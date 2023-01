Collegium vs Center: केंद्र से तकरार के बीच CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने बातों-बातों में दे दिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जवाब

CJI DY Chandrachud ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा, ध्रुव तारे जैसा है। कुछ वक्त पहले ही उपराष्ट्रपति ने सवाल उठाया था।

उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud)। फाइल फोटो- ANI

पढें मुद्दा समझें (Explained News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram