दिवाली के कई दिन बाद भी दिल्ली-एनसीआर में धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। यह कहानी हर साल की है। सर्दियों के शुरू होते ही दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है और स्मॉग की समस्या बढ़ जाती है। इस साल पटाखों ने भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई।

पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी (आईआईटीएम) के एक आकलन के मुताबिक, दिवाली के अगले ही दिन सुबह-सुबह दिल्ली की हवा में मौजूद बारीक प्रदूषकों में पटाखों की हिस्सेदारी 71 प्रतिशत से ज्यादा रही।

लेकिन हर साल सर्दियों में स्मॉग की यह समस्या क्यों पैदा होती है? स्मॉग और कोहरे में क्या अंतर है? दिल्ली में इसका असर सबसे ज्यादा क्यों दिखाई देता है?

स्मॉग क्या है और यह कोहरे से कैसे अलग है?

स्मॉग शब्द स्मोक (धुआं) और फॉग (कोहरा) को मिलाकर बना है। जब हवा में प्रदूषक तत्व जमा हो जाते हैं और दूर तक देख पाना (दृश्यता) मुश्किल हो जाता है, तो इस स्थिति को स्मॉग कहते हैं। इसमें बेहद छोटे धूल के कण यानी PM2.5 और PM10 के साथ वाहनों, कारखानों और दूसरे स्रोतों से निकलने वाली गैसें शामिल होती हैं।

कुछ प्रदूषक तत्व, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, सूरज की रोशनी में रासायनिक प्रतिक्रिया करके जमीन के करीब ओजोन भी बनाते हैं। इस प्रक्रिया से बनने वाले स्मॉग को फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं। यह आमतौर पर धूप वाले मौसम में ज्यादा बनता है।

दिल्ली में हालांकि सर्दियों के दौरान होने वाले स्मॉग की मुख्य वजह हवा में बारीक प्रदूषक कणों का जमा होना है। इस मौसम में हवा की ऐसी स्थिति बन जाती है कि प्रदूषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते और जमीन के करीब ही जमा होते रहते हैं।

PM10 का मतलब ऐसे कणों से है जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। वहीं, PM2.5 ऐसे और भी बारीक कण होते हैं जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। इनमें धूल, कालिख और धुएं के कण शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, हवा में मौजूद अलग-अलग गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से भी ऐसे कण बनते हैं।

दूसरी ओर, कोहरा जमीन के करीब हवा में मौजूद पानी की बेहद छोटी बूंदों से बनता है। जब नमी वाली हवा ठंडी होती है, तो उसमें मौजूद जलवाष्प छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है। इससे दृश्यता कम हो जाती है।

स्मॉग और कोहरे में सबसे बड़ा अंतर यह है कि स्मॉग में नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक तत्व होते हैं, जो सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, कई बार कोहरा और स्मॉग एक साथ भी दिखाई देते हैं।

सर्दियों में दिल्ली में स्मॉग क्यों बढ़ जाता है?

दिल्ली में सर्दियों के दौरान स्मॉग बढ़ने के पीछे प्रदूषण, इसकी भौगोलिक स्थिति और मौसम की कई परिस्थितियां जिम्मेदार हैं। इनकी वजह से हवा में मौजूद प्रदूषक तत्व इधर-उधर नहीं फैल पाते और एक जगह जमा होते रहते हैं। तापमान गिरने और हवा की रफ्तार कम होने के साथ यह समस्या और गंभीर हो जाती है।

गर्मियों में हवा ऊपर की ओर उठती है और तेज हवाएं प्रदूषक तत्वों को एक जगह जमा नहीं होने देतीं। लेकिन सर्दियों में तापमान कम होने और हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से हवा कहीं जा नहीं पाते। इससे प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ही जमा होने लगते हैं।

इसकी एक बड़ी वजह तापमान में उलटफेर यानी टेम्परेचर इनवर्जन भी है। यह ऐसी स्थिति होती है, जब जमीन के पास ठंडी हवा रहती है और उसके ऊपर गर्म हवा की एक परत बन जाती है।

आमतौर पर गर्म हवा ऊपर उठती है और अपने साथ प्रदूषक तत्वों को भी ऊपर ले जाती है। लेकिन टेम्परेचर इनवर्जन होने पर ऊपर मौजूद गर्म हवा की परत ढक्कन की तरह काम करती है। इससे नीचे की ठंडी हवा और प्रदूषक तत्व बाहर नहीं निकल पाते और जमीन के करीब ही फंसे रहते हैं।

दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को बढ़ाती है। यह यमूना- गंगा के मैदानी इलाके में स्थित है, जहां कई राज्यों से आने वाला प्रदूषण जमा हो सकता है। मौसम की ये परिस्थितियां कई दिनों तक बनी रह सकती हैं। इस दौरान प्रदूषक तत्व लगातार जमा होते रहते हैं और सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की मोटी चादर छा जाती है।

दिल्ली की हवा में प्रदूषण कहां से आता है?

दिल्ली की हवा में प्रदूषण के कई स्रोत हैं। इनमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कारखानों से होने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्य, सड़कों की धूल और कचरे व जैविक पदार्थों को जलाना शामिल है। इन सभी स्रोतों से पूरे साल प्रदूषण होता रहता है। हालांकि, मौसम, हवा की स्थिति और इलाके के हिसाब से इनकी हिस्सेदारी बदलती रहती है।

मानसून के बाद के महीनों में आसपास के राज्यों में फसल के अवशेष जलाने से उठने वाला धुआं भी दिल्ली की हवा में पहले से मौजूद प्रदूषण को बढ़ा देता है।

दिवाली से पहले दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में जैविक पदार्थों और कचरे को जलाने, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और हवा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनने वाले सेकेंडरी ऑर्गेनिक एरोसोल की बड़ी भूमिका थी।

लेकिन दिवाली के बाद पटाखे प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बन गए। IITM पुणे ने वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर जो विश्लेषण किया, उसके मुताबिक नौ नवंबर (सोमवार) को रात एक बजे से सुबह 9 बजे के बीच दिल्ली की हवा में PM2.5 प्रदूषण में पटाखों की हिस्सेदारी 71.1 प्रतिशत रही।

इससे एक दिन पहले यानी आठ नवंबर को इसी समय पटाखों की हिस्सेदारी 43.4 प्रतिशत थी, जबकि सात नवंबर को यह सिर्फ 5.6 प्रतिशत रही।

स्मॉग कई दिनों तक क्यों बना रहता है और यह कितना खतरनाक है?

स्मॉग कई दिनों तक बना रह सकता है। इसकी वजह यह है कि पटाखों जैसे प्रदूषण के कुछ अस्थायी स्रोत बंद होने के बाद भी हवा में प्रदूषक तत्व जमा होते रहते हैं। जब तक मौसम की स्थिति इनके फैलने में मदद नहीं करती, तब तक स्मॉग बना रह सकता है।

इसमें सबसे बड़ी चिंता बारीक प्रदूषक कणों, खासकर PM2.5 को लेकर है। इन कणों का आकार 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के भीतर तक पहुंच सकते हैं। इनमें से कुछ कण खून में भी मिल सकते हैं और सांस से जुड़ी समस्याओं के अलावा शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

प्रदूषित हवा में सांस लेने से आंखों और गले में जलन, खांसी और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। इससे अस्थमा और सांस से जुड़ी दूसरी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं।

लंबे समय तक बारीक प्रदूषक कणों के संपर्क में रहने से दिल की बीमारियों, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और सांस से जुड़ी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से दिल या फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे लोगों को प्रदूषण से ज्यादा खतरा होता है। हालांकि, लंबे समय तक प्रदूषण के ऊंचे स्तर के संपर्क में रहने से स्वस्थ लोग भी प्रभावित हो सकते हैं।

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