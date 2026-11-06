बेंगलुरु के एक कैब ड्राइवर को एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया। संदेह है कि आरोपी ने हत्या के बाद सभी के शव अलग-अलग जगहों पर फेंक दिए।

घटना कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले में नंदी हिल्स की तलहटी के पास का है, जहां एक महिला, उसकी मां, दो भाइयों, उनकी पत्नियों और सात साल के एक बच्चे समेत एक ही परिवार के सात लोगों की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस को संदेह है कि हत्या महिला के पति इंदुशेखर उर्फ शेखर (52) ने की है।

आरोपी इंदुशेखर बेंगलुरु के राजाजीनगर का रहने वाला है और कैब चलाता है। अभी तक केवल सात साल के पुनीत का शव ही बरामद हुआ है। बाकी छह शवों की तलाश के लिए पुलिस अभियान चला रही है।

पुलिस ने मृतकों की पहचान शेखर की पत्नी सुनीता, उसकी सास रूपावती, दो सालों शिवकुमार और शंकर, उनकी पत्नियों दिव्या और नलिनी तथा शिवकुमार के बेटे पुनीत के रूप में की है। शुरुआती जांच में पता चला है कि शेखर ने दो दिनों के दौरान सुनीता के परिवार के सदस्यों को अलग-अलग समय पर अपने घर बुलाया और कथित तौर पर सिलबट्टे के पत्थर से उनकी हत्या कर दी।

पति-पत्नी के बीच झगड़ा

इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब नलिनी की मां ने बेंगलुरु के श्रीरामपुरा पुलिस थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का कोई पता नहीं चल रहा है। जांच के दौरान पुलिस को शेखर पर शक हुआ। पूछताछ करने पर कथित हत्याओं में उसकी भूमिका सामने आई।

शुरुआती जांच के मुताबिक, शेखर और सुनीता की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। दोनों राजाजीनगर में भाष्यम सर्कल के पास एक इमारत की छत पर बने एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसमें रसोई भी थी।

पुलिस को संदेह है कि सुनीता के अपने मायके के परिवार के सदस्यों से लगातार संपर्क में रहने को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। इसी वजह से शेखर ने कथित तौर पर इन हत्याओं को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने दोनों के बीच मतभेद दूर करने की कई बार कोशिश भी की थी।

शवों की तलाश जारी

आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस उसे नंदी हिल्स की तलहटी में ले गई और शवों की तलाश शुरू की। कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाने के बाद गुरुवार को सात साल के पुनीत का शव बरामद किया गया।

सूत्रों के मुताबिक, शेखर ने कथित तौर पर नंदी हिल्स की तलहटी के आसपास कई जगहों पर शव फेंके थे। इनमें चामराजपेट हिल्स के पास का इलाका भी शामिल है। बताया जा रहा है कि ये जगहें खड़ी ढलान वाली हैं। ऐसे में अगर शवों को ढलान से नीचे धकेला गया होगा, तो वे गहरे जंगल में जा गिरे होंगे। इससे उन्हें तलाशना मुश्किल हो रहा है।

पुलिसकर्मी नियमित रूप से अपनी गश्त के तहत तलहटी वाले इलाकों में निगरानी करते हैं। हालांकि, पुलिस को संदेह है कि शवों को जंगल के काफी अंदर फेंका गया है, जहां तक पहुंचना मुश्किल है। इलाके में वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद हैं। पुलिस अब कई जगहों पर शवों की तलाश कर रही है।

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी ने शवों को किस तरह नंदी हिल्स की तलहटी तक पहुंचाया और अलग-अलग जगहों पर फेंका। उत्तर डिवीजन के पुलिस उपायुक्त बाबासाब नेमागौड़ा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।”

मामले की जांच और बाकी शवों को बरामद करने के लिए तीन सहायक पुलिस आयुक्तों की एक विशेष टीम बनाई गई है।

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केरल के सबसे चर्चित अनसुलझे अपराधों में से एक सुकुमार कुरूप मामला भी है। 21 जनवरी 1984 को सुकुमार कुरुप ने कथित तौर पर एक अजनबी शख्स की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद कुरुप ने शव को अपनी कार में डाला और अलाप्पुझा के एक धान के खेत में ले जाकर उस कार में लगा दी। सुकुमार ने ऐसा क्यों किया? इसका जवाब यह है कि वह खुद के 8 लाख रुपये के जीवन बीमा की रकम को हड़पना चाहता था। क्योंकि यह पैसा तभी मिलता जब यह साबित सुकुमार मर चुका है। इस घटना के बाद सुकुमार फरार हो गया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।