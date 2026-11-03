भीषण चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ सोमवार देर रात दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट से टकराया। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के कारण नेल्लोर, प्रकाशम और बापटला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। भारी बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया।

मौसम विभाग ने दो और तीन नवंबर को आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं, कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ एक स्थानों पर बेहद भारी बारिश हो सकती है।

हम इस लेख में समझेंगे कि चक्रवात बनते कैसे हैं, इनको अनोखे नाम कैसे दिए जाते हैं और हाल के वर्षों में इनकी ताकत बढ़ने के पीछे कौन-से कारण जिम्मेदार हैं।

चक्रवातों के नाम कैसे रखे जाते हैं?

‘मुरासु’ तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ ‘युद्ध का नगाड़ा’ होता है। इस चक्रवात का नाम भारत ने रखा है। इससे एक सप्ताह पहले अक्टूबर के आखिरी दिनों में ‘अर्नब’ नाम का ‘बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान’ भी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट से टकराया था। ‘अर्नब’ का अर्थ समुद्र होता है।

दोनों चक्रवातों के नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तय की जाने वाली एक साझा व्यवस्था के तहत बहुत पहले ही रख दिए गए थे। यानी इन तूफानों के भारतीय तट के करीब पहुंचने से पहले ही इनके नाम तय हो चुके थे।

साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) और संयुक्त राष्ट्र के एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) ने मिलकर एक व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उठने वाले चक्रवातों के नाम रखे जाने लगे। शुरुआत में इस व्यवस्था में आठ देश शामिल थे। इनमें बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड थे।

इन सभी देशों ने चक्रवातों के नाम सुझाए। इसके बाद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर बनी समिति ने इन नामों की अंतिम सूची तैयार की। साल 2018 में इस व्यवस्था में पांच और देश शामिल हो गए। इनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल हैं।

अप्रैल में मौसम विभाग ने चक्रवातों के नामों की 169 नामों वाली नई सूची जारी की थी। इन नामों को 13 देशों ने सुझाया था। हर देश ने 13-13 नाम दिए थे।

चक्रवातों के नाम रखना क्यों जरूरी है?

चक्रवातों को नाम देने से लोगों के लिए उन्हें याद रखना आसान हो जाता है। संख्या या तकनीकी नामों के मुकाबले किसी खास नाम से तूफान की पहचान करना ज्यादा सरल होता है। इससे आम लोगों के साथ-साथ वैज्ञानिकों, मीडिया और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को भी मदद मिलती है।

नाम होने से किसी खास चक्रवात की पहचान करना आसान होता है। इससे उसके बारे में लोगों को जागरूक करने और उससे जुड़ी चेतावनियां तेजी से पहुंचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, किसी क्षेत्र में एक से ज्यादा चक्रवाती तूफान सक्रिय होने पर उनके बीच भ्रम की स्थिति भी नहीं बनती। इससे लोगों को समय रहते सतर्क करने और आपदा से निपटने की तैयारी करने में मदद मिलती है।

चक्रवातों के नाम तय करते समय देशों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों के आधार पर ही उष्णकटिबंधीय चक्रवातों पर बनी समिति किसी नाम को मंजूरी देती है।

चक्रवात का नाम किसी राजनीतिक दल, राजनीतिक हस्ती, धार्मिक मान्यता, संस्कृति या लिंग से जुड़ा नहीं होना चाहिए। नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले लोगों की भावनाएं आहत हों।

इसके अलावा, नाम बहुत कठोर या क्रूर अर्थ वाला नहीं होना चाहिए। वह छोटा, आसानी से बोला और समझा जा सकने वाला होना चाहिए। किसी भी सदस्य देश को उस नाम पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

चक्रवात के नाम में अधिकतम आठ अक्षर हो सकते हैं। नाम सुझाते समय उसके सही उच्चारण और बोलने के तरीके की जानकारी भी देनी होती है। एक बार किसी नाम का इस्तेमाल हो जाने के बाद उसे सूची से हटा दिया जाता है।

इस तरह हर नए चक्रवात को एक नया नाम दिया जाता है।

चक्रवात कैसे बनते हैं?

चक्रवात हवा का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जो कम दबाव वाले क्षेत्र के केंद्र के चारों ओर घूमता है। इसके साथ आमतौर पर तापमान बढ़ता है, तेज तूफान आते हैं और मौसम खराब हो जाता है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मुताबिक, चक्रवात में हवाएं बाहर से अंदर की ओर घूमते हुए कम दबाव वाले केंद्र की तरफ बढ़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं घड़ी की सुई के उल्टी दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती हैं।

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चक्रवात को हरिकेन या टाइफून भी कहा जाता है। भारत में अक्सर उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में बनते हैं। ये धरती पर आने वाले सबसे विनाशकारी तूफानों में शामिल हैं।

अमेरिका की राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन (नोआ) की वेबसाइट के मुताबिक, ऐसे चक्रवात तब बनते हैं, जब तूफान के केंद्र के आसपास गरज के साथ बारिश होने की गतिविधियां तेज होने लगती हैं। इस दौरान सबसे तेज हवाएं और बारिश केंद्र के आसपास ही होती हैं।

तूफान का केंद्रीय हिस्सा गर्म हो जाता है। चक्रवात को अपनी ज्यादातर ऊर्जा उस ‘गुप्त ऊष्मा’ से मिलती है, जो गर्म समुद्र के पानी से भाप बनकर उठे जलवाष्प के ठंडा होकर फिर से पानी में बदलने पर निकलती है।

इसके उलट, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात (एक्स्ट्राट्रॉपिकल साइक्लोन) उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर बनते हैं। नोआ के मुताबिक, इनके केंद्र में ठंडी हवा होती है। जब ठंडी और गर्म हवा के बड़े क्षेत्र आपस में टकराते हैं, तो इस प्रक्रिया में निकलने वाली ऊर्जा से इन चक्रवातों को ताकत मिलती है।

बंगाल की खाड़ी में अक्सर चक्रवात क्यों आते हैं?

जैसा कि पहले भी बताया गया है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र का जलस्तर अचानक काफी ऊपर उठने यानी तूफानी लहरें आने का खतरा ज्यादा रहता है। इसकी एक बड़ी वजह खाड़ी की कीप जैसी बनावट है। इस बनावट के कारण वायुमंडलीय गतिविधियां एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। इसके अलावा, यहां की भौगोलिक बनावट भी चक्रवातों के प्रभाव को बढ़ाती है।

साल 2020 में प्रकाशित एक शोधपत्र ‘इफेक्ट ऑफ लैंडफॉल लोकेशन एंड कोस्टल टोपोग्राफी ऑन सर्ज रिस्पॉन्स इन द नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल’ में बताया गया है कि तूफानी लहरों से होने वाली तबाही इस बात पर भी निर्भर करती है कि समुद्र तट की बनावट कैसी है।

शोधपत्र के मुताबिक, समुद्र का जलस्तर कितना ऊपर उठेगा, यह स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों और पानी के बहाव को रोकने वाली प्राकृतिक बाधाओं पर निर्भर करता है। बंगाल की खाड़ी का समुद्री तट कई तरह की बनावट वाला है। यहां नदियों के मुहाने पर बने डेल्टा, छोटी खाड़ियों जैसी संरचनाएं और सीधे समुद्री तट मौजूद हैं। इन सभी का तूफानी लहरों के प्रभाव पर असर पड़ता है।

एक और अहम कारण समुद्र के पानी का तापमान है। पानी जितना गर्म होगा, चक्रवात उतना ही ताकतवर हो सकता है। आमतौर पर बंगाल की खाड़ी का तापमान अरब सागर के मुकाबले ज्यादा दर्ज किया गया है। हालांकि, हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण भारत के पश्चिमी तट पर भी पहले के मुकाबले ज्यादा बार और अधिक ताकतवर चक्रवात देखने को मिल रहे हैं।

इसके अलावा, अक्टूबर में समुद्र में चक्रवाती हलचल भी आम बात है। इस दौरान कम दबाव का स्पष्ट क्षेत्र, दबाव का क्षेत्र या गहरा दबाव क्षेत्र बन सकता है। ये मौसम संबंधी स्थितियां समुद्र या जमीन पर बनती हैं और इनमें हवा की रफ्तार अलग-अलग होती है। इनकी हवा की गति 31 से 61 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है।

दक्षिण चीन सागर की ओर से समुद्र में उठने वाली हलचल बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और फिर भारतीय तट की ओर बढ़ती है। मौसम विभाग के मुताबिक, अक्टूबर में आमतौर पर एक चक्रवात और दो चक्रवाती हलचलें बनना सामान्य माना जाता है।

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आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट की ओर बढ़ रहे गंभीर चक्रवाती तूफान ‘मुरासु’ (Cyclone Murasu) को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ओंगोल के प्रकाशम जिले में तूफान के खतरे को देखते हुए बड़े स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाया जा रहा है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने और तेज हवाएं चलने के कारण तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।