वर्ष 2025 में भारत में सड़क हादसों में 1.83 लाख लोगों की जान गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 6,000 ज्यादा है। इस आंकड़े ने सरकार के विभिन्न विभागों में चिंता बढ़ा दी है। इसी को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) जल्द ही एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नियम के तहत गाड़ियों में ‘व्हीकल-टू-व्हीकल’ (V2V) नाम का एक वायरलेस सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके जरिए गाड़ियाँ आपस में संपर्क स्थापित कर सकेंगी और सड़क पर आगे आने वाले हादसों के खतरों के बारे में ड्राइवरों को पहले ही सावधान कर देंगी।

सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस V2V सिस्टम को अनिवार्य बनाने के लिए 22 जुलाई को ‘केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026‘ का मसौदा जारी किया था। इस पर आम जनता से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई थीं, जिन पर अब विचार किया जाएगा।

आइए समझते हैं कि इन नए नियमों में क्या प्रस्ताव रखे गए हैं, यह V2V सिस्टम किस तरह काम करेगा और यह गाड़ियों में पहले से मौजूद सुरक्षा उपकरणों से कैसे अलग है।

प्रस्तावित नियम क्या कहते हैं?

प्रस्तावित नियमों के जरिए भारत में वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। इसमें V2V (Vehicle-to-Vehicle) तकनीक के जरिए दो वाहनों को आपस में जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था मौजूदा ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) जैसी सुरक्षा तकनीकों से आगे का कदम मानी जा रही है।

मसौदा नियमों के तहत V2V सिस्टम वाली गाड़ियों को सड़क पर उतारने से पहले उनमें जरूरी तकनीकी और सुरक्षा सुविधाएं होना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, वाहन निर्माताओं के लिए V2V सिस्टम लगाने की समय-सीमा भी तय की गई है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की अधिसूचना के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2027 या उसके बाद बनने वाले L, M और N श्रेणी के वाहनों में अगर V2V सिस्टम लगाया जाता है, तो उन्हें AIS-230 मानकों का पालन करना होगा। L श्रेणी में दो और तीन पहिया वाहन, M श्रेणी में कार और बसें, जबकि N श्रेणी में माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं।

वहीं, 1 अक्टूबर 2028 या उसके बाद बनने वाले L, M और N श्रेणी के सभी वाहनों में V2V कम्युनिकेशन सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम AIS-230 में तय किए गए मानकों के अनुरूप होना चाहिए।

AIS-230 V2V सिस्टम के लिए जरूरी सुरक्षा और तकनीकी नियम तय करता है। इसमें यह बताया गया है कि गाड़ियों के बीच सिग्नल और जानकारी का आदान-प्रदान सुरक्षित और सही तरीके से कैसे हो। इसमें रेडियो सिग्नल, फ्रीक्वेंसी, रिसीवर, साइबर सुरक्षा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से होने वाली दिक्कतों से बचाव जैसे नियम शामिल हैं। साथ ही, GPS जैसी सैटेलाइट तकनीक के जरिए सड़क सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए भी मानक तय किए गए हैं।

इस मानक के तहत V2V सिस्टम में अलग-अलग चरणों में कई सुरक्षा सुविधाएं भी जोड़ी जाएंगी। इनमें अचानक ब्रेक लगाने की चेतावनी, आगे की गाड़ी से टक्कर का खतरा, गलत दिशा में वाहन चलने की चेतावनी और इमरजेंसी वाहन के आने की सूचना जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

यह काम कैसे करेगा?

V2V सिस्टम को चलाने के लिए गाड़ी के अंदर ‘ऑन बोर्ड यूनिट’ (OBU) नाम का एक छोटा सा उपकरण लगाया जाएगा। यह उपकरण वायरलेस तकनीक से दूसरी गाड़ियों के साथ जानकारी का लेन-देन करेगा। यह सिस्टम 5.875 गीगाहर्ट्ज से 5.925 गीगाहर्ट्ज की फ़्रीक्वेंसी बैंड पर ‘सेल्यूलर व्हीकल-टू-एवरीथिंग’ (C-V2X) तकनीक का इस्तेमाल करेगा। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 10 जून 2026 को ही इस फ़्रीक्वेंसी बैंड के इस्तेमाल को लाइसेंस की बाध्यता से मुक्त कर दिया था, ताकि गाड़ी बनाने वाली कंपनियाँ बिना किसी कानूनी अड़चन के नई गाड़ियों में V2V सिस्टम लगा सकें।

जिस गाड़ी में V2V सिस्टम लगा होगा, वह ड्राइवर को कई तरह के खतरों से आगाह करेगी—जैसे आगे चल रही गाड़ी का अचानक ब्रेक लगाना, हादसों वाले खतरनाक मोड़ (ब्लैक स्पॉट्स), बिना देखे लेन बदलना, सड़क किनारे खड़ी गाड़ियाँ, घना कोहरा या आगे टक्कर होने का कोई भी जोखिम। उदाहरण के लिए, अगर आगे चल रही किसी कार ने अचानक ब्रेक मारा, तो पीछे आ रही आपकी गाड़ी को उसे देखने से पहले ही अलर्ट मिल जाएगा कि रफ्तार धीमी कर लें। आम तौर पर V2V सिस्टम की पकड़ 300 मीटर तक होती है और यह इस दायरे में मौजूद गाड़ियों का आसानी से पता लगा लेता है।

अधिकारियों का कहना है कि गाड़ी में लगने वाली इस ऑन-बोर्ड यूनिट (OBU) की कीमत करीब 5,000 से 7,000 रुपये के बीच होगी और इसे सबसे पहले नई बनने वाली गाड़ियों में ही लगाया जाएगा।

यह दूसरे सुरक्षा उपकरणों से अलग कैसे है?

गाड़ियों में सुरक्षा के लिए अभी जो पारंपरिक उपकरण आते हैं—जैसे कैमरे पर आधारित ADAS सिस्टम—वे इस बात पर निर्भर करते हैं कि ड्राइवर या कैमरे की नज़र कितनी दूर तक जा पा रही है। लेकिन V2V सिस्टम आपकी नज़र से भी आगे तक काम करता है। यह खतरनाक मोड़ों (ब्लिंड कॉर्नर्स) पर या बड़े ट्रकों के पीछे छिपी गाड़ियों का भी पता लगा लेता है क्योंकि यह सीधे दूसरी गाड़ी से संपर्क बना लेता है। इसलिए, यह ADAS सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा और सामने से होने वाली टक्करों को रोकने में बेहद असरदार साबित होगा। इसके ज़रिए गाड़ियाँ एक-दूसरे को लगातार अपनी रफ्तार, जगह, दिशा और गाड़ी तेज़ करने (एक्सीलरेशन) की जानकारी शेयर करती रहेंगी।

यह तकनीक काफी हद तक हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाली प्रणाली जैसी ही है। हवाई जहाज़ भी अपनी स्थिति, रफ्तार और ऊंचाई का सिग्नल भेजते रहते हैं, जिसे आसपास उड़ रहे दूसरे जहाज़ और ज़मीन पर बने कंट्रोल रूम पकड़ लेते हैं। दुनिया भर के विमानन क्षेत्र में तो यह तकनीक बहुत आम है, लेकिन सड़कों के मामले में यह अभी शुरुआती चरण में है और अमेरिका जैसे कुछ विकसित देशों में ही इसका इस्तेमाल हो रहा है।

निजता को लेकर क्या चिंताएँ हैं?

हालाँकि V2V सिस्टम सड़क हादसों को रोकने का एक आधुनिक और बेहतरीन तरीका है, लेकिन इससे निजता से जुड़ी कुछ चिंताएँ भी पैदा होती हैं। चूंकि यह सिस्टम गाड़ियों की लोकेशन, रूट और सफर से जुड़ा बहुत सारा डेटा इकट्ठा करेगा, इसलिए इस पूरे सिस्टम पर साइबर हमलों या डेटा चोरी का खतरा बना रहेगा। इसे रोकने के लिए सरकार को कड़े नियम और सुरक्षा कानून बनाने होंगे।

इसके अलावा, एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सरकार द्वारा तय किया गया फ़्रीक्वेंसी बैंड सड़कों पर मौजूद लाखों-करोड़ों गाड़ियों का लोड एक साथ संभाल पाएगा? और अगर कभी सिग्नल में कोई गड़बड़ी या गलत संचार हुआ, तो कहीं उसकी वजह से ही कोई हादसा न हो जाए।

यह भी पढ़ें- Jharkhand: नेपाल के 45 श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 3 कांवड़ियों की मौत

झारखंड के कोडरमा जिले में शुक्रवार को श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के खड़े वाहन से टकरा जाने से कम से कम तीन कावड़ियों की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।