UNFCC COP 31: संयुक्त राष्ट्र का वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP31 ऐसे समय में हो रहा है, जब संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य संस्था का कहना है कि दुनिया के तापमान को अब 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक नहीं रोका जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की ओर से इस साल जारी दो रिपोर्टों के मुताबिक, औद्योगिक युग से पहले के स्तर की तुलना में वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का मौका अब खत्म हो चुका है। सारी कोशिशों के बाद अब यही उम्मीद की जा सकती है कि इस बढ़ोतरी को 1.7 से 1.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रोकी जा सकते।

ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि नौ नवंबर को तुर्किये के शहर अंताल्या में शुरू हुआ COP31 सम्मेलन दुनिया को फिर से सही रास्ते पर लाने के लिए उपायों पर ध्यान देगा। यह सम्मेलन 20 नवंबर तक होने वाला है। हालांकि, इस दिशा में किसी बड़ी सफलता की संभावना कम ही है।

ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ है। दुनिया ने सालों तक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। आखिरकार वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब यह लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अब चाहे कितना भी हाथ-पैर मार लिया जाए, कॉप 31 में चाहे जितने वादे कर लिए जाएं, मौका हाथ से निकल चुका है।

हकीकत से दूर हो चुके सम्मेलन

संभावित नतीजों और असर के लिहाज से COP31 हाल के वर्षों के सबसे कम प्रभावी सम्मेलनों में से एक साबित हो सकता है। हालांकि, इसकी वजह सम्मेलन की अपनी कोई कमी नहीं है।

आम तौर पर COP सम्मेलन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। कुछ समय पहले तक ये सम्मेलन दुनिया भर के नेताओं की सबसे बड़ी बैठकों में शामिल होते थे, लेकिन इनसे कोई बहुत बड़े परिणाम नहीं निकल पाए।

पिछले दो दशकों में इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2015 का पेरिस समझौता रहा है। इस समझौते में जलवायु से जुड़े वैश्विक लक्ष्य तय किए गए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यापक नियम बनाए गए।

लेकिन इन सम्मेलनों का रिकॉर्ड सदस्य देशों को पर्याप्त कदम उठाने के लिए राजी करने के मामले में खराब रहा है। अमेरिका के पीछे हटने के फैसले तक लगभग पूरी दुनिया इन सम्मेलनों का हिस्सा थी। COP में फैसले सभी देशों की सहमति से लिए जाते हैं। ऐसे में जो देश कदम उठाने में पीछे रह जाते हैं, उन्हें ज्यादा प्रयास करने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है।

इसका नतीजा यह हुआ है कि पेरिस समझौते में तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जितने कदम उठाने की जरूरत है उतने कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हालांकि अलग-अलग देश कदम तो उठा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य को हासिल करने का अंतर लगातार बढ़ता ही गया है। यह अंतर इतना बढ़ गया है कि अब COP सम्मेलन इसे पाटने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिखते। स्थिति है कि ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में थोड़ी भी कमी लाने वाला कोई भी फैसला अब अच्छा नतीजा माना जाता है।

इस लिहाज से COP31 की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पिछले सम्मेलनों में लिए गए फैसलों, खासकर पिछले साल ब्राजील में हुए सम्मेलन के फैसलों को आगे बढ़ा पाता है या नहीं।

पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं हुए हैं COP सम्मेलन

खराब रिकॉर्ड के बावजूद यह मान लेना गलत होगा कि COP सम्मेलन पूरी तरह अप्रासंगिक हो गए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसने दुनिया को कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में आगे बढ़ाया है। भले ही यह प्रगति धीमी रही हो। अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। दुनिया भर की सरकारें और तथा गैर-सरकारी संगठन इस दिशा में कदम उठा रहे हैं।

इनमें से कई कदमों के दूसरे फायदे भी हैं। इनमें ऊर्जा सुरक्षा, गरीबी में कमी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार, प्रदूषण में कमी और खाद्य सुरक्षा को बेहतर बनाना शामिल है।

कई युद्धों और तेजी से उभरते तकनीकी खतरों के बीच जलवायु परिवर्तन का मुद्दा दुनिया के मंचों से कहीं गायब हो गया है। लेकिन जलवायु संबंधी बढ़ती आपदाएं इस बात का सबूत हैं कि यह समस्या खत्म नहीं हुई है, भले इससे आप आंखें फेर लें। इसीलिए COP सम्मेलन अभी भी काफी महत्वपूर्ण हैं। यह एकमात्र ऐसा मंच हैं, जहां विकासशील देश विकसित देशों से जवाबदेही तय करने की मांग कर सकते हैं।

हाल ही नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई। इस तबाही के बाद राहत, पुननिर्माण और मरम्मत के लिए लॉस एंड डैमेज फंड से दो करोड़ डॉलर देने का वादा किया गया है। यह रकम नेपाल को फिर से खड़ा करने के लिए बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई दूसरा मंच नहीं है, जहां नेपाल बिना किसी शर्त के इस तरह की आर्थिक मदद मांग सकता था। इस बात की भी संभावना है कि नेपाल को इस फंड से और पैसा मिल सकता है।

यही वजह है कि पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन (UNFCCC) से अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी देश COP प्रक्रिया को जारी रखने में फायदा देखते हैं। ऐसा तब है, जब इन सम्मेलनों के अप्रासंगिक होने और इनके बिखरने का खतरा बना हुआ है।

हकीकत को स्वीकार करने का समय

ज्यादातर देश अब इस सच्चाई को स्वीकार करते दिख रहे हैं कि आने वाले दशकों में न सिर्फ 1.5 डिग्री, बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने का लक्ष्य भी पार हो सकता है। ऐसा तभी रुक सकता है, जब कोई ऐसी तकनीक सामने आए जिसकी अभी उम्मीद नहीं की जा रही है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि पेरिस समझौते में तय तापमान के लक्ष्यों को शुरू से ही हासिल करना मुश्किल था। इन्हें पाने के लिए जिन कदमों की जरूरत थी, वे दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक हकीकत और देशों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति से मेल नहीं खाते थे। इन लक्ष्यों को हासिल करने की उम्मीद काफी हद तक देशों की नैतिक जिम्मेदारी और उनकी अच्छी नीयत पर टिकी थी। इसमें देशों के राजनीतिक और आर्थिक हितों तथा उनकी मजबूरियों को बहुत कम जगह दी गई थी।

यह टकराव पेरिस समझौते को अंतिम रूप देते समय भी दिखाई दिया था। इस समझौते को जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी सफलता बताया गया था। लेकिन इसकी एक दूसरी सच्चाई यह थी कि विकसित देश 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उन पर डाली गई जिम्मेदारियों से बचने में सफल रहे थे।

पिछले कुछ वर्षों में देशों ने यह दिखावा करना भी काफी हद तक छोड़ दिया है कि वे तापमान बढ़ने के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। अब देश तापमान को रोकने के लक्ष्यों के पीछे भागने के बजाय जलवायु परिवर्तन के असर से निपटने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देशों को यह भी समझना होगा कि इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या नहीं रुकेगी।

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COP 31 news: दुनिया भर के नेता नौ नवंबर से तुर्की के अंताल्या में जमा हो रहे हैं। मौका है संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण जलवायु सम्मेलन का। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP) के नाम से मशहूर इस सम्मेलन का यह 31वां संस्करण है। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।