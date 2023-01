Explained: एनर्जी ड्रिंक के सेवन से हो जाएंगे गंजे? जानिए क्या कहता है शोध

Baldness in Mens: हाल ही में एक शोध किया गया। शोध से पता चला है कि जो पुरुष नियमित रूप से एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं उनमें बालों के झड़ने और समय से पहले गंजापन होने की दर अधिक होती है।

गंजेपन के खतरे को बढ़ा रहा एनर्जी ड्रिंक्स (Image: Canva)

Study on Hair Fall: हाल ही में कई पुरुषों को कम उम्र में ही बालों का झड़ना, सफेद होना, पतला होना, गंजापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बालों से जुड़ी समस्याओं के पीछे कई कारण होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ बालों से संबंधित समस्याओं का अनुभव होना सामान्य माना जाता है; लेकिन अगर इस तरह की समस्याएं कम उम्र में आ जाएं तो इसका असर पुरुषों के व्यक्तित्व पर जरूर पड़ता है। हाल ही में इस संबंध में एक शोध किया गया। शोध से पता चला है कि जो पुरुष नियमित रूप से एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं उनमें बालों के झड़ने (combat pattern hair loss in men) और समय से पहले गंजापन होने की दर अधिक होती है। उम्र बढ़ने के कारण शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं। झुर्रियां, बालों का झड़ना या चेहरे का सफेद होना उम्र बढ़ने के लक्षण माने जाते हैं। कुछ पुरुषों को समय से पहले बाल झड़ने, सफ़ेद होने या गंजेपन का अनुभव होता है। बालों का सीधा संबंध व्यक्तित्व से होता है। तो यह समस्या व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकती है। इस पर किए गए शोध से चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया है। इस खोज से पता चलता है कि जो पुरुष नियमित रूप से एनर्जी ड्रिंक का सेवन करते हैं उनके बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। द सन के अनुसार, पुरुषों को एनर्जी ड्रिंक बहुत पसंद होती है। एनर्जी ड्रिंक्स के नियमित सेवन से मेल पैटर्न बाल्डनेस का खतरा 30 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। शोध से पता चला है कि जो लोग फ़िज़ी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक और बहुत अधिक मीठी चाय, कॉफ़ी पीते हैं, उनमें बालों के झड़ने का खतरा अधिक होता है। यह शोध चीन की राजधानी बीजिंग की सिंघुआ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है। शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने चार महीने तक 18 से 45 वर्ष के बीच के 1,000 से अधिक चीनी पुरुषों की खाने की आदतों का अध्ययन किया। इस दौरान उनसे उनके खान-पान पर नजर रखने के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लेने को कहा गया। फ़िज़ी ड्रिंक्स (कोक, पेप्सी जैसे सॉफ्ट कार्बोनेटेड ड्रिंक्स) और स्पोर्ट्स ड्रिंक्स (इलेक्ट्रोलाइट्स वाले ड्रिंक्स यानी ऐसे ड्रिंक्स जिन्हें एथलीट एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए पानी की जगह पीते हैं) पीने से इस रिसर्च के दौरान बालों से जुड़ी समस्याओं का ख़तरा बढ़ गया। जर्नल न्यूट्रिएंट्स का दावा है कि जिन पुरुषों ने शोध में भाग लिया, वे नियमित रूप से प्रति सप्ताह एक से तीन लीटर पेय पीते थे और बालों के झड़ने से पीड़ित थे। इसी तरह, जो लोग दिन में एक से अधिक बार मीठा पेय पीते हैं, उन लोगों की तुलना में बालों के झड़ने की संभावना 42 प्रतिशत अधिक होती है, जो ऐसे पेय को छूते भी नहीं थे। शोध में शामिल जिन पुरुषों को बालों के झड़ने की समस्या थी, उन्होंने स्वीकार किया कि वे सप्ताह में औसतन 12 बार मीठे पेय का सेवन करते हैं। इस शोध में न केवल पेय पदार्थों का मूल्यांकन किया गया, बल्कि पुरुषों की आहार संबंधी आदतों को भी ध्यान में रखा गया। शोध से पता चला है कि जो पुरुष अपने दैनिक आहार में सब्जियों का कम सेवन करते हैं और फास्ट फूड अधिक खाते हैं उनके बाल झड़ने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा शोध से यह भी पता चला है कि चिंता के कारण बालों की समस्या होती है। शोध से यह भी पता चला है कि जो पुरुष अधिक चिंता करते हैं उन्हें बालों से संबंधित समस्याओं का भी खतरा होता है। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि बालों को मजबूत और सुंदर दिखने के लिए एक स्वस्थ आहार आवश्यक है। लंदन के त्वचा विशेषज्ञ डॉ. शेरोन वोंग ने ‘द सन’ को बताया, ‘हेयर फॉलिकल सेल्स शरीर में दूसरी सबसे तेजी से विभाजित होने वाली सेल्स हैं। उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार की जरूरत होती है। इसमें लीन प्रोटीन (वसा, कार्ब्स और कोलेस्ट्रॉल में कम), स्वस्थ कार्ब्स, स्वस्थ वसा, विटामिन और खनिज शामिल हैं; लेकिन ध्यान रहे कि बालों के लिए कोई सुपरफूड नहीं है। चूंकि जीवित रहने के लिए बाल मानव शरीर का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए शरीर बालों के विकास के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करना पसंद नहीं करता है। इसलिए बालों को अच्छा पोषण पाने के लिए आपको नियमित रूप से स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए। वोंग बताते हैं, “पोषक तत्वों की कमी बालों के पतले होने और झड़ने का एक आम कारण है।”

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram