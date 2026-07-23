महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कथित तौर नीट यूजी पेपर लीक को लेकर हो रहे प्रदर्शनकारियों ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाया है कि पुलिस लोगों को प्रदर्शनों में शामिल होने से रोक रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों से अपनी लाइव लोकेशन भी शेयर करने के लिए कह रहे हैं। इन आरोपों के कारण पुलिस काफी आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।

साथ ही सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ऐसी स्थिति में लाइव लोकेशन शेयर करना कानूनी रूप से जरूरी है? आइए जानते हैं कि क्या हुआ और क्या कानून के तहत इसकी इजाजत है।

मुंबई में क्यों हो रहा प्रदर्शन?

दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन की तरह ही मुंबई में भी पिछले कुछ दिनों से नीट यूजी पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इन प्रदर्शनों पर सख्ती बरती है और बड़ी संख्या में लोगों क हिरासत में लेने के साथ-साथ प्रदर्शनकारियों को नोटिस भी भेजे हैं।

महिला ने शेयर किए स्क्रीनशॉट

इसी बीच, एक महिला ने मुंबई के एक पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर के साथ व्हाट्सऐप बातचीत के स्क्रीनशॉट शेयर किए। आरोप है कि पुलिसकर्मी ने महिला से आज घर पर ही रहने और घर से बाहर ने निकलने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है और यह सिर्फ एहतियाती कदम है।

इसके बाद पुलिसवाले ने कथित तौर पर महिला से अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने और उसे चालू रखने के लिए कहा। अधिकारी ने उससे कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वह कोई वेबकूफी भरी हरकत न करे जिससे उसका करियर बर्बाद हो जाए। इसे लेकर दूसरे लोगों ने भी दावा किया उन्हें भी ऐसा कहा गया था।

हालांकि मुंबई पुलिस ने इन दावों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि युवा जो अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की गंभीरता को नहीं समझते, वे अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें।

क्या कहता है कानून?

कुछ पुलिसकर्मियों ने इस बारे में बचाव करते हुए कहा था कि यह “एहतियाती कदम” के तौर पर मांगा जा रहा था। प्रदर्शन के कारण मुंबई में अभी निषेधाज्ञा (prohibitory orders) लागू है, क्योंकि अंदेशा है कि शहर में शांति भंग होने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की संभावना है और लोगों की जान और संपत्ति को गंभीर खतरा हो सकता है।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की संबंधित धाराएं, जिनके तहत निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं, वह पुलिस को किसी व्यक्ति की लाइव लोकेशन मांगने का अधिकार नहीं देतीं। इस अधिनियम की धारा 37 में प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लेख है, लेकिन इसमें ऐसी शक्तियां शामिल नहीं हैं।

पुलिस से संपर्क करने वाले वकीलों ने निजता के अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस की ऐसी मांग कानूनी रूप से सही नहीं है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने ‘के. पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार’ मामले में एक अहम फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत एक मौलिक अधिकार है।

वकीलों ने कहा था कि प्रदर्शनकारियों को कुछ खास इलाकों में जाने से रोककर उन पर ऐसी पाबंदियां लगाना, अनुच्छेद 19 के तहत मिली कहीं भी आने-जाने की आजादी का भी उल्लंघन है।

वकीलों ने कहा कि हालांकि मौलिक अधिकारों पर उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये पाबंदियां कानूनी होनी चाहिए और इन्हें सही प्रक्रिया के तहत लागू किया जाना चाहिए। जिन लोगों से अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा गया था, उनके नाम किसी FIR में नहीं थे और न ही उन पर कोई पाबंदी लगाने का कोई आदेश था।

कोर्ट क्या कहते हैं?

अलग-अलग अदालतों ने पहले भी आरोपियों पर जमानत की शर्तें लगाई हैं, जिनमें उनके फोन की GPS लोकेशन शेयर करने की शर्त भी शामिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में कहा था कि अगर जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के भागने का डर हो, तो उन पर नजर रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2022 में, ड्रग्स केस में फँसे एक नाइजीरियाई नागरिक को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि उसे अपनी लोकेशन की लाइव-ट्रैकिंग के लिए गूगल मैप्स पर पिन ड्रॉप करना होगा।

2024 में, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट की लगाई गई इस जमानत शर्त की समीक्षा की थी। कोर्ट ने कहा, “जमानत की ऐसी कोई भी शर्त लगाना, जिससे पुलिस या जाँच एजेंसी किसी भी टेक्नोलॉजी या दूसरे तरीके से जमानत पर रिहा आरोपी की हर हरकत पर नजर रख सके, निश्चित रूप से आर्टिकल 21 के तहत मिले निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा।” अदालत ने इस शर्त को हटाने का निर्देश दिया।

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मुंबई पुलिस ने गुरुवार को एक पुलिस ड्राइवर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इस ड्राइवर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सीजेपी विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस गाड़ी में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों पर पाउडर प्लांट करने की धमकी देता हुआ दिख रहा था। जांच पूरी होने तक उसे उसकी मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें