फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक ऐतिहासिक समझौते के तहत 17.1 अरब डॉलर तक का जुर्माना भरने और अपने ऐप्स में बड़े बदलाव करने पर सहमति जताई है। कंपनी पर आरोप था कि उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लत लगाने वाला बनाकर बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाला और उनकी निजता संबंधी नियमों का उल्लंघन किया। यह समझौता अमेरिका के 47 राज्यों, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया और अन्य क्षेत्रों के साथ हुआ है।

मेटा इस बात पर भी सहमत हुआ है कि वह किशोरों के ऐप इस्तेमाल करने की समय-सीमा तय करेगा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाले फीचर्स पर रोक लगाएगा। यह फैसला कंपनी के उस बिजनेस मॉडल पर सीधे चोट करता है, जो उपयोगकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समय तक ऐप से जोड़े रखकर विज्ञापन कमाने पर टिका है।

समझौते के तहत मेटा 18 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए कड़े सुरक्षा नियम लागू करेगा। इनमें सबसे प्रमुख बदलाव यह होगा कि किशोरों के लिए रोजाना ऐप इस्तेमाल करने की सीमा लगभग दो घंटे तय की जाएगी।

इसके अलावा, मेटा रात के समय (लगभग आधी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक) ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगा। पढ़ाई के दौरान बच्चों का ध्यान न भटके, इसलिए स्कूल के घंटों के दौरान नोटिफिकेशन और कुछ फीचर्स को सीमित या बंद रखा जाएगा।

माता-पिता को भी अपने बच्चों के ऐप इस्तेमाल पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। उन्हें इस बात की जानकारी दी जाएगी कि बच्चे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और वे सेटिंग को भी अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकेंगे। 13 साल से कम उम्र के बच्चे बिना अनुमति अकाउंट न बना सकें, इसके लिए उम्र की जाँच के नियम सख्त किए जाएँगे। एक और बड़ा बदलाव यह होगा कि मेटा लगातार ऐप चलाने के लिए उकसाने वाले फीचर्स को कम करेगा—जैसे ‘लाइक की संख्या छुपाना और किशोरों के लिए ब्यूटी/कॉस्मेटिक फिल्टरों को सीमित करना। कंपनी इन नए नियमों का ठीक से पालन कर रही है या नहीं, इसके लिए उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में मानसिक स्वास्थ्य विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जोहान्स थ्रुल कहते हैं, “मुझे लगता है कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। ऐप के डिज़ाइन को लेकर तय किए गए नियम अमेरिका में अब तक बने किसी भी कानून से ज़्यादा सख्त हैं। इनमें रात का ब्लॉक, रोजाना की समय-सीमा और उम्र की जाँच जैसे पक्के इंतज़ाम शामिल हैं।” उन्होंने कहा कि इससे यह साफ होता है कि ऐप का डिज़ाइन युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। उन्होंने सुरक्षित प्लेटफॉर्म डिज़ाइन के लिए साक्ष्यों पर आधारित मानक बनाने की मांग की।

क्या सोशल मीडिया का समय कम करने से किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा?

डॉ. थ्रुल कहते हैं, “मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा, खासकर रात के प्रतिबंधों से, क्योंकि बच्चे पूरी नींद ले सकेंगे। असल में, सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मानसिक स्वास्थ्य के बीच नींद की कमी एक बहुत बड़ी वजह मानी गई है।”

शोध भी इस बात का समर्थन करते हैं कि स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने से युवाओं की चिंता, डिप्रेशन, अकेलेपन, नींद की समस्या और भावनात्मक तनाव में सुधार होता है। साल 2025 में 220 मानसिक रूप से परेशान युवाओं पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन्होंने तीन हफ्तों तक रोज़ाना सोशल मीडिया का इस्तेमाल घटाकर 1 घंटे तक कर दिया, उनके डिप्रेशन और फोमो (छूट जाने का डर) में भारी कमी आई और नींद में सुधार हुआ।

इसी तरह, 2026 के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन युवाओं ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोज़ाना लगभग 78 मिनट कम किया, उनके अकेलेपन के अहसास में बड़ी गिरावट देखी गई।

उपयोगकर्ताओं को जोड़े रखने वाले फीचर्स मानसिक स्वास्थ्य को कितना नुकसान पहुँचाते हैं?

डॉ. थ्रुल बताते हैं, “इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ऐसे फीचर्स बच्चों को ऐप का आदी बनाते हैं और मानसिक समस्याएँ पैदा करते हैं। दूसरों से खुद की तुलना करना, ‘लाइक’ की गिनती देखना और रात में आने वाले नोटिफिकेशन सीधे तौर पर दिमाग पर बुरा असर डालते हैं।”

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) का भी मानना है कि लाइक, रिकमेंडेड कंटेंट, बिना रोक-टोक और समय सीमा के लगातार स्क्रॉल करते रहना किशोरों के लिए बेहद खतरनाक है। 2024 में 10 लाख से ज्यादा किशोरों पर किए गए 143 अध्ययनों के विश्लेषण से पता चला कि जितना ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, अवसाद का खतरा उतना ही बढ़ जाता है।

क्या कंपनियों को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराना चाहिए?

डॉ. थ्रुल कहते हैं, “मैं वकील नहीं हूँ, इसलिए वैज्ञानिक के तौर पर जवाब दूँगा। ऐप का डिज़ाइन कंपनी खुद तय करती है। अगर कंपनी को पता है कि कोई फीचर तनाव बढ़ा रहा है और फिर भी वह उसे लॉन्च करती है, तो यह उनकी जानबूझकर लिया गया फैसला है।”

2025 की एक समीक्षा रिपोर्ट में पाया गया कि टेक कंपनियों पर सरकार का सख्त नियंत्रण होना चाहिए और बच्चों को सुरक्षा न देने पर उन पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। शोध से यह भी साफ है कि नुकसान के लिए सिर्फ बच्चों या माता-पिता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ऐप का डिज़ाइन ही ऐसा बनाया जाता है। इसीलिए अमेरिकी सर्जन जनरल ने सिफारिश की थी कि टेक कंपनियाँ बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सरकारें कड़े सुरक्षा मानक लागू करें।

क्या युवाओं में मानसिक समस्याएँ अत्यधिक सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़ी हैं?

डॉ. थ्रुल बताते हैं, “हमारी रिसर्च में सामने आया है कि सोशल मीडिया की लत का सीधा संबंध युवाओं में अकेलेपन, अवसाद और चिड़चिड़ेपन से है। हमने यह भी पाया है कि इस्तेमाल कम करने से मानसिक सेहत में सुधार होता है।”

डॉ. थ्रुल ने सऊदी अरब के 2,990 हाई स्कूल छात्रों पर एक अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि जो छात्र बहुत ज्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, उनमें दूसरों के मुकाबले अकेलापन और मानसिक तनाव ज्यादा था। उन्होंने खुद पर से नियंत्रण खोने, नुकसान के बावजूद ऐप चलाते रहने और नींद खराब होने जैसी शिकायतें कीं। उन्होंने बताया, “लगभग एक-तिहाई छात्रों में अकेलापन और 40% से ज्यादा में अवसाद या चिड़चिड़ेपन के लक्षण दिखे। कई देशों की तरह सऊदी अरब में भी तेज़ी से डिजिटलीकरण हो रहा है, लेकिन इससे निपटने के लिए जागरूकता और सही प्रशिक्षण की रफ्तार धीमी है।”

2025 की एक अन्य समीक्षा से पता चला कि पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया या स्मार्टफोन के इस्तेमाल से छात्रों के नंबर और परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है।

डॉ. थ्रुल आगे कहते हैं, “इसीलिए मुझे लगता है कि रात में ऐप बंद होना (जिससे नींद पूरी हो सके), ‘लाइक’ की गिनती को छुपाना और ब्यूटी फिल्टर पर रोक लगाना बेहद कारगर साबित हो सकता है।”

क्या मेटा पर आया यह फैसला बच्चों की सुरक्षा की दिशा में सही कदम है?

डॉ. थ्रुल इसे एक ‘सच्ची शुरुआत और सही दिशा में उठाया गया कदम’ मानते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देते हैं—’मेटा सिर्फ एक कंपनी है। देखना होगा कि टिकटॉक, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसे अन्य प्लेटफॉर्म भी ऐसे नियम मानते हैं या नहीं। सबसे बड़ी कमी जवाबदेही की है। मैं चाहता हूँ कि स्वतंत्र वैज्ञानिक इस बात की जाँच करें कि इन नए नियमों से युवाओं की मानसिक सेहत में वास्तव में कोई सुधार हो भी रहा है या नहीं।”

वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव शायद काफी न हों, क्योंकि ये उन एल्गोरिदम पर पूरी तरह रोक नहीं लगाते जो उपयोगकर्ताओं को लगातार स्क्रॉल करने के लिए मजबूर करते हैं।

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