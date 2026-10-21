जम्मू और श्रीनगर के बीच हर छह महीने में सरकारी दफ्तरों को स्थानांतरित करने की 150 साल पुरानी परंपरा चार साल बाद फिर से शुरू हो रही है। चार साल पहले जब ‘दरबार मूव’ की इस परंपरा को बंद किया गया था, तब सरकार का तर्क था कि इससे सरकारी खजाने पर 200 करोड़ का बोझ पड़ता है, जिसे बचाया जा सकता है।

दफ्तरों को स्थानांतरित करने की इस परंपरा के तहत सिविल सचिवालय और दूसरे सरकारी विभाग 31 अक्टूबर को कार्यालय समय खत्म होने के बाद श्रीनगर में अपने दफ्तर बंद कर देंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू के गुरुवार के आदेश के मुताबिक, ये दफ्तर 3 नवंबर को फिर ले जम्मू में खुलेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय समेत सिविल सचिवालय के सभी विभागों के अलावा 38 अन्य विभागों के प्रमुखों के कार्यालय भी पूरी तरह श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित होंगे। इनमें राजस्व, वन विभाग, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय, जम्मू-कश्मीर तकनीकी शिक्षा बोर्ड, परिवहन आयुक्त और कस्टोडियन जनरल के कार्यालय शामिल हैं।

इसके अलावा रेशम उत्पादन, बागवानी, भूविज्ञान एवं खनन और अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी समेत 47 अन्य विभागों के कार्यालयों को अस्थायी रूप से जम्मू में स्थापित किया जाएगा।

दरबार मूव क्या है?

दरबार मूव जम्मू-कश्मीर प्रशासन के सिविल सचिवालय और दूसरे सरकारी कार्यालयों को साल में दो बार एक राजधानी से दूसरी राजधानी ले जाने की परंपरा है। गर्मियां शुरू होने से पहले दफ्तर जम्मू से श्रीनगर और सर्दियां आने पर श्रीनगर से जम्मू स्थानांतरित किए जाते हैं।

2021 में उपराज्यपाल प्रशासन ने इस परंपरा को बंद कर दिया था। इससे पहले सरकारी कार्यालय अप्रैल के आखिरी शुक्रवार और शनिवार को जम्मू में बंद हो जाते थे। इसके बाद एक सप्ताह के अंतराल पर मई के पहले सोमवार को श्रीनगर में खुलते थे। इसी तरह, सर्दियां शुरू होने पर श्रीनगर के कार्यालय अक्टूबर के आखिरी शुक्रवार और शनिवार को बंद कर दिए जाते थे। नवंबर के पहले सोमवार को एक सप्ताह के अंतराल के बाद ये जम्मू में खुलते थे।

दरबार मूव क्यों शुरू किया गया था?

इस परंपरा की शुरुआत 1872 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर रियासत के पहले डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने की थी। उस समय रियासत में आज का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के इलाके भी शामिल थे। इसका उद्देश्य प्रशासन को जम्मू से दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के करीब पहुंचाना था। उस समय जम्मू राज्य की सत्ता का केंद्र था।

जम्मू, कश्मीर और लद्दाख भौगोलिक, भाषाई और सांस्कृतिक रूप से एक-दूसरे से काफी अलग हैं। उन दिनों इन क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क भी कमजोर था। आम तौर पर माना जाता है कि दरबार मूव की शुरुआत इसलिए की गई थी, ताकि प्रशासन कश्मीर के लोगों के दरवाजे तक पहुंच सके। कश्मीर, लद्दाख के भी ज्यादा करीब है।

गर्मियों में कश्मीर से शासन चलाने का एक फायदा यह भी था कि सर्दियों में बर्फबारी के कारण लद्दाख का संपर्क कटने से पहले वहां जरूरी सामान की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती थी। लद्दाख के लिए जम्मू के मुकाबले कश्मीर से पहुंचना आसान था। इस व्यवस्था से जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बीच मेलजोल और आपसी संबंध भी बढ़ते थे।

दरबार मूव पर कितना खर्च होता था?

2019 तक प्रशासन दफ्तरों के दस्तावेज और कर्मचारियों को एक राजधानी से दूसरी राजधानी ले जाने के लिए सैकड़ों ट्रकों और बसों का इस्तेमाल करता था। सामान और दस्तावेज सुरक्षित पहुंचाने के लिए जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जम्मू-कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती की जाती थी।

ट्रकों और बसों को किराये पर लेने के खर्च के अलावा, इस प्रक्रिया में शामिल करीब 10,000 कर्मचारियों को यात्रा भत्ता (टीए) और दैनिक भत्ता (डीए) भी दिया जाता था। उनके ठहरने की व्यवस्था पर भी खर्च होता था।

दरबार मूव की आलोचना क्यों हुई?

1980 के दशक के आखिरी वर्षों में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उससे जुड़े संगठनों ने इस परंपरा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उनका सवाल था कि इस प्रक्रिया में इतना पैसा और समय क्यों खर्च किया जा रहा है।

इस परंपरा को हालांकि आम लोगों का व्यापक समर्थन हासिल था। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला सरकार ने सचिवालय को दो हिस्सों में बांटने का फैसला किया, जिसके तहत कुछ विभागों को स्थायी रूप से कश्मीर और कुछ को जम्मू में रखने की योजना थी। लेकिन जम्मू में लोगों ने इस फैसले के विरोध में करीब 45 दिनों तक बंद रखा। इसके बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।

2019 के बाद दरबार मूव की आलोचना और तेज हो गई। आलोचकों का कहना था कि सरकार हर साल इस प्रक्रिया पर करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जबकि उसके पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है।

2020 में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि दरबार मूव की परंपरा का कोई कानूनी औचित्य या संवैधानिक आधार नहीं है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि इस परंपरा के कारण समय, मेहनत और ऊर्जा का भारी नुकसान होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है, जो अनावश्यक है और जिसका संचालन भी कुशल तरीके से नहीं होता।

अदालत ने कहा कि जब केंद्र शासित प्रदेश अपने लोगों को बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तब उसके बहुमूल्य वित्तीय और भौतिक संसाधनों को ऐसे काम पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने सुझाव दिया कि यदि इस व्यवस्था को तर्कसंगत बनाया जाए, तो बचाए गए संसाधनों और समय का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश के कल्याण और विकास के लिए किया जा सकता है। बचाए गए पैसे से कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं, जैसे खाद्य पदार्थों की कमी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के सुझाव के बाद क्या हुआ?

2021 में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने ई-गवर्नेंस व्यवस्था अपनाने का फैसला किया। इसके तहत सरकारी कार्यालयों के सभी दस्तावेजों को डिजिटल रूप में बदल दिया गया। उसी साल गर्मियों में जब सचिवालय के कर्मचारी और कुछ कार्यालय जम्मू से श्रीनगर गए, तो केवल संवेदनशील दस्तावेज ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाए गए।

जून 2021 में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत का हवाला देते हुए दरबार मूव बंद कर दिया। दावा किया गया कि इससे हर साल करीब 200 करोड़ रुपये की बचत होगी।

बाद में, इस परंपरा को बहाल करने की जनता की मांग के बाद प्रशासन ने वरिष्ठ अधिकारियों को साल में दो बार एक राजधानी से दूसरी राजधानी भेजने का आदेश दिया। हालांकि, दरबार मूव को पहले की तरह पूरी तरह बहाल नहीं किया गया।

दरबार मूव की वापसी

2024 के जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरबार मूव को बहाल करने का वादा किया था। गुरुवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर यह वादा पूरा किया।

सरकार ने राज्य सड़क परिवहन निगम (एसआरटीसी) को निर्देश दिया है कि कर्मचारियों को ले जाने के लिए पर्याप्त संख्या में अच्छी हालत वाली बसें उपलब्ध कराई जाएं। कर्मचारियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए टिकट पहले ही जारी करने को भी कहा गया है। इसके अलावा, 1 और 2 नवंबर को हर काफिले के साथ एक क्रेन और दो खाली बसें रखने का निर्देश दिया गया है, ताकि रास्ते में किसी बस के खराब होने पर कर्मचारियों को परेशानी न हो।

पुलिस को दरबार मूव के काफिलों को सुरक्षा देने और बनिहाल-काजीगुंड सुरंग तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग से गुजरते समय उन्हें प्राथमिकता दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि श्रीनगर से जम्मू की यात्रा के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए काजीगुंड, बनिहाल, रामसू, रामबन, चेनानी, उधमपुर और झज्जर कोटली में इंतजाम किए जाएं।

सरकार ने स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों से कहा है कि वे उचित आवंटन आदेश के बिना किसी सरकारी, एस्टेट विभाग, नगरपालिका या आवासीय भवन में न ठहरें। हालांकि, कर्मचारी अपने परिवारों के वास्तविक उपयोग के लिए श्रीनगर में पहले से आवंटित सरकारी आवास अपने पास रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें एस्टेट विभाग को सूचना देनी होगी और स्वीकृत नियमों व शर्तों का पालन करना होगा।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को जम्मू में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियों के आसपास उचित स्थानों पर राशन काउंटर स्थापित करने को कहा गया है, ताकि उन्हें पर्याप्त राशन मिल सके।

सरकारी आदेश के अनुसार, दरबार मूव के लिए प्रत्येक कर्मचारी को एक समान दर से 25,000 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा। साथ ही, सामान्य प्रशासन विभाग को श्रीनगर स्थित सिविल सचिवालय में शीतकालीन सचिवालय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है।

सभी प्रशासनिक विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कश्मीर संभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से उनके साथ जो भी कर्मचारी अस्थायी रूप से संबद्ध किए गए हैं, उन्हें 27 अक्टूबर तक वापस भेज दिया जाए। सिविल सचिवालय की श्रीनगर में कार्यालय अवधि समाप्त होने से पहले सुरक्षा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ऐसे कर्मचारियों के अस्थायी पहचान पत्र वापस लेने और इसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

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जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग वाला प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ ही कई संशोधन भी पेश किए गए। इनमें से कुछ संशोधनों में अनुच्छेद 370 और 35A को शामिल करने की मांग की गई थी। ये दोनों प्रावधान 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू-कश्मीर में लागू थे। हालांकि, बाद में इन संशोधनों को वापस ले लिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम ने जम्मू-कश्मीर से जुड़े अलग-अलग संवैधानिक प्रावधानों को फिर चर्चा में ला दिया। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।