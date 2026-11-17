सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के दो दोषियों की सजा पर रोक लगा दी और उन्हें जमानत मिल गई। बिलकिस बानो उस समय 21 साल की थीं और पांच महीने की गर्भवती थीं, जब उनके साथ गैंग रेप हुआ था। इसके अलावा उनके परिवार के सात सदस्यों (जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी) को सांप्रदायिक दंगों के दौरान मार दिया गया था। दो साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा इन दोनों और 9 अन्य को दी गई सजा की छूट को रद्द कर दिया था और उन्हें सरेंडर करके जेल लौटने का निर्देश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश में क्या कहा गया है?

गुजरात की एक जेल में बंद बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोढिया ने 4 मई, 2017 को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए स्पेशल लीव टू अपील दायर की थी, जिसमें 2008 में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी सज़ा और सजा को कन्फर्म किया गया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने 17 साल से ज्यादा जेल में बिताए हैं। दोषियों में से एक ने कहा कि वह बहुत ज्यादा दिव्यांग है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना वराले की बेंच ने इन बातों पर गौर किया और कहा, “जरूर, अपील में फैक्ट और कानून दोनों के आधार पर कुछ मुद्दे तय किए जाने हैं।”

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और दोनों को जमानत दे दी। साथ ही ट्रायल कोर्ट को नियम और शर्तें लगाने का निर्देश दिया। इसके बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी अपील को सही समय पर सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से दो दोषियों को मिली जमानत पर बिलकिस बानो ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोर्ट ने उनकी बात सुने बिना कोई आदेश पास कर दिया। उन्होंने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी और पूछेंगी कि उन्हें बताए बिना उनकी सजा क्यों रद्द कर दी गई। कानून के मुताबिक अपील की सुनवाई के दौरान पीड़ित को नोटिस जारी किया जा सकता है और दखल देने और अपनी बात रखने की इजाजत दी जा सकती है।

पहली बार 11 दोषियों को कैसे रिहा किया गया?

इसे समझने के लिए हमें कानूनी कार्रवाई की शुरुआत में वापस जाना होगा। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका और फेयर ट्रायल के लिए सही हालात की कमी के कारण गैंग रेप केस को गुजरात से मुंबई ट्रांसफर कर दिया था। चार साल बाद मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को मर्डर, गैंग रेप और दंगे जैसे आरोपों में दोषी ठहराया। दोषियों ने इस ऑर्डर के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, जिसने सजा को बरकरार रखा।

इसके बाद उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की, जिसने 20 नवंबर, 2017 को उन्हें खारिज कर दिया और हाई कोर्ट के फैसले को भी बरकरार रखा। 2022 में दोषियों में से एक ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और गुजरात सरकार को समय से पहले रिहाई के लिए निर्देश देने की मांग की। इसमें 1992 की एक छूट पॉलिसी का हवाला दिया गया, जिसके तहत उन दोषियों को सजा दी जाती है जिन्होंने कम से कम 14 साल जेल में बिताए हैं। कोर्ट ने गुजरात सरकार से पॉलिसी के मुताबिक दो महीने के अंदर एप्लीकेशन पर विचार करने को कहा।

इसके आधार पर एक सरकारी पैनल ने उनकी रिहाई की सिफारिश की और उन्हें 15 अगस्त, 2022 को गुजरात की एक जेल से रिहा कर दिया गया। रिहा होने पर लोकल नेताओं ने उनका स्वागत किया। बिलकिस बानो ने उनकी रिहाई के खिलाफ एक याचिका दायर की। साथ ही दूसरे याचिकाकर्ता भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) के जरिए कोर्ट गए।

8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार के पास दोषियों की सजा कम करने की छूट एप्लीकेशन पर विचार करने का अधिकार या अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि ट्रायल मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन पर केवल वही सरकार विचार कर सकती है जिसके अधिकार क्षेत्र में आवेदक को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार को अधिकार था, न कि वह जगह जगह अपराध हुआ था। कोर्ट का मतलब गुजरात से था। उन्होंने कहा कि माफी की अर्जी पर 2014 की पॉलिसी के अनुसार विचार किया जाना चाहिए था, जिसमें जघन्य अपराधों के दोषियों को माफी देने पर रोक है।

पहले की रिहाई अभी की रिहाई से कैसे अलग थी?

2022 में 11 दोषियों को शुरू में छूट पर रिहा किया गया था, जिसका मतलब है जल्दी रिहाई और उनकी उम्रकैद की सजा पूरी मानी गई थी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर (CrPC) के सेक्शन 432 के तहत राज्य सरकारों के पास सजा को सस्पेंड या माफ करने का अधिकार है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सजा में छूट या कमी जैसे प्रोविजन हैं। हालांकि यह ध्यान रखते हुए कि दोषी खुद को सुधार सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2024 के आदेश में कहा कि इसे पीड़ित या उसके परिवार के अधिकारों के साथ बैलेंस करना होगा।

बेंच ने कहा कि पिछले फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी के दूसरे मौके के दावे पर शक जताया है, खासकर अगर जुर्म बहुत बड़ा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा अधिकार नहीं है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता।

माफी के उलट अभी की रिहाई अपील पेंडिंग होने तक बेल पर है। दो लोगों ने उम्रकैद की सजा काटते हुए अपनी सजा को पूरी तरह से चुनौती देते हुए स्पेशल लीव टू अपील फाइल की थी। डिवीजन बेंच को बताया गया कि वे पहले ही 17 साल जेल में बिता चुके हैं। उनमें से एक को केस के लगभग तीन साल बाद फंसाया गया था और वह गंभीर रूप से विकलांग था।

जब कोर्ट अपील के हिस्से के तौर पर पूरे केस की डिटेल में सुनवाई करेगा, तो वह केस की मेरिट पर जाएगा। बेंच ने कहा कि अपील पेंडिंग रहने तक दोनों लोगों को उनकी उम्रकैद की सजा के हिस्से के तौर पर 17 साल की कैद सहित कई वजहों से जमानत मिलनी चाहिए। कोर्ट ने उनकी सजा को भी सस्पेंड कर दिया, जिसका मतलब है कि अपील पर आखिरी फैसले तक उनकी सजा पर रोक है। दूसरे दोषी भी बराबरी के ऐसे ही आधारों पर जमानत के लिए अलग-अलग अपील कर सकते हैं।

कानून के मुताबिक कोर्ट उनकी दलीलों पर फैसला करेगा और अगर वह हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है और उन्हें सजा सुनाता है, तो उन्हें वापस जेल जाना होगा। कोर्ट ने कहा है कि अपील पर सही समय पर सुनवाई होगी।

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28 अक्टूबर को अपने आदेश में जस्टिस एम. एम. सुंदेश और जस्टिस पी. बी. वराले की बेंच ने कहा, “दोनों पक्षों को सुनने के बाद, इतना कहना ही काफी है कि अपीलकर्ता 17 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं और यह भी सच है कि उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। जाहिर है, इस अपील में तथ्यों और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, हम सजा पर रोक लगाते हैं और अपीलकर्ताओं को जमानत देते हैं। यह जमानत उन शर्तों के अधीन होगी, जिन्हें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…