बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर पिछले 25 वर्षों से चला आ रहा विवाद सोमवार को नई दिल्ली में एक अंतर-राज्यीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के साथ खत्म हो गया। इस समझौते के तहत सोन नदी के कुल जल आवंटन में से बिहार को 5.75 मिलियन एकड़-फीट (MAF) और झारखंड को 2 MAF पानी मिलेगा।

माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक सहमति से दोनों राज्यों के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय से अटकी सिंचाई, जलाशय और नदी-जोड़ो परियोजनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा।

सोन नदी के विवाद का इतिहास

यह विवाद उस समय शुरू हुआ था जब नवंबर 2000 में बिहार से अलग करके नए राज्य झारखंड का गठन किया गया था। बंटवारे के बाद सोन नदी का मुख्य ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र और उसकी सहायक नदियां झारखंड के हिस्से में चली गईं, जबकि निचले मैदानी इलाकों में स्थित कृषि केंद्र बिहार में ही रह गए।

इस विवाद की जड़ें दरअसल 1973 के बाणसागर समझौते से जुड़ी हैं। वह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच हुआ एक त्रिपक्षीय समझौता था, जिसके तहत अविभाजित बिहार को सोन नदी के कुल पानी में से 7.75 MAF हिस्सा आवंटित किया गया था। हालांकि, 2000 में बिहार के विभाजन के बाद इस 7.75 MAF पानी को बिहार और नए बने झारखंड के बीच बांटने के लिए कोई कानूनी या बाध्यकारी नियम मौजूद नहीं था।

पिछले दो दशकों में कई अंतर-राज्यीय समितियों ने इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जलाशय की ऊंचाई, जमीन के डूबने के डर और पानी के सटीक बंटवारे पर बात बार-बार अटकती रही। हालांकि दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन मामला कभी मुख्यमंत्री स्तर तक नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा, बिहार और झारखंड में समय-समय पर अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों की सरकारें रहने के कारण भी यह समझौता लंबे समय तक टलता रहा। आखिरकार मौजूदा नेतृत्व के बीच बनी सहमति ने इस गतिरोध को समाप्त कर दिया।

सहमति कैसे बनी और इसका क्या असर होगा?

समझौते के अनुसार, बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2 MAF पानी देने पर सहमति बनी है। इससे रोहतास जिले में देहरी-ऑन-सोन से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर स्थित इंद्रपुरी बराज (जिसे इंद्रपुरी बांध या सोन बराज भी कहा जाता है) के पूर्ण संचालन का रास्ता साफ हो गया है। यह बराज झारखंड के उत्तरी जिलों गढ़वा और पलामू की सीमा के पास स्थित है। 1960 के दशक के उत्तरार्ध में बना यह बराज सोन नहर प्रणाली का मुख्य स्रोत है, जिससे पूरे शाहाबाद कृषि क्षेत्र (रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कैमूर जिले) में सिंचाई होती है। अब इस समझौते के बाद बिहार को खेतों की सिंचाई के लिए बराज से अतिरिक्त पानी मिल सकेगा। बदले में, झारखंड में भूमि के जलमग्न होने के खतरे को कम करने के लिए जलाशय के जलस्तर को एक तय सीमा में रखने पर सहमति बनी है, जिसके लिए पुनर्वास के स्पष्ट प्रावधान भी किए गए हैं।

यह समझौता दक्षिण बिहार (रोहतास, भोजपुर और औरंगाबाद) के लिए सिंचाई के पानी की आपूर्ति की गारंटी देता है, वहीं झारखंड के सूखाग्रस्त पलामू और गढ़वा जिलों में नई नहर प्रणालियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। जल शक्ति मंत्रालय की देखरेख में हुए इस समझौते को अंतिम रूप देने में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रमुख भूमिका निभाई।

विवाद का राजनीतिक पहलू और केंद्रीय जल आयोग की भूमिका

हालांकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच कभी सीधी तकरार नहीं हुई, लेकिन चुनाव के समय सोन नदी के पानी का मुद्दा अक्सर राजनीतिक रूप से गरमाता रहा। बिहार के शाहाबाद और मगध क्षेत्रों (रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद) के नेता खरीफ के फसल सीजन में सोन नहर प्रणाली में पानी की कमी को लेकर सरकार को घेरते थे। वहीं दूसरी ओर, झारखंड के पलामू और गढ़वा क्षेत्र के नेता इंद्रपुरी बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी कृषि भूमि डूब जाएगी और बिना उचित मुआवजे के हजारों लोग विस्थापित हो जाएंगे। पिछले 25 सालों के दौरान पटना, रांची और नई दिल्ली में अलग-अलग राजनीतिक गठबंधनों की वजह से भी समन्वय की कमी रही और दोनों राज्य कृषि विकास में देरी के लिए एक-दूसरे पर आरोप लगाते रहे।

इस गतिरोध को तोड़ने में केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आयोग ने दोनों राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी ढांचा, जल-विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) अध्ययन और बांध की ऊंचाई में जरूरी संशोधन के प्रस्ताव तैयार किए, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य थे। हालांकि CWC ने पहले भी कई बार मध्यस्थता की कोशिश की थी, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी।

अब इस नए समझौते से गढ़वा और पलामू जैसे सूखा प्रभावित इलाकों के लिए झारखंड की पानी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी, वहीं जलाशय के नियंत्रित जलस्तर से स्थानीय बस्तियों को डूबने से सुरक्षा भी मिल गई है।

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