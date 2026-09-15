मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सरकार को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में कहा गया है कि जब 18 साल से कम उम्र के बच्चे कानूनन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उन्हें इंटरनेट पर खुद से अकाउंट बनाने की छूट क्यों दी जाती है, जहाँ उन्हें कंपनी की शर्तों और नियमों को स्वीकार करना पड़ता है।

‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एलायंस’ की ओर से दाखिल इस याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून की इस ढील की वजह से बच्चे ऑनलाइन बहलाने-फुसलाने, मानव तस्करी, साइबर बुलिंग और अपने निजी डेटा के गलत इस्तेमाल जैसे बड़े खतरों की ज़द में आ जाते हैं। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि वह केंद्र सरकार को ऐसे नियम बनाने का निर्देश दे, जिससे यह पक्का हो सके कि माता-पिता की इजाज़त के बिना बच्चे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की शर्तों को न स्वीकार कर सकें।

कानूनी समझौता करने का अधिकार नहीं

भारतीय अनुबंध कानून (Indian Contract Act, 1872) की धारा 11 के तहत नाबालिगों को कोई भी कानूनी समझौता करने की मनाही है। कानून कहता है कि ‘वही व्यक्ति समझौता करने के योग्य है जो बालिग हो और दिमागी रूप से स्वस्थ हो।’ इसलिए किसी नाबालिग द्वारा किया गया कोई भी समझौता कानून की नज़र में शुरू से ही पूरी तरह से शून्य होता है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि इस कानून के बावजूद, भारत में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट कंपनियां बच्चों को केवल अपनी उम्र या जन्मतिथि बताने भर से (अक्सर 13 साल की उम्र से ही) खुद से अकाउंट बनाने और चलाने की पूरी छूट दे देती हैं।

याचिका में बताया गया है कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने के लिए उपयोगकर्ता को कंपनी की शर्तों, जैसे कि सेवा के नियम, प्राइवेसी पॉलिसी और नियमों का पालन करने की शर्तों पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। यह असल में एक कानूनी समझौता ही है।

याचिका में आगे कहा गया है कि हालांकि आईटी कानून (2000) की धारा 10A इंटरनेट के ज़रिए किए गए समझौतों को मान्यता तो देती है, लेकिन यह उन लोगों को समझौता करने की कानूनी ताकत नहीं दे सकती जो अनुबंध कानून की धारा 11 के तहत इसके काबिल ही नहीं हैं। याचिका में लिखा है, “इसलिए ऐप पर क्लिक करके शर्तों को मान लेना किसी नाबालिग की कानूनी रूप से योग्य नहीं बनाता।”

कमजोर और अपर्याप्त कानून

जनहित याचिका में यह बात उठाई गई है कि भारतीय कानून बच्चों को खुद से इंटरनेट अकाउंट बनाने से रोकने में नाकाम रहे हैं। इसमें कहा गया है कि अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 13 साल की न्यूनतम उम्र सीमा भारतीय कानून से नहीं, बल्कि विदेशी नियमों से ली गई है।

डेटा सुरक्षा कानून (DPDP Act, 2023) के तहत किसी बच्चे के निजी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले माता-पिता की सहमति लेना ज़रूरी है। लेकिन याचिका बताती है कि ‘न तो इस डेटा कानून में और न ही इसके नियमों में कहीं भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खुद से अकाउंट बनाने से रोका गया है, और न ही ऐसा होने से रोकने का कोई एक जैसा ठोस तरीका दिया गया है।’

याचिका का कहना है कि आईटी अधिनियम के तहत बने 2021 के डिजिटल मीडिया नियम नाबालिगों की समझौता करने की क्षमता पर ‘पूरी तरह से खामोश’ हैं। ये नियम न तो उम्र की सही जांच करते हैं, न माता-पिता की पहचान की पुष्टि करते हैं और न ही बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म से दूर रखने का कोई इंतज़ाम करते हैं।

मौजूदा व्यवस्था को नाममात्र की सुरक्षा बताते हुए याचिका में कहा गया है कि केवल जन्मतिथि भर देना कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं है। इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि एक नए कानूनी ढांचे के तहत कंपनियों की जिम्मेदारी तय की जाए और शुरुआत से ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ‘उम्र की सही और पक्की जांच’ की व्यवस्था अनिवार्य किया जाए।

दूसरा और सुरक्षित रास्ता

यह जनहित याचिका बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग नहीं करती। इसका प्रस्ताव है कि बच्चे पढ़ाई-लिखाई और अपनी उम्र के हिसाब से सही डिजिटल सामग्री तक पहुँच बनाए रखें, लेकिन वे यह सब ‘अपने माता-पिता या अभिभावकों की देखरेख और नियंत्रण वाले अकाउंट्स’ के ज़रिए ही करें।

याचिका में कहा गया है कि ऐसा सुरक्षित माहौल तभी बन सकता है जब 2021 के आईटी नियमों में बदलाव किया जाए और ई-केवाईसी के ज़रिए माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य किया जाए। याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा को सिर्फ उनकी खुद बताई गई उम्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

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