अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित ‘ओंटारियो’ झील का नाम बदलकर ‘लेक अमेरिका’ करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश में कहा गया कि यह झील ‘अमेरिका के लिए एक बेहद अहम संपत्ति और इसकी विरासत का हिस्सा है।’

इसके जवाब में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा कि ओंटारियो नाम (जो कनाडा के एक प्रांत का भी नाम है) यहाँ के मूल निवासी Wendat समुदाय से आया है।

कार्नी ने लिखा, “यह नाम 400 साल से भी अधिक पुराना है। यह कनाडा संघ के गठन और अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा—दोनों से पहले का है। हम जानते हैं कि अमेरिका बदल रहा है—उसके व्यापारिक रिश्ते, विदेश नीति, राष्ट्रीय स्मारक और यहां तक कि जल निकायों के नाम भी। लेकिन कनाडाई नागरिक यह भी जानते हैं कि इतिहास और वास्तविकता को स्वीकार करने का मतलब है इसे ‘लेक ओंटारियो’ ही कहना—पहले भी, आज भी और हमेशा।”

ट्रम्प के इस फैसले के पीछे क्या वजह है, और क्या देश एकतरफा जल निकायों के नाम बदल सकते हैं?



लेक ओंटारियो क्या है और ट्रम्प इसका नाम क्यों बदल रहे हैं?

लेक ओंटारियो, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन और एरी मिलकर ‘ग्रेट लेक्स’ (Great Lakes) का हिस्सा हैं। ये पांचों बड़ी झीलें अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के मुताबिक, इन झीलों में अमेरिका के करीब 90% सतही ताजे पानी का भंडार है। दुनिया के सतही ताजे पानी का करीब 20% हिस्सा भी इन्हीं झीलों में मौजूद है। अमेरिका और कनाडा के करीब 4 करोड़ लोग पीने के पानी और रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए इन झीलों पर निर्भर हैं।

ट्रम्प ने अपने आदेश में नाम बदलने की कई वजहें बताईं हैं; जैसे इस झील को जहाज़ों की आवाजाही के लिए खुला रखने में अमेरिका का भारी पैसा लगाना, उसकी तुलना में कनाडा का कम ख़र्च करना, और अमेरिकी इतिहास, व्यापार व सुरक्षा में इस झील का बड़ा योगदान होना।

लेकिन सबसे तात्कालिक वजह दोनों देशों के बीच बढ़ा व्यापारिक तनाव है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता टूट गई, जिसके बाद अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ लगा दिए। इसके जवाब में कार्नी ने अमेरिकी आयातों पर भी ‘बराबर का शुल्क’ लगाने का वादा किया। गौरतलब है कि अमेरिका, कनाडा का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि कनाडा, अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

अब किस नाम से जाना जाएगा लेक ओंटारियो?

नाम बदलने का यह फैसला सिर्फ अमेरिकी सरकार के सरकारी रिकॉर्ड और कामकाज पर लागू होगा। कनाडा या दुनिया के बाकी देश इस झील को किस नाम से पुकारते हैं, इस पर अमेरिकी फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा।

असल में, दुनिया में ऐसी कोई अकेली संस्था या संगठन नहीं है जो यह तय करे कि नदियों, झीलों या समुद्रों का नाम पूरी दुनिया में एक ही होना चाहिए। ज़्यादातर मामलों में किसी जगह का नाम क्या रखा जाए, यह पुरानी परंपराओं, इतिहास और वहाँ के स्थानीय लोगों के इस्तेमाल पर निर्भर करता है।

ट्रम्प ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) अपने सरकारी रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों में नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है।

यह पहली बार नहीं है जब ट्रम्प ने व्यापार या दूसरे विवादों के बीच किसी जगह का नाम बदलने का दाँव चला हो।

जनवरी 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ट्रम्प ने कई आदेशों पर दस्तख़त किए थे। तब मैक्सिको के साथ सीमा और टैक्स विवाद के बीच उन्होंने ‘मेक्सिको की खाड़ी’ का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ कर दिया था। रॉयटर्स के मुताबिक, अमेरिका के सरकारी रिकॉर्ड में इसे अपडेट करने में करीब दो हफ्ते का समय लगा था। यहाँ तक कि गूगल मैप्स पर भी यह बदलाव दिखने लगा था।

गूगल के अनुसार, मैप पर दिखने वाले नाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि उपयोगकर्ता किस देश में है और कौन-सा फोन इस्तेमाल कर रहा है। जैसे, मैक्सिको के लोगों को मैप पर ‘गल्फ़ ऑफ़ मैक्सिको’ ही दिखा, जबकि अमेरिका के उपयोगकर्ताओं को ‘गल्फ़ ऑफ़ अमेरिका’। बाकी दुनिया के उपयोगकर्ताओं को दोनों नाम दिखाई दिए। कुछ अन्य विवादित नामों में भी ऐसा ही होता है, जैसे ‘फ़ारस की खाड़ी’ के साथ ब्रैकेट में ‘अरब की खाड़ी’ लिखा दिखाई देता है।

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