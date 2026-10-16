पिछले महीने मुंबई के अपने क्लीनिक में मैं 13 साल के एक लड़के से मिला। उसे टाइप-2 डायबिटीज थी, उसके लिवर में चर्बी जमा हो गई थी और उसका बॉडी मास इंडेक्स (BMI) 32 था। उसकी मां ने मुझसे कहा, “डॉक्टर साहब, यह घर का खाना तो मुश्किल से खाता है। इसे बस चिप्स, फास्ट फूड, बिस्कुट और कोला चाहिए।”

मैं पिछले 35 साल से डायबिटीज के मरीजों का इलाज कर रहा हूं। पहले मैं इसे बड़ों की बीमारी मानता था, लेकिन अब बच्चों में भी इसके मामले देख रहा हूं। इसकी एक बड़ी वजह बचपन में लगने वाली खाने-पीने की गलत आदतें हैं। वह 13 साल का बच्चा कोई अकेला मामला नहीं था। वह आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी था।

विश्व खाद्य दिवस- अच्छे भोजन पर जोर

इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम है, ‘आज नए तरीके अपनाएं, ताकि कल सबको अच्छा भोजन मिले।’ इसका मकसद विज्ञान, तकनीक, आंकड़ों और पारंपरिक ज्ञान की मदद से खेती और भोजन की ऐसी व्यवस्था बनाना है, जो लंबे समय तक चल सके और दुनिया में भूख की समस्या दूर करने में मदद करे।

यह बहुत जरूरी विषय है। लेकिन खानपान के गलत कारणों से लोगों को डायबिटीज और मोटापे का शिकार होते देख एक डॉक्टर के तौर पर मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूं। अगर हम आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आज स्कूलों में बच्चों की खानपान की आदतें सुधारनी होंगी।

हमारे वेदों में करीब 3,000 साल पहले ही भोजन की अहमियत बताई गई थी। उनमें कहा गया है, “अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्, तस्मात् सर्वौषधम् उच्यते।” इसका अर्थ है कि अन्न सभी सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसे सभी रोगों की औषधि कहा गया है। एक अन्य सूत्र है, “आहार शुद्धौ सत्त्व शुद्धिः।” भोजन अच्छा और शुद्ध होगा, तो मन भी स्वस्थ रहेगा।

आज का विज्ञान भी इन पुरानी बातों की अहमियत समझ रहा है। विश्व खाद्य दिवस की इस साल की थीम भी यही कहती है कि हमें विज्ञान, तकनीक और पारंपरिक ज्ञान को साथ लेकर चलना होगा।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। आईसीएमआर-इंडियाबी के अध्ययन के मुताबिक, देश में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 13.6 करोड़ लोगों को प्री-डायबिटीज है। प्री-डायबिटीज का मतलब है कि व्यक्ति के खून में शुगर का स्तर सामान्य से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी उसे डायबिटीज नहीं हुई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक, पांच से नौ साल की उम्र के हर चार बच्चों में से एक का वजन जरूरत से ज्यादा है। शहरों में किशोर जो खाना खाते हैं, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसे पैकेटबंद और कारखानों में बने खाद्य पदार्थों से आता है, जिनमें नमक, चीनी या वसा की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है। वयस्कों में होने वाली गैर-संचारी बीमारियों के 70 फीसदी मामलों की जड़ उन आदतों में होती है, जो 15 साल की उम्र से पहले बन जाती हैं।

पहले हमारी चिंता यह होती थी कि बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा। अब समस्या दूसरी भी है। बच्चे पेट तो भर रहे हैं, लेकिन ऐसा खाना खा रहे हैं, जिससे शरीर को जरूरी पोषण नहीं मिलता। ज्यादा मात्रा में गलत चीजें खाने से भी कुपोषण हो सकता है। यह समस्या कम उम्र में ही शुरू हो रही है।

बच्चों की खाने की आदतें सुधारने की शुरुआत स्कूलों से होनी चाहिए। इसके लिए सिर्फ खेतों या प्रयोगशालाओं में नए तरीके खोजने से काम नहीं चलेगा। स्कूल भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

पांच से 15 साल की उम्र के बीच एक बच्चा स्कूल में करीब 8,000 घंटे बिताता है। इसी दौरान उसे खाने का स्वाद पसंद आने लगता है और उसकी आदतें बनती हैं। वह सीखता है कि रोज खाने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। इस लिहाज से स्कूल बच्चों की सेहत सुधारने की अच्छी जगह हैं।

लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में बच्चों को स्वस्थ रहने और सही खाना चुनने की शिक्षा देने पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों को पढ़ने, लिखने और गणित की बुनियादी समझ देने पर जोर दिया गया है, लेकिन स्वस्थ जीवन जीने की आदतें सिखाने के लिए ऐसी ही ठोस व्यवस्था नहीं है।

चयापचय से (मेटाबॉलिज्म) जुड़ी बीमारियों का करीब चार दशक तक इलाज करने के बाद मुझे लगता है कि स्कूल में पांच साधारण आदतें बच्चों की आगे की जिंदगी में सेहत सुधार सकती हैं। ये आदतें इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम को भी जमीन पर उतार सकती हैं। इनमें विज्ञान, आंकड़ों और हमारी पुरानी खानपान की समझ, तीनों का इस्तेमाल हो सकता है।

पहली आदत: सुबह नाश्ता करना।

आंकड़ों के मुताबिक, शहरों में करीब हर तीन में से एक बच्चा सुबह नाश्ता नहीं करता। अध्ययनों से पता चलता है कि नाश्ता छोड़ने वाले बच्चों का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ने की आशंका 40 फीसदी अधिक होती है। उनका ध्यान लगाने और गणित के सवाल हल करने की क्षमता पर भी असर पड़ता है।

इसका हल हमारे घरों में ही मौजूद है। रागी, मूंगफली, सत्तू और अंडे जैसी चीजें सुबह के नाश्ते का हिस्सा बन सकती हैं। ये आसानी से मिलने वाली चीजें हैं और शरीर को जरूरी पोषण देती हैं।

दूसरी आदत: पानी पीना, मीठे पेय से बचना।

पिछले 10 साल में भारत में किशोरों के बीच चीनी वाले पेय पदार्थों की खपत 300 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है। कोला की एक बोतल में कई चम्मच चीनी होती है। रोज ऐसे पेय पीने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है।

सिर्फ बच्चों को समझाने से काम नहीं चलेगा। स्कूलों को भी कदम उठाने होंगे। वे तय समय पर पानी पीने की घंटी बजा सकते हैं, पीने के साफ पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और स्कूल परिसर में चीनी वाले पेय पदार्थों से बचने के लिए नियम बना सकते हैं। केरल और महाराष्ट्र के कुछ स्कूलों ने ऐसे कदम उठाए हैं।

तीसरी आदत: मोटा अनाज और फल खाना।

रागी, बाजरा और ज्वार जैसे मोटे अनाज में रेशे भरपूर होते हैं। ये खून में शुगर का स्तर तेजी से बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं और बदलते मौसम का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। इसलिए ये सेहत और खेती, दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

स्कूलों में सोमवार को मोटे अनाज से बना खाना और मंगलवार को अलग-अलग रंगों के फल-सब्जियों वाला टिफिन लाने की आदत शुरू की जा सकती है। इससे बच्चों को अच्छा खाना खाने में रुचि होगी और वे बचपन से ही सेहतमंद चीजें चुनना सीखेंगे।

चौथी आदत: रोज खेलना और शरीर को सक्रिय रखना।

द लैंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, भारत में सिर्फ 18 फीसदी किशोर ही रोजाना कम से कम 60 मिनट शारीरिक गतिविधि करते हैं। इसका मतलब है कि ज्यादातर बच्चे उतना नहीं खेलते, जितना उनकी सेहत के लिए जरूरी है।

स्कूलों में खेलकूद का समय घटाकर उसकी जगह गणित की अतिरिक्त कक्षाएं या ट्यूशन रखी जा रही हैं। हम बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन उनके शरीर की सेहत पर ध्यान कम दे रहे हैं।

पांचवीं आदत: पूरी नींद लेना।

अध्ययनों के मुताबिक, 12 से 15 साल के बच्चे अब औसतन सिर्फ 6.5 घंटे सोते हैं, जबकि उन्हें रोजाना 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए।

कम सोने से शरीर में घ्रेलिन नाम के हार्मोन का स्तर बढ़ता है। यह हार्मोन भूख बढ़ाता है। नींद पूरी न होने से शरीर पर इंसुलिन का असर भी कम हो सकता है, जिससे डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। इसलिए बच्चों के लिए रात 10 बजे तक सोने की आदत बनाना जरूरी है। अच्छी नींद के लिए तय समय पर लाइट बंद करना किसी विटामिन की गोली लेने से ज्यादा फायदेमंद हो सकता है।

इन बदलावों के लिए स्कूलों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे कदम भी बच्चों की आदतें सुधार सकते हैं। मसलन, जन्मदिन पर चॉकलेट बांटने के बजाय फल बांटना, दोपहर के खाने के समय पांच मिनट धीरे-धीरे और ध्यान से खाना, मोबाइल ऐप की मदद से बच्चों को खाने के पैकेट पर लिखी जानकारी पढ़ना सिखाना और स्कूल में 10×10 फीट की छोटी-सी किचन गार्डन यानी सब्जियां उगाने की जगह बनाना।

इसके अलावा, स्कूल हर महीने अभिभावकों के लिए टिफिन बनाने की कार्यशाला रख सकते हैं, बच्चों के लिए रोज खेलकूद का एक घंटा तय कर सकते हैं और परीक्षा के अंकपत्र के साथ उनकी सेहत की जानकारी भी दे सकते हैं।

बच्चों की सेहत सुधारने से देश को आर्थिक फायदा भी होगा। अनुमान है कि सिर्फ डायबिटीज के इलाज पर होने वाला सीधा खर्च 2033 तक 90 अरब डॉलर से ज्यादा हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, स्कूलों में बच्चों की सेहत और पोषण पर खर्च किया गया हर एक रुपया आगे चलकर इलाज के खर्च में बचत और काम करने की क्षमता बढ़ने से 16 रुपये का फायदा दे सकता है।

कुछ लोगों का कहना है कि बच्चे क्या खाते हैं, यह परिवार का मामला है, स्कूल का नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। अगर स्कूल की कैंटीन में जंक फूड बिकता है और बच्चों के आसपास हर तरफ ऐसी चीजें आसानी से मिलती हैं, तो उनसे यह उम्मीद करना मुश्किल है कि वे खुद ही इनसे दूर रहेंगे।

अगर हम चाहते हैं कि आज नए तरीके अपनाकर आने वाली पीढ़ी को अच्छा भोजन दें, तो शुरुआत बच्चों के आज के टिफिन से करनी होगी। खेती और भोजन की व्यवस्था को टिकाऊ बनाने का भी पूरा फायदा तभी होगा, जब अगली पीढ़ी के बच्चे अच्छा खाना खाना पसंद करें और उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएं।

लेखक मुंबई में रहने वाले हार्मोन और उनसे जुड़ी बीमारियों के विशेषज्ञ (एंडोक्राइनोलॉजिस्ट) हैं।

यह भी पढ़ें-क्या हल्दी से कंट्रोल हो सकता है ब्लड शुगर? जानिए हालिया मेडिकल रिसर्च में क्या आया सामने

भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने के लिए लोग डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाओं के साथ-साथ कई घरेलू नुस्खों का भी सहारा लेते हैं। इन्हीं में हल्दी का सेवन भी शामिल है। हल्दी हमारे किचन में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख मसाला है, जिसमें करक्यूमिन (Curcumin) नामक सक्रिय यौगिक पाया जाता है। करक्यूमिन में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिनके संभावित स्वास्थ्य लाभों पर लगातार वैज्ञानिक शोध किए जा रहे हैं। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।