हाल में भारत और आस्ट्रेलिया ने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत असैन्य परमाणु सहयोग कवायद को अंतिम रूप दिया है। यह समझौते के जरिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) की निगरानी व्यवस्था के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आस्ट्रेलिया से भारत को दीर्घकालिक यूरेनियम निर्यात का रास्ता खुल गया है।

विश्व के कुल यूरेनियम भंडार का एक-तिहाई से अधिक हिस्सा आस्ट्रेलिया के पास है। आस्ट्रेलियाई यूरेनियम भारत के तेजी से विस्तारित हो रहे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए ईंधन आपूर्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। जाहिर है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत पर रणनीति भरोसा बढ़ रहा है।

भारत की तैयारी

भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास में सहायता करने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। भारत वर्तमान में 8.78 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की कुल संस्थापित क्षमता के साथ सात साइटों पर 24 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करता है। आठ हजार मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली दस और इकाइयां निर्माणाधीन हैं।

भारत की दीर्घकालिक रणनीति भविष्य के परमाणु ईंधन के लिए अपने प्रचुर मात्रा में थोरियम भंडार का उपयोग करने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तटीय रेत में पाया जाता है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है।

अहम चुनौतियां

नियामक सुधार, वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र की भागीदारी, जन स्वीकृति, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी चुनौतियां भारत के परमाणु कार्यक्रम पर हावी हैं। आस्ट्रेलियाई यूरेनियम का उपयोग अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी (आइएईए) की निगरानी में सुरक्षित नागरिक संयंत्रों तक ही सीमित रहेगा, और इसके सैन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग को रोकने के लिए सख्त लेखांकन और सत्यापन तंत्र मौजूद हैं।

माना जाता है कि भारत का रणनीतिक परमाणु कार्यक्रम स्वदेशी, परिपक्व है और आयातित ईंधन आपूर्ति के बजाय इसकी विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध क्षमता के सिद्धांत द्वारा संचालित है। इसके अलावा, भारत द्वारा नागरिक और सैन्य परमाणु अवसंरचना के बीच स्थापित स्पष्ट अलगाव ने आयातित परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विश्वास को मजबूत किया है। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की धमक बढ़ेगी।

हिंद-प्रशांत की रणनीति

यह कवायद रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाता है। यूरेनियम निर्यात को शुरू करने में आस्ट्रेलिया की पूर्व अनिच्छा का कारण परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) से भारत का बाहर होना था।

हालांकि, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में भारत के निरंतर प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय धारणाओं को धीरे-धीरे बदल दिया है। इस प्रकार, यह करार केवल एक वाणिज्यिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक विश्वास का भी प्रतीक है।

जरूरत का सवाल

भारत के लिए यह समय विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है। देश के घरेलू यूरेनियम भंडार मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही दृष्टि से सीमित हैं, जिसके कारण परमाणु अवसंरचना के विस्तार के बावजूद अतीत में संयंत्रों का उपयोग सीमित रहा है।

रूस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से आयात ने 2008 से इस चुनौती का कुछ हद तक समाधान किया है, लेकिन आस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम भंडार – जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े भंडारों में से हैं – भारत को अधिक विविध और विश्वसनीय आपूर्ति आधार प्रदान करते हैं।

भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में हो रहे बदलावों को देखते हुए इस तरह का विविधीकरण और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

समूची कवायद को परमाणु ऊर्जा के असैन्य उपयोग के लिहाज से एक रणनीतिक निवेश के रूप में समझना सबसे उपयुक्त है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है, द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है और वैश्विक परमाणु व्यवस्था में भारत की मजबूती की गारंटी देता है। अशोक सज्जनहार, पूर्व राजनयिक

भारत के लिए यूरेनियम की खरीद उस पर लगे प्रतिबंधों को 2012 में खत्म करने के बाद संभव हो पा रही है। हालांकि, अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु समझौते होने के बाद भारत को यूरेनियम के आयात की इजाजत मिल गई। अब तेजी से काम हो रहा है। श्याम सरन, पूर्व विदेश सचिव

ऊर्जा रणनीति

भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा परिवर्तन रणनीति में परमाणु ऊर्जा की स्थिति लगातार महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। आयातित यूरेनियम की विश्वसनीय उपलब्धता ईंधन सुरक्षा को बढ़ाकर, संयंत्र (रिएक्टर) क्षमता के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करके और लघु ‘माड्यूलर रिएक्टर’ (एसएमआर) सहित भविष्य की रिएक्टर परियोजनाओं में निवेशकों और प्रौद्योगिकी भागीदारों के बीच विश्वास बढ़ाकर इस विस्तार में आने वाली प्रमुख बाधाओं को कम करती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विपरीत परमाणु ऊर्जा भरोसेमंद आधारभूत बिजली प्रदान करती है, जिससे यह विविध ऊर्जा का अनिवार्य घटक बन जाती है।