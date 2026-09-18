पश्चिम एशिया में सत्ता, धर्म और प्रभाव को लेकर संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में रहने वाली कई जनजातियां संघर्ष का परिणाम सोचे बिना तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, फिर सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों न हो।

आज जब दुनिया लाल सागर में अंसार अल्लाह यानी हूतियों के बढ़ते प्रभाव को देख रही है, तो इसे केवल कमजोर बनाम ताकतवर की लड़ाई के तौर पर समझना काफी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर ईरान के समर्थन वाला यह सशस्त्र संगठन, जो एक तरफ यमन के गृहयुद्ध में शामिल है और दूसरी तरफ बड़े भू-राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा बन चुका है, इतने लंबे समय से कैसे टिका हुआ है? आइए इसे समझते हैं।

स्थानीय संगठन से बना क्षेत्रीय ताकत

हूती संगठन की शुरुआत 1990 के दशक में यमन के अल्पसंख्यक जैदी शिया समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुई थी। यह आंदोलन सुन्नी शासकों के खिलाफ था। ये शासक 1962 में जैदी इमामत के खिलाफ विद्रोह के बाद सत्ता में आए थे। इससे पहले जैदी शासकों ने यमन पर 1,000 साल से ज्यादा समय तक शासन किया था।

जैदी शियाओं को लगता था कि उनके समुदाय की अनदेखी की जा रही है। सऊदी अरब से आर्थिक मदद पाने वाले सुन्नी तेजी से अपना धार्मिक प्रचार कर रहे हैं और उनका समुदाय हाशिए पर जाता जा रहा है।

जैदी समुदाय के लोग अपने नेताओं में से एक हुसैन बद्रेद्दीन अल-हूती को अपना मार्गदर्शक मानते थे। उन्होंने 1992 में अल-शबाब अल-मुमिन यानी ‘विश्वास करने वाले युवा’ नाम का संगठन बनाया। इसका उद्देश्य जैदी सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना था। संगठन शिक्षा और सामाजिक कार्यक्रम भी चलाता था।

2000 के दशक की शुरुआत तक यह आंदोलन राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल होने लगा। उसने यमन के राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह की कुछ नीतियों और 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले का विरोध किया।

संगठन के सदस्यों ने सालेह सरकार पर अमेरिका और सऊदी अरब के साथ करीबी संबंध रखने का आरोप लगाया। 2004 में तनाव और बढ़ गया, जब यमनी सुरक्षा बलों ने हुसैन अल-हूती को गिरफ्तार करने की कोशिश की।

उस साल एक लड़ाई में हुसैन अल-हूती की मौत हो गई। इसके बाद आंदोलन और अधिक हथियारबंद हो गया और उनके परिवार के नेतृत्व में संगठित हुआ। 2004 से 2010 के बीच हूतियों ने सऊदी अरब के समर्थन वाली यमनी सरकार के खिलाफ लगातार छह युद्ध लड़े।

नई दिल्ली स्थित मनोज पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस (MP-IDSA) के पश्चिम एशिया केंद्र के रिसर्च फेलो और समन्वयक प्रशांत कुमार प्रधान ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि 2004 से 2010 के बीच हुए छह युद्धों में यमन की केंद्र सरकार हूती विद्रोह को दबाने में संघर्ष करती रही।

2009 के अंत में हूती लड़ाकों के सऊदी अरब के जिजान सीमा क्षेत्र में घुसने के बाद सऊदी अरब भी सीधे इस संघर्ष में शामिल हो गया। सऊदी सेना ने बड़े पैमाने पर हवाई हमले और तोपों का इस्तेमाल किया, लेकिन पहाड़ी इलाके में उसे कई सैन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगे होने वाले संघर्षों में भी ऐसी ही मुश्किलें देखने को मिलीं।

हूतियों की विचारधारा उनके विवादित नारे ‘सरखा’ में दिखाई देती है। इसका अर्थ है- “ईश्वर महान है, अमेरिका की मौत, इजरायल की मौत, यहूदियों पर अभिशाप, इस्लाम की जीत।”

उनकी मौजूदा विचारधारा पर दुनिया भर में चलने वाले साम्राज्यवाद-विरोधी विचारों और 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति का काफी असर है।

हूती खुद को सिर्फ यमन का एक स्थानीय राजनीतिक संगठन नहीं मानते। वे खुद को पश्चिमी प्रभुत्व और क्षेत्र की राजशाहियों के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलन के रूप में पेश करते हैं।

हूतियों ने समानांतर व्यवस्था कैसे बनाई?

एक दशक से ज्यादा समय तक कई इलाकों पर नियंत्रण रखने के दौरान हूती एक विद्रोही लड़ाकू संगठन से आगे बढ़कर एक ऐसी ताकत बन गए, जो अपने नियंत्रण वाले इलाकों में शासन चलाती है। उन्होंने सरकारी व्यवस्था में बड़े बदलाव किए और सरकारी संस्थानों के साथ-साथ निजी क्षेत्र को भी अपने नियंत्रण में लेकर एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर ली।

हाल के आर्थिक आकलनों के मुताबिक हूति हर साल करीब 2.5 अरब डॉलर समानांतर कर और वसूली व्यवस्था के जरिए जुटाते हैं। इस आर्थिक व्यवस्था में हूती इलाकों और यमन सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रों के बीच सीमा पर बनाए गए आंतरिक सीमा शुल्क केंद्र अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वे जकात यानी धार्मिक दान की वसूली करते हैं और सना स्थित सरकारी दूरसंचार कंपनियों जैसे टेली-यमन और यमन मोबाइल पर नियंत्रण रखते हैं।

हूतियों ने ऊर्जा क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी है। यमन पेट्रोलियम कंपनी जैसी सरकारी संस्थाओं के जरिए वे ईंधन के वितरण को नियंत्रित करते हैं। उन पर ईंधन की खेपों को काले बाजार में भेजने और कीमतों में हेरफेर करने के आरोप भी हैं।

अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने भी हूतियों पर ईरान के तेल की अवैध बिक्री के जरिए हर साल 2 अरब डॉलर से ज्यादा कमाने का आरोप लगाया है।

‘एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस’ में शामिल होना

विश्लेषकों के मुताबिक पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में ईरान और हूतियों के संबंध महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर हूतियों को ईरान का सीधा समर्थित संगठन माना जाता है।

ईरान अपनी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के जरिए हूतियों को मदद देता है। ईरानी सलाहकार और हिजबुल्लाह से जुड़े लोग उन्हें सैन्य कमान, मीडिया रणनीति और अभियान की योजना बनाने की ट्रेनिंग देते हैं।

हूतियों की उपस्थिति के कारण ईरान को बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य और सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से के पास रणनीतिक फायदा मिलता है। इससे ईरान को दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव बनाने का मौका मिल जाता है।

ईरान और सऊदी अरब के बीच चीन की मध्यस्थता से हुए समझौते के बाद ईरान ने खाड़ी के देशों के साथ संबंध सामान्य करने की कोशिश की, ताकि उसका आर्थिक अलगाव कम हो। इसलिए ईरान को एक तरफ खाड़ी देशों के साथ रिश्ते संभालने हैं और दूसरी तरफ हूतियों के सैन्य अभियानों का समर्थन भी करना है।

प्रशांत कुमार प्रधान के मुताबिक, हूती सऊदी अरब पर दबाव बनाने के लिए ईरान रणनीतिक साधन हैं। ईरान चाहता है कि हूती सऊदी पर दबाव बनाए रखें, क्योंकि वह सऊदी अरब के साथ ऐसा बड़ा युद्ध नहीं चाहता जिसे बाद में नियंत्रित करना मुश्किल हो जाए।

यानी ईरान की रणनीति एक साथ दो चीजें करने की है—हूतियों के जरिए सऊदी अरब पर सैन्य दबाव बनाए रखना और साथ ही सऊदी के साथ बातचीत की संभावना भी खुली रखना।

हालांकि, यमन के अंदर हूती अपने फैसले काफी हद तक खुद लेते हैं। वे ईरान की तकनीकी मदद पर निर्भर हैं, लेकिन उनके नेता घरेलू जरूरतों और अपनी राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले लेते हैं।

युद्ध का नया मोर्चा

सऊदी अरब और हूतियों के बीच लंबे समय से सैन्य दबाव और बातचीत दोनों का दौर चलता रहा है। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए संघर्षविराम के बाद सऊदी और हूतियों के बीच सीधी बातचीत शुरू हुई। लेकिन कई मुद्दों पर मतभेद के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। शांति वार्ता उस समय अटक गई, जब हूतियों ने मांग की कि सऊदी अरब यमन के तेल और गैस से होने वाली कमाई का इस्तेमाल हूती-नियंत्रित इलाकों में सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए करे।

सऊदी अरब ने इसके लिए तब तक पैसा देने से इनकार किया, जब तक सीमा क्षेत्र को हथियारों से मुक्त करने की व्यवस्था नहीं होती। इसके बाद हूतियों ने पूर्वी यमन के तेल टर्मिनलों पर हमले किए। इससे यमन की सरकार की आय का मुख्य स्रोत प्रभावित हुआ।

खुद आर्थिक दबाव झेल रहे हूतियों ने इसके बाद सऊदी अरब के दक्षिणी प्रांतों को निशाना बनाना शुरू किया। इसका मकसद यह दिखाना था कि जब तक आर्थिक मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक सऊदी अरब का बुनियादी ढांचा हूती हमलों के लिए असुरक्षित रहेगा।

इसी दौरान हूतियों ने यमन के पश्चिमी तट और रणनीतिक बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। इससे उन्हें दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों को प्रभावित करने की क्षमता मिल गई।

हूतियों ने इन सैन्य कार्रवाइयों को फिलिस्तीन के समर्थन और साम्राज्यवाद के विरोध से जोड़कर भी पेश किया। इस रुख से उन्हें स्थानीय स्तर पर समर्थन और नए लड़ाकों की भर्ती में मदद मिलती है।

2026 में फिर बढ़ा तनाव

मौजूदा स्थिति पर प्रशांत कुमार प्रधान ने कहा कि सऊदी अरब और हूतियों के बीच स्थिति जुलाई 2026 में खराब होने लगी। उस समय यमन की सरकार ने सना हवाई अड्डे पर हमले किए। उसका मकसद ईरान की उस उड़ान को रोकना था, जिसमें हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था।

हूतियों ने इस हमले के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार माना और जवाब में सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित अभा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया। शांति के लंबे दौर के बाद सऊदी अरब के खिलाफ यह हूतियों का पहला बड़ा हमला था।

इस बढ़ते तनाव के दौरान हूतियों ने यमन के तट के पास बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में स्थित पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया। इस तरह सऊदी अरब और हूतियों के बीच स्थिति लगातार ज्यादा मुश्किल होती गई है।

क्षेत्रीय समीकरण में हूतियों की भूमिका

क्षेत्रीय सुरक्षा मामलों में हूतियों की सक्रिय भूमिका ने अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत को और जटिल बना दिया है। इससे दोनों देशों के बीच संभावित टकराव को लेकर नए और अनिश्चित खतरे पैदा हो गए हैं।

प्रशांत कुमार प्रधान के मुताबिक, पेरिम द्वीप पर कब्जे और लाल सागर के तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मोखा बंदरगाह पर नियंत्रण हासिल करने से समुद्री मार्गों के आसपास हूतियों की स्थिति काफी मजबूत हुई है।

प्रधान ने कहा कि जिस तरह ईरान ने यह दिखाया है कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, उसी तरह हूती अब बाब अल-मंदेब और लाल सागर में खुद को एक प्रमुख ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। लाल सागर के किनारे बंदरगाहों और द्वीपों पर उनका कब्जा यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के लिए सीधी चुनौती है।

इसके अलावा लाल सागर और बाब अल-मंदेब में बढ़ती अस्थिरता यमन की सरकार, सऊदी अरब और पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है।

एक बड़ी कूटनीतिक समस्या यह है कि ईरान के प्रभाव और हूतियों की अपनी स्वतंत्रता के बीच अंतर करना मुश्किल है।

अमेरिका का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार देता है। लेकिन हूती अपने सैन्य अभियानों में काफी हद तक स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं। इसलिए ईरान अगर क्षेत्र में तनाव कम करने का वादा भी करता है, तो इससे यह जरूरी नहीं हो जाता कि हूती भी अपने हमले रोक देंगे।

हूतियों और खाड़ी देशों के हित अलग

हूतियों के हित और खाड़ी देशों के हितों में भी सीधा अंतर दिखाई देता है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अपने देश में बुनियादी ढांचे और विकास की परियोजनाओं पर ध्यान देने के लिए क्षेत्र में शांति चाहते हैं।

इसके उलट, हूतियों को संघर्ष से राजनीतिक फायदा मिलता दिखता है। मौजूदा तनाव उन्हें अपने समर्थकों के सामने यह साबित करने का मौका देता है कि उनका संघर्ष और उनकी सैन्य गतिविधियां जरूरी हैं।

यह भी पढ़ें-मक्का ड्रोन हमले के बाद हूतियों ने सऊदी के F15 लड़ाकू विमान को मार गिराया, मिसाइल से किया अटैक

सऊदी अरब में मक्का के पास हुए ड्रोन हमले के बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उनकी सेना ने यमन के उत्तर-पूर्वी मारिब प्रांत में सऊदी अरब का एक F-15 लड़ाकू विमान मार गिराया है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी की ओर से यह जानकारी साझा की गई। उन्होंने कहा है कि लड़ाकू विमान को मार गिराने के लिए मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।