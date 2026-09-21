मई 1922 में केंद्रीय विधान सभा के एक कानून के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। शुरुआत में इसमें तीन कॉलेज थे—सेंट स्टीफंस कॉलेज, रामजस कॉलेज और हिंदू कॉलेज।

सबसे पहले 6 अगस्त 1947 को विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद के सामने एक छात्र संघ की शुरुआती खर्च के लिए 150 रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया था। यह संघ सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व करता। इस तरह दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी DUSU की शुरुआत हुई।

अब यही DUSU 78 वर्षों में एक छोटे से छात्र मंच से आगे बढ़कर भारतीय छात्र राजनीति का प्रमुख मंच बन गया है। आज DUSU दिल्ली विश्वविद्यालय के 91 कॉलेजों में पढ़ने वाले 7 लाख से ज्यादा छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। चुनाव में करीब 40 फीसदी छात्र मतदान करते हैं। चुनाव के दौरान कैंपस की पढ़ाई, सुविधाओं और छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाए जाते हैं।

शुरुआती दौर के चुनाव

1947 से 1949 के बीच DUSU का संविधान तैयार किया गया। 9 अप्रैल 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया। हालांकि, DUSU का पहला आधिकारिक चुनाव 1954 में हुआ। उस समय चुनाव का तरीका आज से अलग था।

दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। तब तक नॉर्थ कैंपस का विस्तार हो चुका था और वहां के कई कॉलेज अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलनों के प्रमुख केंद्र बन गए थे।

DUSU उस समय मुख्य रूप से कैंपस से जुड़े मुद्दों पर काम करता था। इनमें मुख्य रुप से विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएं, लाइब्रेरी के नियम और छात्रों की शिकायतों का समाधान जैसे मुद्दे शामिल थे। 1950 के दशक की शुरुआत में छात्र संगठनों के औपचारिक राजनीतिक ढांचे में शामिल न होने के कारण DUSU की राजनीति काफी हद तक विश्वविद्यालय तक ही सीमित थी।

उस समय छात्र सीधे DUSU के अध्यक्ष या दूसरे पदों के लिए वोट नहीं करते थे। पहले कॉलेज के काउंसलर चुने जाते थे और फिर यही काउंसलर DUSU के पदाधिकारियों को चुनते थे। यह अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था थी।

1960 के दशक में देश के बड़े राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े छात्र संगठन तेजी से DUSU की राजनीति में आने लगे। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS) से जुड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP), कांग्रेस का छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) और वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (AISF) विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति का हिस्सा बन गए।

समाजशास्त्री टी. के. ऊमेन ने 1974 में लिखे अपने शोधपत्र ‘Student Politics in India: The Case of Delhi University’ में कहा कि विश्वविद्यालय की राजनीति को देश की व्यापक राजनीतिक व्यवस्था से अलग करके नहीं देखा जा सकता। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने जब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अपने विचारों के प्रचार का मंच मानना शुरू किया तो छात्र चुनाव भी सिर्फ कैंपस की समस्याओं तक सीमित नहीं रहे। चुनावों में जीत का मतलब ज्यादा पहचान, प्रभाव, राजनीतिक संपर्क और संसाधनों तक पहुंच भी हो गया। इससे चुनावी मुकाबला धीरे-धीरे और तेज होता गया।

1972 की सर्दियों में विद्यार्थियों ने DUSU में सीधे चुनाव कराने की मांग को लेकर 50 दिनों तक बड़ा आंदोलन किया। इससे पहले विद्यार्थी कॉलेज के काउंसलर चुनते थे और यही काउंसलर यूनियन के केंद्रीय पदाधिकारियों को चुनते थे। उदाहरण के लिए, DUSU अध्यक्ष का चुनाव 10 काउंसलर मिलकर करते थे।

आखिरकार विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की मांग मान ली। 1973 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के लिए सीधे चुनाव कराए गए। चारों पद ABVP के उम्मीदवारों ने जीते। कानून संकाय से चुने गए अरुण जेटली उपाध्यक्ष बने। अगले साल वह DUSU के अध्यक्ष चुने गए।

सीधे चुनाव शुरू होने के बाद DUSU की राजनीति में संगठित छात्र संगठनों और बड़े राजनीतिक आंदोलनों की भूमिका और बढ़ गई। यह ऐसे नेताओं को तैयार करने का मंच बनने लगा, जिन्होंने आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीति में हिस्सा लिया।

1991 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने के खिलाफ छात्र आंदोलन हो रहे थे। इसके मद्देनजर पहली बार DUSU के चुनाव रद्द किए गए।

पिछले 25 वर्षों में DUSU चुनाव

आज DUSU चुनाव बड़े आयोजनों की तरह नजर आते हैं। चुनाव प्रचार में बड़ी संख्या में गाड़ियां दिखती है। कॉलेजों में घूम-घूमकर प्रचार किए जाते हैं,सड़क किनारे पोस्टर-बैनर लगाए जाते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश के विश्वविद्यालयों में होने वाले छात्र चुनावों के लिए एक समान नियम बनाने हेतु एक समिति गठित करने का निर्देश दिया। इसके बाद जे. एम. लिंगदोह समिति ने चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा तय करने और गाड़ियों के इस्तेमाल जैसे मुद्दों के लिए नियम सुझाए।

समिति ने चुनाव प्रचार में एक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 5,000 रुपये खर्च की सीमा तय करने की सिफारिश की। इसके अलावा पोस्टर और अन्य छपी सामग्री, गाड़ियों, लाउडस्पीकर और प्रचार के दूसरे तरीकों पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया। हालांकि, बार-बार इन नियमों का उल्लंघन होता रहा है।

राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से जुड़े छात्र संगठनों का प्रभाव बढ़ने के साथ DUSU की राजनीति में मुकाबला भी तेज होता गया। ABVP और NSUI अब इसके दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी संगठन हैं। इसके अलावा AISA और SFI जैसे वामपंथी छात्र संगठन भी चुनाव लड़ते और कैंपस की राजनीति को प्रभावित करते हैं। कई बार यह राजनीतिक टकराव हिंसा तक भी पहुंचा है। 2015 में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ABVP, NSUI और आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन छात्र युवा संघर्ष समिति (CYSS) के सदस्यों के बीच झड़प हुई थी। तीनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

कोविड के दौर में छात्र संघ के चुनाव चार साल तक नहीं हो सके। चुनाव न होने के कारण विश्वविद्यालय में चुने हुए छात्र नेता नहीं थे। इस दौरान छात्रों से जुड़े कई मुद्दों पर आंदोलन हुए। ABVP और NSUI जैसे छात्र संगठनों ने चुनाव जल्द शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए।

जब 2023 में विश्वविद्यालय ने दोबारा चुनाव कराए तो लिंगदोह समिति के नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हुआ। उम्मीदवारों और छात्र संगठनों ने सार्वजनिक दीवारों, मेट्रो स्टेशनों और विश्वविद्यालय के गेटों पर पोस्टर, बैनर और पेंट से लिखे नारों की भरमार कर दी।

इस मामले में 2017 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में प्रशांत मनचंदा बनाम भारत संघ और अन्य मामला पहुंच चुका था। बाद में इसी मामले के जरिए अदालत ने चुनाव के दौरान सार्वजनिक जगहों को गंदा करने और नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर सुनवाई की। 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वोटों की गिनती पर रोक लगा दी थी। अदालत ने उम्मीदवारों और छात्र संगठनों से सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए पोस्टर आदि हटाने और अपनी जेब से उनकी सफाई व मरम्मत कराने को कहा था।

2026 के चुनाव से पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को चुनाव के दौरान हंगामा, हिंसा और नियमों के उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई। चुनाव प्रचार के दौरान 998 चालान काटे गए और 47 गाड़ियां जब्त की गईं।

नई दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव के बाद होने वाले विजय जुलूसों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक सड़कों, कैंपस और हॉस्टल सभी जगहों पर लागू होगी। अदालत ने यह भी कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक अवमानना और अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाए।

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रसंघ चुनाव 2026 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। डूसू के इस चुनाव में 4 में से तीन पदों पर आरएसएस के स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने तीन पदों पर कब्जा जमाया है, जबकि एक पद पर निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना परचम लहराया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।