उच्चतम न्यायालय ने पिछले हफ्ते कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर रिश्वत मांगने का आरोप है और उसका संबंध उसके आधिकारिक काम से नहीं है, तो जांच शुरू करने से पहले सरकारी मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। न्यायालय ने साफ किया कि सरकारी काम करते हुए लिए गए फैसले और रिश्वत मांगने जैसे आपराधिक कृत्य को एक जैसा नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति एसवी भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने राजस्थान पुलिस के एक कांस्टेबल की अपील खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कांस्टेबल ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसके खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोप तय किए गए थे।

इस कांस्टेबल पर 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिश्वत मांगने का आरोप किसी ऐसे फैसले या सिफारिश से जुड़ा नहीं था, जिसे कांस्टेबल ने अपना सरकारी काम करते हुए किया हो।

न्यायालय ने कहा, “रिश्वत मांगना अपने आप में एक आपराधिक कृत्य है। इसका सरकारी कर्मचारी के आधिकारिक कामकाज से कोई संबंध नहीं है। न ही इसका उसके पद पर रहते हुए लिए गए किसी फैसले या की गई किसी सिफारिश से कोई जुड़ाव है।”

क्या है पूरा मामला?

राजस्थान के आबू सिटी थाने में तैनात कांस्टेबल देवेंद्र कुमार ने शिकायत की थी कि दूसरे कांस्टेबल तेजाराम ने पुलिस अधीक्षक की ओर से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत मांगी।

तेजाराम ने आरोपों से इनकार किया। उसने दावा किया कि देवेंद्र कुमार ने उससे बदला लेने के लिए शिकायत की थी। तेजाराम का आरोप था कि देवेंद्र कुमार ने आरोपियों को बच निकलने में मदद करने के बदले उनसे रिश्वत ली थी।

सितंबर 2021 में तेजाराम को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2023 में उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली। इसके बाद 2024 में निचली अदालत ने उसके खिलाफ आरोप तय कर दिए।

तेजाराम ने राजस्थान उच्च न्यायालय में इन आरोपों को चुनौती दी, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसने उच्चतम न्यायालय में अपील की।

भ्रष्टाचार कानून की दो धाराओं में क्या अंतर है?

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े अलग-अलग प्रावधान हैं। इस मामले में धारा 17 (क) और धारा 19 के बीच का अंतर अहम है।

धारा 17कः जांच से पहले मंजूरी

इस धारा के तहत, अगर किसी सरकारी कर्मचारी पर उसके आधिकारिक कामकाज के दौरान लिए गए फैसले या की गई सिफारिश से जुड़े भ्रष्टाचार का आरोप है, तो जांच शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकारी की मंजूरी लेनी होती है।

यह मंजूरी केंद्र या राज्य सरकार अथवा संबंधित प्राधिकारी से ली जाती है। प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर फैसला करना होता है। उचित कारण दर्ज करके यह अवधि एक महीने और बढ़ाई जा सकती है।

अगर किसी व्यक्ति को रिश्वत लेते या लेने की कोशिश करते हुए मौके पर ही गिरफ्तार किया जाता है, तो इस धारा के तहत पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होती।

धारा 19: अदालत में मुकदमा शुरू करने से पहले मंजूरी

यह धारा अलग चरण पर लागू होती है। इसके तहत, कानून में बताए गए कुछ भ्रष्टाचार के अपराधों में अदालत संबंधित सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना मामले का संज्ञान नहीं ले सकती। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को बेबुनियाद मुकदमों से बचाना है।

दोनों में सीधा अंतर यह है: धारा 17 (क) जांच शुरू करने से पहले मंजूरी से जुड़ी है, जबकि धारा 19 अदालत में मुकदमा शुरू करने से पहले मंजूरी की शर्त रखती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया?

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि धारा 17 (क) की सुरक्षा हर उस मामले में नहीं मिल सकती, जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। इस सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आरोप का संबंध कर्मचारी के आधिकारिक काम के दौरान लिए गए किसी फैसले या की गई सिफारिश से हो।

न्यायालय ने कहा, “इस धारा के तहत सुरक्षा तभी मिल सकती है, जब इसमें बताई गई शर्तें पूरी हों। इसे ऐसा प्रावधान नहीं माना जा सकता, जो हर मामले में लागू हो।”

तेजाराम पर रिश्वत मांगने का आरोप था। न्यायायलय के मुताबिक, इस आरोप का उसके आधिकारिक काम के दौरान लिए गए किसी फैसले या सिफारिश से संबंध नहीं था। इसलिए इस मामले में जांच शुरू करने से पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी।

धारा 19 के तहत हालांकि मंजूरी का सवाल अलग था। इस मामले में सक्षम प्राधिकारी ने निचली अदालत के मामले का संज्ञान लेने से पहले मंजूरी दे दी थी। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मंजूरी मिलने में देरी के कारण आपराधिक कार्यवाही रद्द नहीं की जा सकती।

धारा 17 (क) पर सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की अलग-अलग राय

इस साल की शुरुआत में उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों ने धारा 17 (क) की वैधता पर अलग-अलग राय दी थी। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन ने इस प्रावधान को बरकरार रखने का समर्थन किया था। दूसरी ओर, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने इसे रद्द करने की राय दी। उन्होंने कहा था कि यह प्रावधान ईमानदार कर्मचारियों की रक्षा करने के बजाय ‘भ्रष्ट लोगों को बचाता है।’ दोनों न्यायाधीशों की राय अलग होने के कारण इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।

तेजाराम की ओर से उच्चतम न्यायालय में दलील दी गई कि उसकी अपील पर फैसला तब तक टाल दिया जाए, जब तक बड़ी पीठ धारा 17 (क) की वैधता पर फैसला नहीं सुना देती।

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि बड़ी पीठ के सामने लंबित मामला इस अपील के फैसले को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि तेजाराम के मामले में धारा 17 (क) लागू ही नहीं होती।

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