FIFA World Cup 2022: फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को भी नहीं मिलती है असली ट्रॉफी, बनाने में लगता है 6 किलो से ज्यादा सोना, कुछ खास लोग ही छू सकते हैं ट्रॉफी

फीफा विश्व कप ट्रॉफी इतिहास: FIFA World Cup ट्रॉफी अंदर से खोखली होती है।

मैच से पहले फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर मार्सेल डेसैली (Photo Credit – REUTERS)

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram