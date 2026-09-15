संविधान सभा के शुरुआती सत्रों में से एक में संयुक्त प्रांत के कांग्रेस नेता आर. वी. धुलेकर ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हिंदुस्तानी भाषा के इस्तेमाल की पुरजोर वकालत की थी। जब उनसे कहा गया कि सभा में सभी लोग यह भाषा नहीं जानते हैं, तो उन्होंने तीखा जवाब दिया, “जो लोग भारत के लिए संविधान बनाने के लिए इस सदन में मौजूद हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते, वे इस सभा के सदस्य बनने के लायक नहीं हैं। बेहतर होगा कि वे यहाँ से चले जाएँ।”

धुलेकर की इस टिप्पणी से सदन में काफी हंगामा हुआ। सभापति ने हस्तक्षेप करके व्यवस्था बहाल की, लेकिन भाषा का सवाल संविधान सभा के सामने सबसे विवादित मुद्दों में से एक बना रहा।

वर्षों की बहस के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने भाषा के मुद्दे पर एक समझौते को स्वीकार किया, जिसे ‘मुंशी-आयंगर फॉर्मूला’ के नाम से जाना जाता है। किसी एक भाषा को ‘राष्ट्रभाषा’ घोषित करने के बजाय, इसने हिंदी को ‘संघ की राजभाषा’ का दर्जा दिया। साथ ही संविधान लागू होने के बाद अगले 15 वर्षों तक ‘सभी सरकारी कामकाज’ के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रखने की बात कही गई। इसी ऐतिहासिक तारीख को अब हर साल ‘हिंदी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है।

दशकों पुराना और उलझा हुआ भाषा विवाद

संविधान सभा के भीतर यह सबसे जटिल सवाल था कि केंद्र सरकार की भाषा क्या हो। आजादी के समय, ज्यादातर भारतीय प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में से कोई न कोई भाषा बोलते थे। हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन और प्रशासन की भाषा थी, हालांकि इसे 1 प्रतिशत से भी कम भारतीय बोलते थे।

तब मुख्य सवाल यह थे कि क्या अंग्रेजी को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी भारतीय भाषा से बदला जाना चाहिए, और केंद्र के स्तर पर किस भाषा या किन भाषाओं को आधिकारिक (राजभाषा) दर्जा दिया जाना चाहिए।

राजनीतिक वैज्ञानिक हन्ना लर्नर ‘द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन’ में लिखती हैं, “राष्ट्रभाषा के मुद्दे पर संविधान सभा में दो मुख्य गुट थे—एक तरफ हिंदी भाषी क्षेत्रों (मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत) के प्रतिनिधि थे, तथा दूसरी तरफ गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों (विशेष रूप से दक्षिण भारत) के प्रतिनिधि तथा कांग्रेस पार्टी के उदारवादी नेता थे।”

हिंदी भाषी प्रतिनिधियों की मांग थी कि हिंदी को तुरंत राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए और अंग्रेजी को तुरंत हटाया जाए। लर्नर लिखती हैं, “उनका मानना था कि एक बहुभाषी समाज भारत की एकता के साथ मेल नहीं खा सकता। मध्य प्रांत से कांग्रेस प्रतिनिधि सेठ गोविंद दास ने कहा था, ‘हम पूरे देश के लिए एक भाषा और एक लिपि चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई यह कहे कि यहाँ दो संस्कृतियाँ हैं।'”

गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने इस विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया कि राष्ट्रीय एकता के लिए भाषाई एकरूपता होना जरूरी है। बॉम्बे से कांग्रेस के महासचिव श्री शंकरराव देव ने जोर देकर कहा, “हमे एकरूपता नहीं, बल्कि विविधता में एकता चाहिए।”

जवाहरलाल नेहरू सहित कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने हिंदी को तुरंत राष्ट्रभाषा बनाने की व्यावहारिक कठिनाइयों को समझा। लर्नर लिखती हैं, “यहाँ तक कि यह तर्क भी दिया गया कि एक आधुनिक राज्य को चलाने के लिए हिंदी के पास अभी आवश्यक तकनीकी और आधुनिक शब्दावली की कमी है।”

नेहरू सरकार में शिक्षा मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद ने कानून और प्रशासन में अंग्रेजी के बने रहने के महत्व पर बात की। उन्होंने कहा था, “यह बदलाव (अंग्रेजी से हटना) तभी लाया जाना चाहिए जब एक राष्ट्रीय भाषा देश के हर हिस्से में पढ़ी और लिखी जा सके और बहुत तकनीकी विषयों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व हो जाए… भाषाएं कभी बनाई नहीं जातीं, वे विकसित होती हैं। उन्हें कभी कोई ढांचा नहीं दिया जाता, वे खुद अपना ढांचा बनाती हैं।”

बहुमत से फैसला या सर्वसम्मति?

भाषा के इस विवाद ने एक प्रक्रियात्मक सवाल भी खड़ा कर दिया: राष्ट्रभाषा का चयन कैसे होना चाहिए? हिंदी के समर्थकों ने साधारण बहुमत से मतदान की मांग की, जबकि उनके विरोधियों ने सहमति, और यदि संभव हो तो सर्वसम्मति की वकालत की।

सेठ गोविंद दास ने हिंदी भाषियों का पक्ष रखते हुए कहा था, “हमने लोकतंत्र को अपनाया है और लोकतंत्र तभी काम कर सकता है जब बहुमत की राय का सम्मान किया जाए। अगर किसी मुद्दे पर हमारे बीच मतभेद हैं, तो उसका फैसला सिर्फ मतों से हो सकता है। बहुमत से जो भी फैसला आए, अल्पमत को उसे सम्मान के साथ और बिना किसी कड़वाहट के स्वीकार करना चाहिए।”

इसके विपरीत, बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भाषाई अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकवादी फैसला थोपने के खिलाफ चेतावनी दी थी, “यदि कोई यह दावा करता है कि भारत के संविधान में कोई धारा पारित करके जबरदस्ती एक भाषा सब पर थोप दी जाएगी, तो मैं कहूंगा कि ऐसा कर पाना कभी संभव नहीं होगा।”

संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने भी ऐसा ही तर्क दिया था, “भाषा के सवाल पर जो भी फैसला लिया जाएगा, उसे पूरे देश को लागू करना होगा… इसलिए सदन का फैसला पूरे देश को स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम बहुमत से किसी प्रस्ताव को पारित कराने में सफल हो भी जाते हैं, लेकिन वह देश के एक बड़े वर्ग को मंजूर नहीं होता है… तो संविधान को लागू करना एक बेहद कठिन समस्या बन जाएगा।”

एक समझौते पर बनी सहमति

संविधान सभा ने आखिरकार ‘मुंशी-आयंगर फॉर्मूले’ को अपनी मंजूरी दे दी, जिसे बाद में भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343-351 में शामिल किया गया। इसका नाम के. एम. मुंशी और एन. गोपालस्वामी आयंगर के नाम पर रखा गया था, जो बी. आर. आंबेडकर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य थे। लर्नर कहती हैं, “अंततः व्यावहारिक और सर्वसम्मति बनाने वाले दृष्टिकोण की ही जीत हुई।”

इस व्यवस्था के तहत 15 साल की एक संक्रमणकालीन अवधि तय की गई, जिस दौरान केंद्र सरकार द्वारा हिंदी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ाया जा सकता था। लर्नर आगे लिखती हैं, “इसके अलावा, संविधान ने आधिकारिक उपयोग के लिए 14 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी (जिन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया)। प्रांतीय सरकारों को अपने आंतरिक कामकाज के लिए किसी एक क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेजी को चुनने की अनुमति दी गई, जबकि राज्यों के आपस में संवाद के लिए अंग्रेजी (जब तक कि संसद इसे हिंदी से न बदल दे) मुख्य भाषा बनी रही।”

लेकिन जब 1965 में वह 15 साल की अवधि समाप्त हुई, तब भी केंद्र सरकार द्वारा हिंदी का व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा था। 1960 के दशक में गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हुए हिंसक दंगों के बाद, संसद ने एकल राष्ट्रीय भाषा के विचार को छोड़ दिया। 1963 के राजभाषा अधिनियम ने बाद में यह स्पष्ट कर दिया कि हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी भी राजभाषा के रूप में बनी रहेगी।

सुजीत चौधरी ‘द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक’ में लिखते हैं, “पहली नज़र में, क्योंकि अनुच्छेद 343 हिंदी को ‘संघ की राजभाषा’ घोषित करता है, ऐसा लग सकता है कि हिंदी समर्थकों की जीत हुई। लेकिन यदि गहराई से देखें, तो संविधान के ये प्रावधान दोनों पक्षों के बीच एक बहुआयामी और व्यावहारिक समझौते को दर्शाते हैं।”

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आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन यानी 14 सितंबर (1949) को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। इसे संघ की राजभाषा अपनाने से पहले सभा में काफी बहस हुई थी। यहाँ तक कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर ने इस बहस को ‘सबसे जटिल बहस’ बताया था। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।