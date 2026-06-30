Dinesh Trivedi in Bangladesh: भारत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। एनडीए (NDA) सरकार के 12 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका है, जब किसी राजनेता को किसी देश में राजदूत या उच्चायुक्त बनाया गया है।

दिनेश त्रिवेदी की इस नियुक्ति को और अधिक खास यह भी बनाता है कि उन्हें ‘केंद्रीय कैबिनेट मंत्री’ का दर्जा, जिसे कूटनीतिक हलकों में एक बेहद दुर्लभ और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी ने सरकार के इस फैसले के मायने और इसके व्यावहारिक व प्रतीकात्मक महत्व को विस्तार से समझाया है।

राजदूतों को कैबिनेट दर्जा मिलना कितना दुर्लभ?

किसी भी देश में तैनात भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना बेहद असाधारण बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में यह पहली बार है कि जब किसी राजनीतिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को यह सम्मान मिला है। हालांकि, अतीत में कांग्रेस सरकारों के दौरान ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिले हैं।

इसमें विजया लक्ष्मी पंडित का नाम है, जिन्हें आज़ादी के तुरंत बाद उन्हें कैबिनेट दर्जे के साथ राजदूत बनाया गया था। इसके अलावा टी.एन. कौल और डी.पी. धर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन दोनों को मॉस्को (रूस) में राजदूत नियुक्त होने पर यह दर्जा मिला था। डॉ. करण सिंह को भी अमेरिका में भारत का राजदूत बनाए जाने पर कैबिनेट रैंक दी गई थी।

राजनीतिक नियुक्तियों का इतिहास और मोदी सरकार का रुख

दिनेश त्रिवेदी की नियुक्ति एक ‘राजनीतिक नियुक्ति’ है, जिसका मतलब है कि इस पद के लिए किसी पेशेवर राजनयिक (IFS अधिकारी) के बजाय एक राजनेता को चुना गया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में राजनीतिक नियुक्तियों की संख्या काफी कम रही है।

वीना सिकरी ने बताया कि इससे पहले, पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को सेवानिवृत्ति के बाद अमेरिका में राजदूत बनाकर भेजा गया, जिसे राजनीतिक नियुक्ति की श्रेणी में रखा गया। वहीं, साल 2019 में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को सेशेल्स में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, जो इसी श्रेणी का हिस्सा थे।

कैबिनेट दर्जे के पीछे भारत का दोहरा मकसद

पूर्व उच्चायुक्त वीना सिकरी के अनुसार दिनेश त्रिवेदी को यह विशेष दर्जा देने के पीछे भारत सरकार का दो-तरफा उद्देश्य है। इसका एक उद्देश्य प्रधानमंत्री तक सीधी पहुंच माना जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा मिलने के कारण दिनेश त्रिवेदी को विदेश सचिव या विदेश मंत्री के पारंपरिक पदानुक्रम से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। वे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संपर्क कर सकेंगे।

इसके अलावा इसके जरिए बांग्लादेश को भी ये संकेत दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री इस पद और व्यक्ति को बहुत उच्च राजनीतिक सम्मान देते हैं। वहां उनका दायित्व विशेष स्तर का होगा।

व्यावहारिक निहितार्थ: कैसा होगा प्रोटोकॉल और व्यवहार?

वीना सिकरी ने बताया कि यह पदोन्नति केवल कागजी या प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसके बड़े व्यावहारिक लाभ हैं। ढाका में दिनेश त्रिवेदी को मिलने वाली सुविधाएं एक सामान्य राजदूत से बिल्कुल अलग होंगी। उन्होंने बताया कि वे केवल बांग्लादेश के कैबिनेट मंत्रियों या सीधे वहां के प्रधानमंत्री से ही मुलाकात करेंगे। उनके द्वारा दिया गया कोई भी संदेश सीधे भारत के प्रधानमंत्री की ओर से आया हुआ माना जाएगा।

प्रोटोकॉल और सुरक्षा की बात करें तो जब वे हवाई अड्डे पर उतरेंगे या देश के भीतर यात्रा करेंगे, तो उन्हें वही वीआईपी सुरक्षा, प्रोटोकॉल और देखभाल दी जाएगी जो बांग्लादेश अपने देश के किसी कैबिनेट मंत्री को देता है।

बांग्लादेश में नाजुक स्थिति, भारत का राजनेता पर भरोसा

अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी कठिन और अस्थिर दौर से गुजर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के 18 महीने के शासन के दौरान बांग्लादेश ने भारत के पक्ष वाले कई नीतिगत और परियोजना संबंधी फैसलों को उलट दिया था।

भारत की ओर से रिश्ते सुधारने की इच्छा के बावजूद ढाका से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली, बल्कि बांग्लादेश की चीन यात्रा और उनके संयुक्त बयान ने नई दिल्ली की चिंताएं बढ़ा दी थीं।

ऐसे समय में एक पेशेवर राजनयिक के बजाय दिनेश त्रिवेदी जैसे वरिष्ठ राजनेता को कैबिनेट रैंक के साथ भेजना भारत की ‘पड़ोसी पहले’ की विदेश नीति को दर्शाता है। भारत सरकार ने अपना पत्ता खेल दिया है। इस मामले में अब गेंद तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश सरकार के पाले में है कि वे भारत के इस बड़े कूटनीतिक संकेत को समझें और भारत के प्रति अपनी नीतियों में सकारात्मक बदलाव लाकर समान प्रतिक्रिया दें।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के चीन दौरे के बाद दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें मोंगला पोर्ट और तीस्ता परियोजना का जिक्र है। संयुक्त बयान सामने आने के बाद भारत में सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दो मुद्दों को लेकर है। पढ़िए पूरी खबर…