दुर्गा पूजा का बदलता रूप: जमींदार रौब दिखाने के लिए मनाते थे, स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए मनाया

The History and Origin of the Durga Puja Festival: प्लासी के युद्ध में कंपनी की जीत के बाद अंग्रेजों के हिमायती राजा नवकृष्ण देब ने ही रॉबर्ट क्लाइव के सामने दुर्गा पूजा आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था।

राष्ट्रवादी आंदोलन का मंच बनने से पहले दुर्गा पूजा बंगाल के अमीर व्यापारियों के लिए धन प्रदर्शन का माध्यम था। (Photo Credit- Wikimedia Commons)

