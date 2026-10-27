लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने 25 अक्टूबर को शानदार वापसी करते हुए चौथी बार ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उन्होंने 51.79 प्रतिशत मत हासिल किया, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.21 प्रतिशत मतों के साथ संतोष करना पड़ा।

इस महीने की शुरुआत में हुए पहले दौर के चुनाव में लूला दा सिल्वा अपने प्रतिद्वंद्वी से पीछे रह गए थे। फ्लावियो बोल्सोनारो पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे हैं। लूला दा सिल्वा ने 2022 में जायर बोल्सोनारो को हराया था।

पहले दौर में फ्लावियो बोल्सोनारो को 47.03 प्रतिशत मत मिले थे, जबकि लूला को 45.16 प्रतिशत मत मिले। फ्लावियो ने अब तक हार स्वीकार नहीं की है और चुनाव के नतीजे रद्द करने की मांग भी की है।

यह नतीजा एक और वजह से ऐतिहासिक है। ब्राजील में 1989 में राष्ट्रपति के सीधे चुनाव शुरू होने के बाद से अब तक कोई भी उम्मीदवार पहले दौर में पीछे रहने के बाद अंतिम दौर में जीत हासिल नहीं कर पाया था।

वामपंथी लूला दा सिल्वा की जीत ने मध्य अमेरिका में चल रहे उस रुझान को भी पलट दिया, जिसमें लगातार सात राष्ट्रपति चुनावों में दक्षिणपंथी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिश को भी झटका लगा है, जिसके तहत वह इस क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।

लूला दा सिल्वा ने कहा, “ब्राजील किसी का पिछलग्गू नहीं है। हम देश चलाने का तरीका बदलेंगे और फैसले लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ाएंगे।”

लूला द सिल्वा ने चुनाव में बाजी कैसे पलटी?

समर्थकों को एकजुट किया और मतदान बढ़ा- पहले दौर में फ्लावियो बोल्सोनारो से मामूली अंतर से पिछड़ने के बाद लूला द सिल्वा के समर्थकों को निराशा हुई थी। लेकिन उनकी चुनावी टीम ने समर्थन जुटाने के लिए नए सिरे से अभियान शुरू किया।

पहले दौर की हार के बाद लूला दा सिल्वा के चुनाव अभियान ने उन मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने पर जोर दिया, जिन्होंने मतदान नहीं दिया था, अमान्य मत डाले थे या दूसरे उम्मीदवारों का समर्थन किया था। युवाओं ने देशभर में अभियान चलाए। वहीं, लूला दा सिल्वा ने अंतिम दौर से कुछ दिन पहले उन इलाकों में रैलियां कीं, जहां मुकाबला कड़ा था। इनमें मिनास गेरैस राज्य का बेलो होरिजोंटे भी शामिल था। मिनास गेरैस ब्राजील में मतदाताओं की संख्या के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।

81 साल के लूला के पास अपना मोबाइल फोन नहीं था। लेकिन पहले चरण के मतदान के बाद उन्होंने मोबाइल फोन खरीद कर डिजिटल प्रचार तेज कर दिया। युवा नेताओं की सलाह पर उन्होंने मोबाइल से अपने वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू किए। लाखों लोग व्हाट्सऐप के ‘लूला आर्मी’ नाम के चैनल से जुड़ गए।

सांसद आंद्रे जानोनेस ने इस चैनल के जरिये समर्थकों को एकजुट किया और उनसे लूला दा सिल्वा के समर्थन में सामग्री साझा करने को कहा। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान ने समर्थकों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई। ब्राजील के अखबार फोल्हा डी एस पाउलो के मुताबिक, अंतिम दौर के चुनाव प्रचार के दौरान डिजिटल मंचों पर लूला दा सिल्वा की पहुंच बोल्सोनारो से आगे निकल गई।

लूला दा सिल्वा ने लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने ‘बोल्सा फामीलिया’ नकद सहायता योजना के तहत ज्यादा रकम और समय से पहले भुगतान की घोषणा की। इसके अलावा, उन्होंने संसद से कामकाजी सप्ताह छोटा करने की मंजूरी हासिल की। इसके तहत बिना वेतन घटाए अधिकतम साप्ताहिक काम के घंटे 44 से घटाकर 40 कर दिए गए। इस संवैधानिक संशोधन को चुनाव के अंतिम दौर से नौ दिन पहले, 16 अक्टूबर को औपचारिक रूप से लागू किया गया।

इन प्रयासों के बीच मतदान में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ब्राजील के सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट के मुताबिक, अंतिम दौर में करीब 30 लाख ज्यादा लोगों ने मतदान किया। पहले दौर में 21.08 फीसदी मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया था। अंतिम दौर में यह आंकड़ा घटकर करीब 19.2 फीसदी रह गया। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि नए मतदाताओं ने किस उम्मीदवार को वोट दिया।

पुराने गढ़ बचाए, दूसरे इलाकों में भी समर्थन बढ़ाया– लूला दा सिल्वा ने देश के पूर्वोत्तर के सभी नौ राज्यों में जीत दर्ज की। यह क्षेत्र लंबे समय से उनका मजबूत चुनावी आधार रहा है। लेकिन इस बार उनकी जीत की बड़ी वजह उन इलाकों में समर्थन बढ़ाना भी रहा, जहां पहले दौर में फ्लावियो बोल्सोनारो आगे थे।

सीएनएन ब्राजील के विश्लेषण के मुताबिक, 18 राज्यों की 213 नगरपालिकाओं में मतदाताओं ने पहले दौर में फ्लावियो बोल्सोनारो को वोट दिया था, लेकिन अंतिम दौर में लूला दा सिल्वा का समर्थन किया। इनमें मिनास गेरैस की 76, साओ पाउलो की 33 और पराना की 20 नगरपालिकाएं शामिल थीं।

मिनास गेरैस में लूला की जीत खास मायने रखती है। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से ब्राजील के इस दूसरे सबसे बड़े राज्य में पहले दौर में बोल्सोनारो आगे थे। लेकिन अंतिम दौर में लूला ने यहां 50.43 प्रतिशत मत हासिल किए, जबकि बोल्सोनारो को 49.57 फीसदी वोट मिले।

इन नतीजों से पता चलता है कि लूला दा सिल्वा ने अपने गढ़ से बाहर भी जनसमर्थन बढ़ाया। कई राज्यों में फ्लावियो बोल्सोनारो को कुल मिलाकर बढ़त मिलने के बावजूद लूला ने कुछ इलाकों में अपना समर्थन बढ़ाकर चुनावी मुकाबले की तस्वीर बदल दी।

लूला दा सिल्वा के सामने अब क्या चुनौतियां हैं?

रूढ़िवादी संसद और अर्थव्यवस्था का दबाव-राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बावजूद लूला दा सिल्वा के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। 1980 के दशक में लोकतंत्र की वापसी के बाद अब ब्राजील की संसद में सबसे ज्यादा रूढ़िवादी रुझान वाले सांसद हैं। फ्लावियो बोल्सोनारो की लिबरल पार्टी और उसके सहयोगी संसद के दोनों सदनों में नियंत्रण हासिल करने की स्थिति में हैं।

इससे लूला दा सिल्वा के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं का विस्तार करना और अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना मुश्किल हो सकता है।

लूला दा सिल्वा को देश के बढ़ते सार्वजनिक कर्ज पर भी लगाम लगानी होगी। उनके मौजूदा कार्यकाल में ब्राजील का सार्वजनिक कर्ज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले 10 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 82 फीसदी से ऊपर पहुंच गया है।

सितंबर में ब्याज दरें 13.75 फीसदी थीं। इस बीच, क्रेडिट ब्यूरो सेरासा के मुताबिक, करीब 8.4 करोड़ ब्राजीलियाई लोगों और 93 लाख कारोबारों ने अपने कर्ज का भुगतान नहीं किया है।

कर्ज का यह संकट लोगों में असंतोष बढ़ा रहा है। ऐसा तब है, जब देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है और वेतन में बढ़ोतरी महंगाई से ज्यादा रही है।

चुनाव नतीजों को चुनौती– फ्लावियो बोल्सोनारो ने चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए सुप्रीम फेडरल कोर्ट के न्यायाधीश क्रिस्टियानो जानिन के उस फैसले पर सवाल उठाए हैं, जिसमें रविवार को मतदान का समय दो घंटे बढ़ा दिया गया था।

दोनों खेमों ने परिवहन और मौसम से जुड़ी बाधाओं के कारण मतदान का समय बढ़ाने की मांग की थी। मतदान केंद्र बंद होने से ठीक पहले यह आदेश जारी हुआ, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। कुछ मतदान केंद्र पहले ही बंद हो चुके थे।

इसके बाद ब्राजील के सुपीरियर इलेक्टोरल कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समय बढ़ाने का फैसला सिर्फ उन्हीं मतदान केंद्रों पर लागू था, जो उस समय खुले हुए थे।

इस विवाद ने ब्राजील की न्यायपालिका की व्यापक शक्तियों को लेकर पुरानी बहस भी फिर शुरू कर दी है। चुनाव और इंटरनेट पर अभिव्यक्ति से जुड़े मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की आलोचना होती रही है। वहीं, न्यायपालिका का कहना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसे कदम जरूरी हैं।

डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका ने कैसे बदला चुनाव का मुद्दा?

अगर फ्लावियो बोल्सोनारो जीतते, तो मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्राजील में डोनाल्ड ट्रंप को एक अहम सहयोगी मिल जाता। अमेरिका इस क्षेत्र में दक्षिणपंथी सरकारों के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।

फ्लावियो बोल्सोनारो ने अमेरिका के नेतृत्व वाले ‘शील्ड ऑफ द अमेरिका’ नाम के मादक पदार्थ तस्करी विरोधी गठबंधन में शामिल होने और ब्राजील के आपराधिक गिरोहों के खिलाफ अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का वादा किया था। लेकिन लूला दा सिल्वा ने ब्राजील की संप्रभुता को लेकर चिंता जताते हुए इस गठबंधन में शामिल होने से इनकार किया है।

डोनाल्ड ट्रंप और लूला दा सिल्वा के बीच लंबे समय से टकराव रहा है। 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील के सामान पर 50 फीसदी तक शुल्क लगा दिया था। इसके पीछे उनका मकसद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के खिलाफ चल रहे मुकदमे को लेकर लूला सरकार पर दबाव बनाना था।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अलेक्जेंड्रे डी मोरेस पर भी प्रतिबंध लगाए थे। अलेक्जेंड्रे डी मोरेस ने तख्तापलट की साजिश से जुड़े मामले में बोल्सोनारो के मुकदमे की निगरानी की थी।

लूला दा सिल्वा ने अमेरिकी हस्तक्षेप के इन कदमों को ब्राजील की संप्रभुता और विदेशी दबाव के खिलाफ लड़ाई के रूप में पेश किया। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप की भूमिका ने मतदाताओं के फैसले को कितना प्रभावित किया, लेकिन लूला दा सिल्वा की जीत से अमेरिका को ब्राजील को अपने करीब लाने का मौका नहीं मिला।

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ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वह भारत और ब्राजील के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करना चाहते हैं। लूला की वापसी भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और रेयर अर्थ्स जैसे जरूरी खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।