अमेरिकी न्याय विभाग ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, पंजाब पुलिस में SHO गुरिंदरजीत सिंह नागरा और कई दूसरे लोगों पर रैकेट चलाने की साज़िश, मर्डर और एक्सटॉर्शन जैसे चार्ज लगाए हैं। इनपर आरोप है कि ये सभी भारत, कनाडा और अमेरिका में चल रहे एक संगठित अपराधिक गिरोह का हिस्सा हैं। लॉरेंस बिश्नोई और गुरिंदरजीत सिंह नागरा भारत में है। अमेरिका द्वारा चार्ज लगाए जाने के बाद माना जा रहा है कि अमेरिका इनके प्रत्यर्पण की मांग कर सकता है।

क्या भारत-अमेरिका संधि के तहत ये मुकदमे प्रत्यर्पण के लिए ठोस आधार है और भारत दोनों आरोपियों को सौंपने से मना कर सकता है, या कम से कम उनके सरेंडर में देरी कर सकता है? इसका जवाब भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण संधि, India’s Extradition Act, 1962 और एक लीगल प्रक्रिया में है जिसमें भारतीय अदालत और केंद्र सरकार दोनों की अलग-अलग भूमिका होती है।

इंडिया और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण को क्या कंट्रोल करता है?

भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण 1997 में साइन हुई द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि और India’s Extradition Act, 1962 के तहत होता है। इस संधि के केंद्र में डुअल क्रिमिनैलिटी का प्रिंसिपल है। कोई भी जुर्म प्रत्यर्पित होता है अगर उसके लिए दोनों देशों में एक साल से ज़्यादा की जेल हो।

यह संधि राजनीतिक जुर्मों के लिए प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है। हालांकि हत्या, बंधक बनाना, आतंकवाद और ड्रग तस्करी जैसे जुर्म खास तौर पर इस छूट से बाहर रखे गए हैं। न ही सिर्फ इसलिए प्रत्यर्पण से मना किया जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है वह भारतीय नागरिक है। एक और सेफगार्ड स्पेशियलिटी का नियम है, जिसके तहत प्रत्यर्पित किए गए व्यक्ति पर आमतौर पर सिर्फ उन्हीं जुर्मों के लिए केस चलाया जा सकता है जिनके लिए प्रत्यर्पण दिया गया था।

बिश्नोई और गुरिंदरजीत सिंह नागरा के खिलाफ लगे आरोप कितने गंभीर?

अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर द्वारा लगाए गए आरोप संधि की मुख्य कानूनी ज़रूरतों को पूरा करते दिखते हैं। हालांकि चार्जशीट में रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइज़ेशन्स (RICO) एक्ट जैसे अमेरिकी कानूनों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन संधि यह साफ़ करती है कि डुअल क्रिमिनैलिटी के प्रिंसिपल के तहत, दोनों देशों के कानूनों को अपराधों को एक जैसे शब्दों में बताने या उन्हें एक ही कैटेगरी में रखने की ज़रूरत नहीं है। जरूरी यह है कि क्या असल में किया गया काम दोनों देशों में एक गंभीर क्रिमिनल अपराध है। हत्या,अपराधिक साजिश, उगाही, ड्रग तस्करी और फायरआर्म्स के अपराध, ये सभी भारतीय कानून के तहत भी सज़ा के लायक हैं।

तहव्वुर राणा प्रत्यारोपण की कार्रवाई दिखाती है कि यह प्रिंसिपल कैसे काम करता है। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर भारत द्वारा लगाए गए कुछ अपराधों, जैसे युद्ध छेड़ने की साजिश, पर आगे नहीं बढ़े, क्योंकि वे डुअल क्रिमिनैलिटी को पूरा नहीं करते थे। हालांकि, उन्होंने सफलतापूर्वक यह तर्क दिया कि बाकी अपराधों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि असल में किया गया काम दोनों देशों में अपराध था। अमेरिकी कोर्ट ने इस तर्क को मान लिया और आखिरकार राणा के प्रत्यर्पण को मंज़ूरी दे दी।

अगर वॉशिंगटन प्रत्यर्पण अनुरोध भेजता है तो क्या होगा?

आमतौर पर प्रत्यर्पण अनुरोध अमेरिकी न्याय विभाग तैयार करता है और विदेश मंत्रालय इसे भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) को भेजता है। MEA, गृह मंत्रालय और CBI जैसी एजेंसियों से सलाह करके यह जांच करेगा कि अनुरोध संधि और प्रत्यर्पण एक्ट के हिसाब से है या नहीं।

अगर केंद्र सरकार तय करती है कि अनुरोध पर विचार किया जा सकता है, तो इसे भारतीय कोर्ट के सामने रखा जाता है, जो जांच करती है कि क्या संधि की ज़रूरतें पूरी होती हैं और क्या अमेरिका द्वारा पेश किया गया दस्तावेज अपराध को भारत में किए जाने पर कमिटमेंट को सही ठहराता है।

अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है, तो कोर्ट आरोपी को एक्सट्रैडिशनेबल सर्टिफ़ाई करता है और अपने नतीजे केंद्र सरकार को भेजता है। फिर भी सरेंडर पर आखिरी फ़ैसला केंद्र सरकार का होता है, जो प्रत्यर्पण को मंज़ूरी देने से पहले शर्तें लगा सकती है या डिप्लोमैटिक भरोसा मांग सकती है। फिर किसी भी ऑर्डर को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, जिससे प्रत्यर्पण की कार्रवाई स्वाभाविक रूप से लंबी हो जाती है।

तहव्वुर राणा का मामला इसे अच्छी तरह दिखाता है। भारत ने 2019 में जो अनुरोध किया था, उसके बाद अमेरिकी मजिस्ट्रेट जज के सामने कार्रवाई हुईं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हेबियस कॉर्पस कार्रवाई हुईं, नाइंथ सर्किट में अपील हुईं और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं, तब जाकर उसके प्रत्यर्पण को आखिरकार मंज़ूरी मिली। एक प्राथमिकता वाले आतंकी केस को भी खत्म होने में सालों लग गए।

क्या भारत प्रत्यर्पण से मना कर सकता है या सिर्फ़ देर कर सकता है?

भले ही संधि की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, प्रत्यर्पण ऑटोमैटिक नहीं होता। संधि की शर्तों को पूरा करने से सिर्फ़ प्रक्रिया मुमकिन होता है, यह भारत को आरोपी को तुरंत सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं करता। खासकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए, सबसे ज़रूरी कानूनी बात यह है कि वह पहले से ही न्यायिक हिरासत में है और पूरे भारत में उस पर कई क्रिमिनल केस चल रहे हैं।

प्रत्यर्पण एक्ट क्या कहता है?

संधि का आर्टिकल 14 कहता है कि अनुरोध करने वाला देश आरोपी को वापस लाने से पहले ट्रायल के लिए कुछ समय के लिए सरेंडर कर सकता है। लेकिन प्रत्यर्पण एक्ट के सेक्शन 31 के साथ पढ़ने पर (जो भारत को घरेलू प्रोसिडिंग्स पेंडिंग रहने तक सरेंडर टालने की इजाज़त देता है) यह भारत को किसी भी प्रत्यर्पण के समय पर काफी अधिकार देता है। इसका मतलब है कि भारत कानूनी तौर पर यह तर्क दे सकता है कि बिश्नोई को पहले ट्रायल का सामना करना होगा और, अगर वह दोषी पाया जाता है, तो कोई भी सज़ा काटनी होगी। जैसे उसके खिलाफ़ लंबित कई मर्डर, एक्सटॉर्शन और ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम के मामलों में, तभी कोई प्रत्यर्पण होगा।

नागरा एक अलग स्थिति में हैं क्योंकि उस पर भारत में वैसे ही केस नहीं चल रहे हैं। फिर भी अगर अमेरिका के आरोप में लगाए गए व्यवहार से भारतीय कानून के तहत अपराध का भी पता चलता है, तो भारतीय अधिकारी घरेलू कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। प्रत्यर्पण एक्ट का सेक्शन 34 विदेश में किए गए प्रत्यर्पण अपराध को भारत में किया गया अपराध मानता है, जबकि सेक्शन 34A केंद्र सरकार को भारत में किसी भगोड़े पर केस चलाने का अधिकार देता है अगर वह तय करता है कि उसे सरेंडर नहीं किया जा सकता है।

विकास यादव का मामला एक सुराग दे सकता है। अमेरिकी प्रॉसिक्यूटर द्वारा खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की कथित साज़िश के लिए पूर्व RAW अधिकारी पर आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और गिरफ्तार कर लिया। अगर अमेरिका आखिरकार उनके प्रत्यर्पण की मांग करता है, तो भारत को यह तय करना होगा कि घरेलू केस को प्रत्यर्पण से पहले रखा जाना चाहिए या नहीं। यह एक ऐसा सवाल है जो नागरा के मामले में भी उतना ही उठ सकता है।

भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण कितने आम हैं?

करीबी रणनीतिक संबंधों के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण कभी भी खास तौर पर अक्सर नहीं हुआ है। संधि लागू होने के बाद से भारत ने करीब एक दर्जन से ज़्यादा भगोड़ों को अमेरिका को प्रत्यर्पित किया है। पहला 2002 में योगेश रतिलाल शाह था, जो बैंक फ्रॉड केस में FBI को वॉन्टेड था। सबसे ताजा मामला गणेश शेनॉय का था, जिसे 2005 में हुए एक जानलेवा कार क्रैश में केस का सामना करने के लिए 2025 में प्रत्यर्पित किया गया। खास बात यह है कि उस समय अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया था कि 2017 के बाद यह भारत से पहला प्रत्यर्पण था।

MEA के डेटा से पता चलता है कि अमेरिका ने 2002 और 2018 के बीच सिर्फ़ 11 भगोड़ों को भारत को प्रत्यर्पित किया, जबकि लगभग 60 भारतीय अनुरोध US अधिकारियों के पास लंबित थे। पिछले मामलों से यह भी पता चलता है कि करीबी रणनीतिक संबंध प्रत्यर्पण की गारंटी नहीं देते हैं। अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली को प्रत्यर्पित करने से मना कर दिया क्योंकि उसके प्ली एग्रीमेंट ने इस पर रोक लगा दी थी, और इससे पहले यूनियन कार्बाइड के पूर्व चीफ वॉरेन एंडरसन के लिए भारत के अनुरोधको यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जमा किए गए सबूतों में कमियां हैं।