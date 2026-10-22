दशहरे के जश्न के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा और बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 244 पर पहुंच गया। 13 जुलाई के बाद यह दिल्ली का सबसे खराब वायु गुणवत्ता स्तर है। उस दिन एक्यूआई 246 दर्ज किया गया था।

सरकारी आंकड़ों और विशेषज्ञों के मुताबिक, दशहरे पर पटाखों से निकला धुआं, मानसून के बाद मौसम में बदलाव, वाहनों से होने वाला प्रदूषण और खेतों में पराली जलाने की बढ़ती घटनाओं ने राजधानी की हवा को और खराब कर दिया है।

PM का बढ़ता स्तर

बुधवार को प्रदूषण बढ़ने के साथ मंगलवार रात हवा में सूक्ष्म कणों (PM) का स्तर भी काफी ऊंचा रहा। कई इलाकों में PM10 का स्तर बहुत बढ़ गया। आनंद विहार में यह 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया। वहीं, पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में PM2.5 का स्तर 305 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

20 और 21 अक्टूबर की दरमियानी रात और बुधवार सुबह कई निगरानी केंद्रों ने हवा में मौजूद कणों का ऊंचा स्तर दर्ज किया। ये ठोस कण हवा में तैरते रहते हैं। सांस के साथ शरीर में पहुंचकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

मंगलवार रात 10 बजे ओखला फेज-2 में PM10 का स्तर बढ़कर 469 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। आनंद विहार में रात 8 बजे यह 488 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। मंगलवार रात यहां इसका स्तर लगातार 450 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से ऊपर बना रहा। बुधवार रात 2 बजे मंदिर मार्ग पर PM10 का स्तर 410 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया।

PM2.5 का स्तर भी तेजी से बढ़ा। मंगलवार रात 11 बजे पंजाबी बाग में यह 305 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जबकि रात 10 बजे ओखला फेज-2 में इसका स्तर 269 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। PM2.5 का निर्धारित मानक 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और PM10 का 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है।

दिल्ली का AQI मंगलवार को 179 था, जो बुधवार को बढ़कर 244 हो गया। नोएडा में AQI 281 और गुरुग्राम में 220 दर्ज किया गया। साल के इस समय प्रदूषण बढ़ने के पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं।

पटाखों के असर पर क्या कहती हैं स्टडी?

दिल्ली में हुए अध्ययनों में यह पाया गया कि त्योहारों के दौरान पटाखे जलाने के बाद हवा में प्रदूषण वाले कणों का स्तर तेजी से बढ़ जाता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) दिल्ली के शोधकर्ताओं ने 2024 के एक अध्ययन में पाया कि 2019 से 2021 के बीच दिवाली के दौरान कुल PM2.5 में पटाखों का योगदान 85 फीसदी से ज्यादा था।

आईआईटी ने प्रदूषकों के फैलने के अंतर पर भी अध्ययन किया था। अध्ययन के मुताबिक, सर्दियाँ आतें ही ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, जो प्रदूषकों को दूर फैलने से रोकती हैं। इससे प्रदूषक कम इलाके में ही जमा हो जाते हैं।

अध्ययनों के मुताबिक, सर्दियों में वायुमंडल की निचली परत की ऊंचाई कम हो जाती है। हवा में मौजूद प्रदूषण आसानी से ऊपर नहीं उठ पाता और न ही दूर तक फैल पाता है। रात में ठंडी हवा के कारण धुआं और प्रदूषण के कण जमीन के करीब ही जमा रहने लगते हैं। इससे हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, जब हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम होती है, तो धुआं और प्रदूषण के कण आसानी से फैल नहीं पाते। इससे प्रदूषण लंबे समय तक हवा में बना रहता है।

एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट पत्रिका में 2026 में प्रकाशित एक अध्ययन में भी इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया गया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL), अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र समेत कई संस्थानों के शोधकर्ताओं ने अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच दिल्ली के प्रदूषण का अध्ययन किया।

अध्ययन में पाया गया कि नवंबर से जनवरी के बीच वायुमंडल की निचली परत की ऊंचाई एक किलोमीटर से कम रही। इस दौरान यह भी देखा गया कि जब इस परत की ऊंचाई कम थी, तब PM2.5 का स्तर ज्यादा था।

पराली जलाने से भी बढ़ रहा प्रदूषण

धान की कटाई के मौसम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से भी दिल्ली की हवा खराब होती है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि खेतों में कितनी आग लग रही है, वे किन इलाकों में हैं और हवा का रुख धुएं को दिल्ली की ओर ला रहा है या नहीं।

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी करीब 4 फीसदी थी। वहीं, वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी करीब 21 फीसदी थी। यह दिल्ली में PM2.5 प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है।

कृषि अवशेष जलाने की घटनाओं पर उपग्रहों की मदद से नजर रखने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) ने 21 अक्टूबर को सात राज्यों और क्षेत्रों में आग लगने की 85 घटनाओं का पता लगाया।

15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच उपग्रहों ने उत्तर भारत के राज्यों और क्षेत्रों में आग लगने की कुल 1,350 घटनाएं दर्ज कीं। इनमें पंजाब में 454, मध्य प्रदेश में 393, राजस्थान में 229, उत्तर प्रदेश में 190, उत्तराखंड में 72, हरियाणा में 11 और दिल्ली में एक घटना दर्ज की गई।

पर्यावरण संबंधी शोध संस्था एनवायरोकैटेलिस्ट्स के प्रमुख प्रदूषण विश्लेषक सुनील दहिया ने कहा, “हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से आ रही है और इसकी रफ्तार 4-5 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है। ऐसे में खेतों में लगी आग का धुआं दिल्ली तक पहुंच सकता है। मंगलवार रात से ही पटाखे जलाने के समय के आसपास हवा में धुएं का स्तर बढ़ने के स्पष्ट संकेत मिले हैं। इन सभी कारणों ने मिलकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाया है।”

सुनील दहिया ने कहा, “दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का यह सिर्फ शुरुआती दौर है। पटाखों, आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले दूसरे स्रोतों और दिल्ली के भीतर वाहनों, बिजली संयंत्रों, उद्योगों तथा अन्य नियमित स्रोतों से निकलने वाला धुआं मिलकर हवा की गुणवत्ता खराब कर रहा है।”

अनुमान है कि शुक्रवार तक दिल्ली के PM2.5 प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी बढ़कर 15 फीसदी हो सकती है।

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दिल्ली सरकार ने ई-रिक्शा की संख्या घटाकर 2.5 लाख करने का प्रस्ताव दिया है। अनुमान के मुताबिक वर्तमान में राजधानी की सड़कों पर चलने वाले ई-रिक्शों की संख्या 4.5 लाख से 5 लाख के बीच है। हालांकि, विशेषज्ञों और ई-रिक्शा संगठनों का कहना है कि सिर्फ संख्या घटाने से जाम और सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या दूर नहीं होगी। इससे कई चालकों की रोजी-रोटी भी छिन सकती है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।