जंतर मंतर से संसद तक 12,000 प्रदर्शनकारियों ने मार्च करने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस पेपर लीक की वजह से कई छात्रों ने सुसाइड किया है। प्रोटेस्ट मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत रोक लगा दी थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने कहा कि इस मार्च के लिए कोई परमिशन नहीं मांगी गई थी और न ही दी गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट से पहले ही कई बैरिकेड्स पर रोक दिया। जबकि दिल्ली पुलिस ने एक अधिकारिक बयान में कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और विरोध को प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। विरोध स्थल के चश्मदीदों के बयानों में पुलिस कर्मियों को भीड़ के कुछ हिस्सों को पीछे धकेलने के लिए लाठियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया।

CJP के प्रतिनिधियों ने जेपी नड्डा से की मुलाकात

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ताओं के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों ने बाद में पार्टी लीडरशिप के साथ बातचीत शुरू की। दिन भर की घटनाओं ने BNSS के सेक्शन 163 को फिर से फोकस में ला दिया है। यह प्रोविज़न सबसे ज़्यादा विरोध प्रदर्शनों और पब्लिक असेंबली पर रोक से जुड़ा है। लेकिन दिल्ली में इसके इस्तेमाल की एक स्टडी से पता चलता है कि विरोध से जुड़े आदेश इस सेक्शन के असल में इस्तेमाल होने वाले कामों का बहुत कम हिस्सा हैं।

सेक्शन 163 ने कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 144 की जगह ली। ये धारा एक पुलिस को तब कार्रवाई करने का अधिकार देता है जब इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करने के लिए काफ़ी आधार हो और तुरंत रोकथाम या जल्दी उपाय जरूरी हो।

आंकड़े क्या दिखाते हैं?

मार्च 2023 में एडवोकेट वृंदा भंडारी, अभिनव सेखरी, नताशा माहेश्वरी और माधव अग्रवाल ने RTI एप्लीकेशन फाइल की और दिल्ली के 18 जिलों और यूनिट्स के पुलिस स्टेशनों में मैनुअल इंस्पेक्शन किया। ‘Section 144 CrPC का इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल’ टाइटल वाली रिपोर्ट में जनवरी 2021 और 2022 के बीच CrPC के Section 144 के तहत पास किए गए 6,100 आदेश में से लगभग 5,400 की जांच की गई। उन्होंने पाया कि सिर्फ 81 आदेश (1.5%) में गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने पर रोक थी। जांच के समय में दिल्ली के 18 पुलिस जिलों और यूनिट्स में से पांच जिलों ने इकट्ठा होने पर रोक का एक भी आदेश जारी नहीं किया।

इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे आदेश दिए गए जिनमें कोई साफ इमरजेंसी नहीं थी। 25.6% आदेश में होटलों, बैंकों, ATM, शराब की दुकानों और सिनेमा हॉल को CCTV कैमरे लगाने के लिए कहा गया। 43% आदेश में कूरियर सर्विस से लेकर साइबर कैफ़े और सेकंड हैंड सामान बेचने वालों को कस्टमर या एम्प्लॉई का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया।

बार बार जारी किया जाता है आदेश

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरजेंसी से निपटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले खास तरीकों से कहीं ज़्यादा CrPC के सेक्शन 144 के तहत आदेश रेगुलर कानूनी सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। इन आदेशों को समय-समय पर दो महीने के बाद फिर से जारी किया जाता है। एक तरीके से ये धारा ज़िला प्रशासन (पुलिस) के लिए माइक्रो-लेवल गवर्नेंस के लिए एक टूल बन गया है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

जांच में यह भी देखा गया कि ये आदेश कितने समय से लागू थे। पाया गया कि सैंपल में लगभग हर आदेश दो महीने की कानूनी लिमिट खत्म होते ही फिर से जारी कर दिया गया था। Covid-19 लॉकडाउन के दौरान भी इसे जारी किया गया है।

उदाहरण के लिए, लड़कियों के स्कूल, PG, शराब की दुकानों और ATM के CCTV आदेश समय पर रिन्यू किए गए। यहां तक कि Covid-19 लॉकडाउन के दौरान भी, जब कई संस्थान बंद थे, तब यह लागू किए गए। किराएदारों के वेरिफिकेशन आदेश, जिनमें मकान मालिकों को पुलिस को किराएदारों की डिटेल्स देनी होती थीं, सबसे ज़्यादा लगातार जारी किए गए। भंवर सिंह मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था कि सेक्शन 144 को बार-बार नहीं बढ़ाया जा सकता और यह दो महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसे बार-बार लागू किया गया।

कोर्ट ने क्या कहा है?

सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि सेक्शन 144 एक खास रोकथाम की पावर है, न कि कोई सामान्य धारा, जिसे बार बार लागू किया जाए। बाबूलाल पराटे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1961) में कोर्ट ने इस नियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि इसे सिर्फ़ इमरजेंसी में पब्लिक ऑर्डर के लिए खास खतरों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने कहा कि यह पावर कानून में बताए गए हालात के हिसाब से है और यह अनलिमिटेड या बिना रोक-टोक के नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने मज़दूर किसान शक्ति संगठन बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2018) में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें जंतर-मंतर रोड पर सभी प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई थी। कोर्ट ने माना कि पूरी तरह से रोक लगाना जरूरत से ज़्यादा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनों पर पूरी तरह से बैन लगाना समाधान नहीं है और अधिकारियों को इसके बजाय एक रेगुलेटेड परमिशन सिस्टम बनाना चाहिए।

संसद के पास इकट्ठा होने पर रोक लगाने वाले सेक्शन 144 के आदेशों को चुनौती देने वाली एक संबंधित चुनौती पर कोर्ट ने आदेशों को पहली नज़र में तो सही पाया, लेकिन यह भी माना कि पुलिस ने असल में कभी परमिशन न देकर परमिशन-आधारित रोक को पूरी तरह से बैन में बदल दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसे भी सही गाइडलाइन के जरिए ठीक किया जाए।

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राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की गई जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…