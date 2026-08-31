पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया (PRHI) द्वारा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ का प्रकाशन रोकने का फैसला, उनसे जुड़ा पहला किताब संबंधी विवाद नहीं है। इस बार, प्रकाशक ने किताब छापने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पेंगुइन पांडुलिपि के एक हिस्से में कुछ संपादकीय बदलाव करना चाहता था और कुछ पंक्तियां हटाना चाहता था, लेकिन लेखिका (सोनिया गांधी) ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया।

आत्मकथा विवाद और ‘द रेड साड़ी’ का किस्सा

सालों पहले, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब खुद कांग्रेस पार्टी ने ही ‘द रेड साड़ी’ किताब के लेखक और प्रकाशक का विरोध किया था। यह किताब इटली में बीते सोनिया गांधी के बचपन के दिनों से लेकर उनके जीवन को एक कहानी की तरह पेश करती थी। मूल रूप से यह किताब स्पेनिश भाषा में लेखक जेवियर मोरो ने लिखी थी और अक्टूबर 2008 में स्पेन में प्रकाशित हुई थी। स्पेनिश में इस किताब का नाम ‘एल साड़ी रोजो’ था, जिसका बाद में इतालवी, फ्रेंच और डच भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसका अंग्रेजी अनुवाद पीटर हर्न ने किया था। ऐसा माना जाता है कि किताब का नाम ‘द रेड साड़ी’ उस साड़ी से लिया गया था जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी के लिए बुना था और जिसे सोनिया ने अपनी शादी में पहना था।

कांग्रेस ने ‘द रेड साड़ी’ का विरोध क्यों किया?

कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी नेता के जीवन के इस तरह नाटकीय चित्रण से काफी नाराज थी। लेखक जेवियर मोरो ने बताया था कि सोनिया गांधी के वकीलों—जिनमें कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे—ने उनके इतालवी और स्पेनिश प्रकाशकों को कानूनी नोटिस भेजकर दुकानों से किताब हटाने की मांग की थी। मोरो ने कहा कि किसी को समझ नहीं आया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं को उनकी किताब में सोनिया के इटली वाले शुरुआती जीवन का चित्रण पसंद नहीं आया था।

सोनिया गांधी का कानूनी मामला संभाल रहे और उनकी सहमति की पुष्टि करने वाले वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उस समय मीडिया को बताया था कि मोरो को तथ्यों को तोड़ना-मरोड़ना और गलत ब्योरा देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लेखक और प्रकाशक दोनों को कानूनी नोटिस भेजकर स्पष्ट बता दिया गया था कि यह किताब पूरी तरह से अनधिकृत, मानहानिकारक और आपत्तिजनक है। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह किताब एक उपन्यास है, कोई जीवनी नहीं, तो सिंघवी ने जवाब दिया था कि किसी जीवित व्यक्ति के जीवन को काल्पनिक रूप देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

1 जून 2010 को स्पेन से फोन पर बात करते हुए जेवियर मोरो ने बताया था कि सोनिया के वकीलों ने किताब के उस हिस्से पर भी आपत्ति जताई थी जहाँ राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया अपनी मां की सलाह पर इटली लौटने के बारे में सोचती हैं। मोरो का मानना था कि कांग्रेस नेता शायद यह दिखाना चाहते थे कि सोनिया तब तक पूरी तरह से भारतीय बन चुकी थीं और इटली वापस जाने का विचार भी नहीं कर सकती थीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि वे तो शायद यही पसंद करते कि सोनिया का जन्म दिल्ली में हुआ होता, और अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण परिवार में।

मोरो ने दावा किया कि उपन्यास छपने से पहले इसकी पांडुलिपि सोनिया की बहन नादिया को भेजी गई थी, जो स्पेनिश जानती थीं, लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। किताब में सोनिया गांधी के जन्म (दिसंबर 1946) से लेकर उनके जीवन की कहानी दर्ज थी। इसमें बताया गया था कि उनका असली नाम एडविज एंटोनिया एल्बिना मैनो रखा गया था। लेकिन उनके पिता स्टेफानो उन्हें सोनिया कहते थे—यह उस रूसी किसान परिवार के प्रति आभार जताने का तरीका था, जिसने मुसोलिनी की सेना की हार के बाद स्टेफानो को शरण दी थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी बेटी को एक रूसी नाम देने का फैसला किया था। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, यह किताब भारत में नहीं छप सकी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में यह भारत के बाज़ारों में आ गई।

इंदिरा गांधी की जीवनी, जिससे खड़ा हुआ एक और राजनीतिक विवाद

एक और किताब भी उनके लिए परेशानियां लेकर आई थी, हालांकि यह सीधे सोनिया गांधी के बारे में नहीं थी। 2001 में, सोनिया की जेठानी मेनका गांधी ने लेखिका कैथरीन फ्रैंक और प्रकाशक हार्परकॉलिन्स के खिलाफ ‘इंदिरा: द लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी’ नाम की किताब को लेकर मानहानि का मुकदमा जीता था। इस किताब में मेनका और उनके दिवंगत पति संजय गांधी के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक दावे किए गए थे।

उस समय तक मेनका गांधी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री थीं, और यह मामला तुरंत राजनीतिक बन गया। मेनका ने आरोप लगाया कि कैथरीन फ्रैंक की इस किताब को लिखवाने के पीछे सोनिया गांधी का हाथ था, क्योंकि लेखिका ने अपनी किताब में ‘सभी जानकारियों और मदद’ के लिए सोनिया का शुक्रिया अदा किया था। मेनका ने सोनिया पर नेहरू-गांधी परिवार के अन्य सदस्यों की छवि खराब करके अपनी छवि चमकाने का आरोप लगाया।

तब विपक्ष में मौजूद कांग्रेस पार्टी ने इस पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता अंबिका सोनी ने मीडिया से कहा कि एक छोटी सी कानूनी लड़ाई जीतकर और किताब का केवल एक पैराग्राफ हटवाकर, मेनका ऐसा दिखावा कर रही हैं जैसे उन्होंने किसी के इशारे पर लिखी गई पूरी किताब को ही खारिज करवा दिया हो। उन्होंने विपक्ष के नेता पर हमला करने के लिए ‘एक कनिष्ठ मंत्री’ के रूप में मेनका गांधी की आलोचना भी की। मेनका के इस दावे का जवाब देते हुए कि उन्होंने परिवार के सम्मान की रक्षा की है, अंबिका सोनी ने उन पर इंदिरा गांधी का घर छोड़ने और उनके जीवनकाल में उन पर तीखे हमले करने का आरोप लगाया। सोनी ने यह भी कहा कि मेनका सत्ता के लिए भाजपा में शामिल हुईं, जो कांग्रेस और उसके पहले परिवार की विरोधी पार्टी थी।

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कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ (Belonging: a Journey of Love) को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रकाशित करने वाला था, लेकिन वह अब ऐसा नहीं करेगा। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।