 2,500 रुपये 01.11.1990 से 30.09.1994 3,500 रुपये 01.10.1994 से 31.05.2001 5,000 रुपये 01.06.2001 से 31.08.2014 6,500 रुपये 01.09.2014 से 16.09.2026 15,000 रुपये 17.09.2026 से Rs 25,000 रुपये

विशेषज्ञों का कहना है कि यह बढ़ोतरी कर्मचारियो के लिए भी एक संकेत देता है-वेतन बढ़ोतरी का। फिलहाल कम से कम सात बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अकुशल कर्मचारियों की कानूनी न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपये की पुरानी वेतन सीमा से ज्यादा है- दिल्ली (17,800 रुपये), महाराष्ट्र (17,000 रुपये), कर्नाटक (16,800 रुपये), हरियाणा (16,500 रुपये), गुजरात (16,000 रुपये), राजस्थान (15,500 रुपये) और उत्तराखंड (15,220 रुपये)।

ईपीएफओ की वेतन सीमा का क्या महत्व है?

इससे यह तय होता है कि ईपीएफओ के दायरे में आने वाले संस्थानों में कितने कर्मचारियों को तीनों योजनाओं के तहत अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा मिलेगी।

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते (अगर कोई हो) का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं। कर्मचारी का पूरा योगदान ईपीएफ में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12% योगदान में से 3.67% ईपीएफ और 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। सरकार कर्मचारी की पेंशन के लिए वेतन सीमा तक 1.16% योगदान करती है, ताकि कम वेतन की वजह से होने वाली कमी को पूरा किया जा सके। कर्मचारी खुद पेंशन योजना में योगदान नहीं करता।

ईडीएलआई योजना ईपीएफ सदस्यों को नौकरी के दौरान मौत होने पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपये तक का जीवन बीमा कवर देती है। इसमें नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 0.5% योगदान करता है। इसके लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं काटा जाता।

सरकार और कंपनियों पर कितना खर्च आएगा?

ईपीएफओ का दायरा बढ़ने के बाद सरकार पर 1,089 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसके बाद सरकार का सालाना खर्च करीब 11,339 करोड़ रुपये हो जाएगा, जबकि अभी सालाना बजटीय सहायता करीब 10,250 करोड़ रुपये है।

सरकारी अनुमान के मुताबिक, एक कर्मचारी के कुल EPF योगदान में औसतन 600 रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी। सरकार ने कहा कि नई सीमा पिछले कुछ वर्षों में वेतन और आय में हुई बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर तय की गई है।

विशेषज्ञों की एक चिंता यह भी है कि वेतन सीमा बढ़ने के बाद कंपनियां इसका अतिरिक्त खर्च मौजूदा कॉस्ट-टू-कंपनी (CTC) में शामिल करने की कोशिश कर सकती हैं। इससे कर्मचारियों की हाथ में आने वाली तनख्वाह कम हो सकती है।

योगदान बढ़ने के साथ कंपनियों का खर्च भी बढ़ सकता है। EY India के पुनीत गुप्ता ने कहा, “इससे कर्मचारियों की रिटायरमेंट बचत और सामाजिक सुरक्षा बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, इससे कंपनियों को भी अधिक योगदान देना पड़ेगा। 15,000 से 25,000 रुपये के बीच वेतन पा रहे हैं कर्मचारियों की टेक-होम सैलरी भी बढ़े हुए योगदान के कारण कम हो सकती है।”

एसोसिएशन ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स (AIE) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ईपीएफओ बोर्ड में पूर्व नियोक्ता प्रतिनिधि रह चुके के. ई. रघुनाथन ने कहा कि कंपनियों की खर्चे बढ़ सकते हैं। इसका असर खासकर विनिर्माण क्षेत्र और छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों पर पड़ सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि यह लंबे समय में सामाजिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण निवेश है।

इस फैसले की आलोचना क्यों हो रही है?

ट्रेड यूनियनों ने वेतन सीमा बढ़ाने के फैसले की आलोचना की है। इस मुद्दे पर पिछले एक दशक में ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की कई बैठकों में चर्चा हो चुकी है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की महासचिव अमरजीत कौर ने कहा, “12 साल तक 15,000 रुपये पर सीमा को रोककर रखना मौजूदा वेतन के हिसाब से पहले ही सही नहीं था। इसके अलावा 25,000 रुपये की सीमा भी पर्याप्त नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की सीमा कर्मचारियों की कमाई के साथ बढ़नी चाहिए। इसे न्यूनतम मजदूरी, वास्तविक वेतन, महंगाई और जीवन-यापन की लागत के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। इसलिए यह बदलाव बहुत कम और बहुत देर से किया गया है।”

कौर ने कहा कि AITUC की मांग है कि यह सीमा बढ़ाकर 30,000 रुपये की जाए, ताकि ज्यादा कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके।

यह भी पढ़ें-मजदूर दिवस पर पंजाब सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा, कांग्रेस बोली- इसपर हर छह महीने में चर्चा होनी चाहिए

पंजाब सरकार ने मजदूर दिवस के मौके पर न्यूनतम मजदूरी में इजाफा किया है। राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा में न्यूनतम मजदूरी में 15% इजाफा करने का ऐलान किया है। विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा कि मजदूर दिवस पर मजदूरों को तोहफा तो मिलना चाहिए। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।