‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के तीन सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति सामने आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं।

केरल के गृह विभाग ने 2006 के सड़क निर्माण से जुड़े एक कथित भ्रष्टाचार के मामले की फिर से जांच के लिए आदेश दिया है। उस समय ज्ञानेश कुमार राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे।

2006 के केरल मामले में ज्ञानेश कुमार से जुड़ी जांच क्या थी? आइए जानते हैं कि अब तक इस मामले में क्या-क्या हुआ है।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने इस मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं। करीब दो दशक पहले मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या के बाद ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जांच शुरू हुई थी। इंजीनियर बीन राज्य में सड़क निर्माण की एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे थे। वह भारत-मलेशिया की संयुक्त कंपनी PATI-BEL के मुख्य परियोजना प्रबंधक थे।

PATI-BEL ने राज्य की कुछ प्रमुख सड़कों के हिस्सों के पुनर्निर्माण और सुधार का काम 216 करोड़ रुपये में लिया था। 2001 से 2006 के बीच जमीन अधिग्रहण में कथित लापरवाही के कारण सड़कों का निर्माण तय समय पर पूरा नहीं हो सका। इससे PATI-BEL और परियोजना के इंजीनियर बीन पर दबाव बढ़ गया था।

बताया जाता है कि बीन के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम था। मलेशियाई इंजीनियर ने आरोप लगाया था कि काम का भुगतान मंजूर करने के लिए कुमार ने उनसे रिश्वत मांगी थी। यह सड़क परियोजना विश्व बैंक की मदद से चल रही थी और इसे केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट परियोजना के नाम से जाना जाता था।

नवंबर 2006 में बीन की मौत के करीब एक महीने बाद तत्कालीन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के नेतृत्व वाली सरकार ने कुमार को लोक निर्माण विभाग से हटा दिया था। इसके बाद संप्रग-1 सरकार के दौरान उन्हें रक्षा मंत्रालय में तैनात किया गया।

रमेश चेन्निथला ने रविवार को मीडिया से कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता मलयालमकीझु वेणुगोपाल की ओर से शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि 2006 में हुई जांच बाहरी दबाव के कारण प्रभावित हुई थी। चेन्निथला ने बताया कि मुख्यमंत्री वी डी सतीशन से चर्चा के बाद उन्होंने नई शिकायत के आधार पर मामले की व्यापक जांच के आदेश देने का फैसला किया।

मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन

रविवार को विपक्षी दल शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने मुंबई की सड़कों पर संयुक्त प्रदर्शन किया। ‘विराट गर्जना मोर्चा’ नाम से निकाले गए इस मार्च में ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई। हालांकि, पहले के प्रदर्शनों से अलग इस बार किसी भी दल का झंडा या चुनाव चिह्न नहीं दिखा।

उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से केवल तिरंगा लेकर आने को कहा था। इसका उद्देश्य अलग-अलग विचारधाराओं के लोगों तक पहुंच बनाना और प्रदर्शन को अधिक व्यापक बनाना था। इस पूरे आंदोलन का एक ही मुद्दा था—चुनाव आयोग।

प्रदर्शनकारियों की दो प्रमुख मांगें थीं—ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करना। मार्च के दौरान राज ठाकरे ने चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराने की भी मांग की।

इससे पहले शुक्रवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) ने भी प्रदर्शन किया था। मुंबई पुलिस ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद CJP ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वह ‘जेल भरो आंदोलन’ करेंगे।

पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद CJP ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस के उलट मुंबई पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग नहीं किया। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया था कि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो और प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो।

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार और शनिवार को लगातार दो दिन जंतर-मंतर पर चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को रोक दिया। इस दौरान सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया।

शुक्रवार को करीब 700 लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज, आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा और योगेंद्र यादव तथा वामपंथी नेता बृंदा करात भी शामिल थीं।

दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले यानी गुरुवार को प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद अधिकारियों पर प्रदर्शनों को दबाने के आरोप लगे। शुक्रवार को दिल्ली मेट्रो ने मध्य दिल्ली के 12 स्टेशनों पर कुछ समय के लिए प्रवेश और निकास बंद कर दिया। इनमें राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय और जनपथ जैसे स्टेशन शामिल थे। जंतर-मंतर और उसके आसपास इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई थीं।

शनिवार को 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया। इनमें नेहा बोरा और योगेंद्र यादव तथा वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण भी शामिल थे। आरोप है कि ये लोग एक दिन पहले हिरासत में लिए जाने के बावजूद दोबारा जंतर-मंतर जाने की कोशिश कर रहे थे। वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।

इसी दिन दिल्ली पुलिस ने यह भी माना कि तीन महिला पत्रकारों ने जंतर-मंतर के पास प्रदर्शन की कवरेज के दौरान पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। उसी शाम कई स्वतंत्र पत्रकार और समाचार पोर्टलों के प्रतिनिधि संसद मार्ग थाने के बाहर जमा हुए और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तीनों महिला पत्रकारों ने थाने में लिखित शिकायत दी और इसके बाद वहां से चली गईं।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, “3 अक्टूबर को नई दिल्ली इलाके में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति के बीच तीन महिला पत्रकारों ने पुलिस अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। नई दिल्ली जिला पुलिस को उनकी शिकायतें मिली हैं और निष्पक्ष जांच के लिए इन्हें अपराध शाखा को भेज दिया गया है।”

INDIA गठबंधन के साथ आने की तैयारी

इंडिया गठबंधन के नेताओं ने 30 सितंबर को चुनाव में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर के खिलाफ संयुक्त आंदोलन की योजना का ऐलान किया। इस आंदोलन के तहत देशभर में प्रदर्शन, विपक्षी सांसदों का चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च और 1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना है।

ये फैसले दिल्ली में गठबंधन की करीब साढ़े तीन घंटे चली बैठक में लिए गए। बैठक में 19 दलों के नेता और निर्दलीय सांसद कपिल सिब्बल शामिल हुए। बाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि सभी दल मिलकर काम करने और अपने अभियान में युवाओं तथा नागरिक समाज संगठनों को शामिल करने पर सहमत हुए हैं।

खरगे ने कहा, “2 से 8 अक्टूबर तक ‘लोकतंत्र बचाओ’ मार्च निकाले जाएंगे। इसके बाद देशभर में जिलाधिकारियों के कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। 6 अक्टूबर को दोनों सदनों के विपक्षी सांसद नई दिल्ली में चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे।”

कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि दोनों सदनों में विपक्ष के नेता अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगेंगे। वे राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें कथित ‘वोट चोरी वाली सरकार’ के खिलाफ शिकायत की जाएगी।

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INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर को दिल्ली स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।