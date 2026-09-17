स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर्स ने सोमवार को एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके जरिए उन्होंने अपने-अपने देशों को ब्रिटेन से अलग होने और आजादी पर जनमत संग्रह की दिशा में आगे ले जाने का इरादा जताया। इंग्लैंड के साथ ये तीनों देश मिलकर यूनाइटेड किंगडम (UK) बनाते हैं।

वेल्स की राजधानी कार्डिफ में हुए एक सम्मेलन में वेल्स के र्हून एपी इओरवर्थ, स्कॉटलैंड के जॉन स्विनी और उत्तरी आयरलैंड की मिशेल ओ’नील के साथ आयरलैंड गणराज्य की विपक्षी नेता मैरी लू मैकडोनाल्ड भी शामिल हुईं। ‘कार्डिफ एग्रीमेंट’ नाम के इस समझौते में नेताओं ने कहा कि इन द्वीपों की राजनीतिक स्थिति बदल रही है।

समझौते में कहा गया कि पहली बार स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में ऐसे फर्स्ट मिनिस्टर हैं, जो ब्रिटेन से आजादी के पक्ष में हैं। इसमें यह भी कहा गया कि इन देशों के लोगों को अपना भविष्य खुद तय करने का अधिकार है और ब्रिटेन की कोई भी सरकार इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक नहीं सकती।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने कहा था कि स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड में आजादी को लेकर जनमत संग्रह फिलहाल नहीं होने जा रहे हैं। वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 सितंबर को कहा था कि वह आयरलैंड को दोबारा एक होते देखना चाहेंगे।

आइए समझते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का गठन कैसे हुआ था और अन्य देशों में आजादी पर जनमत संग्रह कराने को लेकर ब्रिटिश कानून क्या कहता है।

यूनाइटेड किंगडम कैसे बना?

उत्तर-पश्चिमी यूरोप में स्थित ब्रिटिश द्वीप समूह में 6,000 से ज्यादा छोटे-बड़े द्वीप शामिल हैं। इनमें दो मुख्य बड़े द्वीप हैं — ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ‘ग्रेट ब्रिटेन’ द्वीप में तीन देश आते हैं — इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। वहीं ‘आयरलैंड’ द्वीप में दो हिस्से हैं — आयरलैंड गणराज्य और उत्तरी आयरलैंड।

इंग्लैंड ने कई अभियानों के बाद 1283 में वेल्स पर कब्जा कर लिया था। हालांकि, 1536 में ही उसे कानूनी रूप से इंग्लैंड का हिस्सा माना गया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड राज्यों को मिलाकर ‘यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन’ बनाया गया। दोनों राज्यों के संसदों ने कानून पारित कर इस गठन को मंजूरी दी थी। इसी को एक्ट्स ऑफ यूनियन कहा जाता है।

आयरलैंड पर भी इंग्लैंड का नियंत्रण था। 1798 में आयरलैंड को इंग्लैंड से मुक्त कराने के लिए एक विद्रोह हुआ था, जिसे कुचल दिया गया। इसके बाद 1801 में आयरलैंड को भी कानूनी रूप से इंग्लैंड में मिला लिया गया, जिसके बाद ब्रिटेन का आधिकारिक नाम ‘यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड’ हो गया।

यह व्यवस्था 1922 तक चली। 1919-21 के एंग्लो-आयरिश युद्ध के बाद 1922 में आयरलैंड के ज्यादातर हिस्से ने ब्रिटेन से आजादी हासिल कर ली। हालांकि, छह काउंटी ब्रिटेन के साथ बने रहे। यही क्षेत्र आज उत्तरी आयरलैंड कहलाता है। इसके बाद ब्रिटेन का नाम बदलकर ‘यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड’ कर दिया गया।

आजादी और जनमत संग्रह का पेंच

ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मंत्रियों ने इस ज्ञापन पर अपनी सरकारों के प्रमुख के रूप में नहीं, बल्कि अपनी-अपनी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के तौर पर दस्तखत किए हैं।

स्कॉटलैंड की आजादी को मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली पार्टी एसएनपी जब 2011 में स्कॉटिश संसद में पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो उसने आजादी के लिए जनमत संग्रह की मांग रखी। ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित 1998 के स्कॉटलैंड अधिनियम की ‘धारा 30’स्कॉटलैंड की संसद को जनमत संग्रह कराने का अधिकार देता है।

एसएनपी की मांग के अनुसार, 18 सितंबर 2014 को स्कॉटलैंड में आजादी पर जनमत संग्रह हुआ। लोगों से पूछा गया कि’क्या स्कॉटलैंड को एक स्वतंत्र देश होना चाहिए?’ उन्हें ‘हां’ या ‘नहीं’ में जवाब देना था। 55.3% लोगों ने आजादी के खिलाफ वोट दिया, जबकि 44.7% ने इसके पक्ष में वोट किया। इस तरह स्कॉटलैंड ब्रिटेन का हिस्सा बना रहा।

दूसरा जनमत संग्रह क्यों मुश्किल है?

साल 2022 में यूके की सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि स्कॉटलैंड की संसद एकतरफा दूसरा जनमत संग्रह नहीं करा सकती, क्योंकि यह अधिकार केवल लंदन स्थित यूके संसद के पास सुरक्षित है। हालांकि एसएनपी नेता स्विनी 2031 तक दूसरा जनमत संग्रह कराना चाहते हैं, लेकिन अदालती फैसला उनके लिए बड़ी रुकावट है क्योंकि ब्रिटेन की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां (लेबर, कंजर्वेटिव और लिबरल डेमोक्रेट्स) इसके खिलाफ हैं।

उत्तरी आयरलैंड और वेल्स की स्थिति क्या है?

वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में अभी तक आजादी के लिए कोई सीधा जनमत संग्रह नहीं हुआ है। हालांकि उत्तरी आयरलैंड ने 1973 में एक ‘बॉर्डर पोल’ कराया था कि वह यूके में रहे या आयरलैंड गणराज्य से जुड़े। तब 98.9% वोट यूके के पक्ष में पड़े थे।

‘द गार्जियन’ के हालिया सर्वे के मुताबिक, अगर आज वोटिंग हो तो स्कॉटलैंड के 47%, उत्तरी आयरलैंड के 36% और वेल्स के 32% लोग आजादी का चुनाव करेंगे। 2014 के बाद से ही स्कॉटलैंड में आजादी का समर्थन 45 से 50 फीसदी के बीच बना हुआ है।

क्या तीनों देश अपने दम पर जनमत संग्रह करा सकते हैं?

फिलहाल नहीं। मौजूदा कानूनी व्यवस्था के तहत यूके के किसी भी हिस्से में ऐसा संवैधानिक जनमत संग्रह कराने का अधिकार ब्रिटेन की संसद के पास है।

इसका मतलब है कि स्कॉटलैंड, वेल्स या उत्तरी आयरलैंड की संसदें अपने स्तर पर आजादी पर जनमत संग्रह नहीं करा सकतीं। इसके लिए ब्रिटेन की संसद को उन्हें जरूरी अधिकार देने होंगे। 2014 में स्कॉटलैंड के जनमत संग्रह के लिए भी इसी तरह अधिकार हस्तांतरित किए गए थे।

इसी वजह से ‘कार्डिफ एग्रीमेंट’ में ब्रिटेन की सरकार से संवैधानिक बदलाव की तैयारी करने और हर क्षेत्र में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की गई है।

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ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ब्रिटिश सरकार का मानना है कि इन अवैध इजरायली बस्तियों में रहने वालों द्वारा वेस्ट बैंक में फिलस्तीनियों का ‘जातीय सफाया’ किया जा रहा है। साथ ही मंत्री ने इस इलाके पर इजरायल के कब्जे को गैर-कानूनी घोषित कर दिया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।