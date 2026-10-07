दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह मामला 2018 में दिल्ली में नए साल की पार्टी के दौरान एक महिला की मौत से जुड़ा है।

राजू सिंह को इसी साल जुलाई में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी ठहराया था और चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक नहीं लगाई।

अदालत ने कहा कि सिंह का पिछला रिकॉर्ड साफ नहीं है। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है, लेकिन इसे पूरी तरह साफ रिकॉर्ड नहीं माना जा सकता।

सजा सुनाए जाने के तीन महीने से ज्यादा समय बाद भी बिहार विधानसभा ने सिंह की सीट खाली घोषित नहीं की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने इस देरी पर सवाल उठाया है। उन्होंने 2024 में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी पार्टी के विधायक मनोज मंजिल की सदस्यता खत्म किए जाने का उदाहरण दिया है।

इस मामले में दो बड़े सवाल हैं—दोषी ठहराए जाने के बाद विधायक की सीट कब खाली होती है? और क्या अपील के दौरान दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लगाई जा सकती है?

विधायक कब अयोग्य होता है?

संविधान के अनुच्छेद 191 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य बनने से कब रोका जा सकता है। इसमें कई आधार हैं। जैसे किसी लाभ के पद पर होना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, दिवालिया होना या भारत का नागरिक न होना। इसके अलावा संसद के बनाए किसी कानून के तहत भी किसी विधायक को अयोग्य ठहराया जा सकता है।

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 8(3) इसी से जुड़ी है। इसके मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है और उसे कम से कम दो साल की जेल की सजा मिलती है, तो वह दोषी ठहराए जाने के दिन से ही चुनाव लड़ने और विधायक या सांसद बने रहने के लिए अयोग्य हो जाता है। यह अयोग्यता जेल से रिहा होने के बाद भी छह साल तक रहती है।

यहां एक बात समझना जरूरी है। दोषसिद्धि का मतलब है अदालत का किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराना। वहीं सजा उस अपराध के लिए दिया गया दंड है।

सिंह को चार साल और एक महीने की सजा मिली है। इसलिए उनकी सजा दो साल से ज्यादा है और धारा 8(3) उनके मामले में लागू होती है।

संविधान का अनुच्छेद 190 बताता है कि विधायक की सीट किन परिस्थितियों में खाली हो सकती है। इनमें अयोग्य होना, बिना अनुमति के लगातार 60 दिन तक सदन की बैठकों में शामिल न होना और इस्तीफा देना शामिल है। अनुच्छेद 190(3)(a) साफ कहता है कि अगर कोई विधायक अयोग्य हो जाता है तो उसकी सीट खाली हो जाती है।

इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A के तहत आम तौर पर छह महीने के भीतर उस सीट पर उपचुनाव कराया जाता है।

सीट खाली करने में विधानसभा अध्यक्ष की क्या भूमिका है?

यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। 2013 से पहले दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को कुछ राहत मिलती थी। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) के तहत वे दोषी ठहराए जाने के बाद भी तीन महीने तक अपनी सदस्यता बनाए रख सकते थे। इस दौरान अगर वे फैसले के खिलाफ अपील करते थे तो अपील का फैसला आने तक उनकी सदस्यता बनी रह सकती थी।

लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ‘लिली थॉमस बनाम भारत संघ’ मामले में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी विधायक या सांसद को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी अयोग्यता तुरंत लागू होगी। उसकी सीट भी अपने आप खाली हो जाएगी। संसद इस प्रक्रिया को टाल नहीं सकती। इसका मतलब है कि केवल अपील दायर करने से विधायक की सदस्यता बनी नहीं रहती।

अयोग्यता को लेकर विवाद होने पर संविधान का अनुच्छेद 192 राज्यपाल की भूमिका बताता है। अगर यह सवाल उठता है कि कोई विधायक अयोग्य हुआ है या नहीं, तो राज्यपाल चुनाव आयोग की राय के आधार पर फैसला करते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 190 और 192 में विधानसभा अध्यक्ष की ऐसी कोई भूमिका नहीं बताई गई है। अध्यक्ष को सदस्यता खत्म करने का अधिकार मुख्य रूप से दल-बदल के मामलों में मिलता है।

व्यवहार में हालांकि विधानसभा सचिवालय सीट खाली होने की सूचना जारी करता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2023 में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के अगले दिन लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म होने की अधिसूचना जारी कर दी थी।

क्या दोषी ठहराए जाने के फैसले पर रोक लग सकती है?

हां, लेकिन सिर्फ सजा पर रोक लगने और दोषसिद्धि पर रोक लगने में फर्क है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 430 के तहत अपील की सुनवाई चलने के दौरान अदालत सजा पर रोक लगा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ‘रवि कांत एस. पाटिल बनाम सर्वभौमा एस. बागली’ मामले में साफ किया था कि सजा पर रोक लगने से दोषसिद्धि खत्म नहीं होती।

इसका सीधा मतलब है कि अगर किसी विधायक की सिर्फ जेल की सजा पर रोक लगी है, तो उसकी अयोग्यता बनी रह सकती है। अयोग्यता से बचने के लिए अदालत को दोषसिद्धि यानी दोषी ठहराए जाने के फैसले पर भी रोक लगानी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ‘लोक प्रहरी बनाम चुनाव आयोग’ मामले में भी कहा था कि अगर दोषसिद्धि पर रोक लग जाती है तो उससे जुड़ी अयोग्यता लागू नहीं रह सकती।

राहुल गांधी के मामले में क्या हुआ था?

2023 में राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई थी।

मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अदालत ने कहा कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत होने वाली अयोग्यता का असर काफी बड़ा होता है। इससे सिर्फ संबंधित नेता का सार्वजनिक जीवन प्रभावित नहीं होता, बल्कि उन मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित होता है जिन्होंने उसे अपना प्रतिनिधि चुना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगा दी थी।

इसलिए राजू कुमार सिंह के मामले में भी सबसे अहम सवाल यही है कि अगर उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगती है, तो उनकी विधायक की सदस्यता और सीट को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है।

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उच्चतम न्यायालय मंगलवार से संसद और राज्य विधानसभाओं को अपने कामकाज की सुरक्षा के लिए मिले विशेषाधिकारों, विशेष शक्तियों और छूट के दायरे से जुड़े लंबे समय से लंबित मामले पर सुनवाई शुरू करेगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।