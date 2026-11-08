Bangladesh textile workers protest: पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश के औद्योगिक इलाकों गाजीपुर और आशुलिया में कामकाज लगभग ठप पड़ा है। रेडीमेड कपड़ा उद्योग के हजारों मजदूर ज्यादा वेतन की मांग को लेकर इन इलाकों के साथ-साथ राजधानी ढाका में भी प्रदर्शन कर रहे हैं।

करीब 700 कारखानों में उत्पादन बंद हो गया है। इससे बांग्लादेश का एक ऐसा उद्योग प्रभावित हुआ है, जिसने पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में देश को करीब 39 अरब डॉलर की कमाई कराई थी। इस उद्योग पर आए संकट का असर अब पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर क्यों पड़ता है?

बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल की वजह क्या है?

1971 में बांग्लादेश की आजादी के समय उसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थी। जूट का कारोबार भी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था। कच्चे जूट के प्रोसेसिंग के लिए बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से अपने औद्योगिक रूप से विकसित पड़ोसी क्षेत्र पर निर्भर था, जो आज पश्चिम बंगाल है।

बांग्लादेश में कपड़ा उद्योग का विस्तार तब तेज हुआ, जब उसे सबसे कम विकसित देशों (LDC) की श्रेणी में रखा गया। 1974 से 1994 तक कपड़ा व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन (WTO) की विशेष व्यवस्था मल्टी-फाइबर अरेंजमेंट (MFA) लागू थी। इसके तहत पश्चिमी देश दक्षिण कोरिया और हांगकांग जैसे तेजी से बढ़ते कपड़ा उत्पादक देशों से होने वाले आयात पर कोटा लगा सकते थे कि उन्हें कितना कपड़ा आयात करना है। लेकिन सबसे कम विकसित देश होने के कारण बांग्लादेश को इस व्यवस्था से छूट मिली हुई थी। इसका फायदा उठाकर विदेशी निवेश और श्रमिक बड़ी संख्या में ढाका पहुंचने लगे।

इस बदलाव को बांग्लादेश में बेहद सस्ती मजदूरी ने और बढ़ावा दिया। देखते ही देखते वह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बन गया। आज इस उद्योग में 40 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। इससे हर साल करीब 40 अरब डॉलर की कमाई होती है। देश के कुल निर्यात से होने वाली कमाई में इस उद्योग की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है।

अब प्रदर्शन कर रहे मजदूरों ने न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका से बढ़ाकर 30,000 टका यानी करीब 242 डॉलर करने की मांग की है। यह मौजूदा वेतन से लगभग 2.4 गुना ज्यादा है। मजदूरों का कहना है कि महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च लगातार बढ़ रहा है, इसलिए वेतन में बढ़ोतरी जरूरी है।

फैशन ब्रांड जारा के लिए सोर्सिंग का काम देख चुके एक पूर्व निदेशक ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “कपड़ा उद्योग मूल रूप से बहुत ज्यादा श्रम पर निर्भर है।” उनके मुताबिक, दुनिया के सबसे कम वेतन वाले उद्योगों में शामिल होने के कारण यहां मजदूरों के वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। ऐसे प्रदर्शन कुछ समय के अंतराल पर बार-बार सामने आते हैं।

पूर्व निदेशक ने यह भी कहा कि इन प्रदर्शनों का संबंध साल के एक खास समय से भी है। उनके मुताबिक, “कारखानों के लिए नवंबर और दिसंबर सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलने वाले महीने होते हैं। इस दौरान पश्चिमी देशों में खपत और मांग सबसे अधिक रहती है।” इस समय कारखानों को तय समय पर सामान तैयार करके भेजना होता है। इसलिए हड़ताल से आपूर्तिकर्ताओं और प्रबंधन पर दबाव बढ़ जाता है।

फिलहाल बांग्लादेश में न्यूनतम मासिक वेतन 12,500 टका यानी करीब 100 से 105 डॉलर है। मजदूर इसी वेतन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वेतन 2023 के आखिर में कई दौर के विरोध प्रदर्शनों के बाद तय किया गया था।

कारखानों पर कितना बढ़ता है खर्च का दबाव?

जारा के पूर्व सोर्सिंग निदेशक के मुताबिक, बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन का सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बाजार में वहां के कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धा से है। कम वेतन के कारण ही बांग्लादेश दूसरे देशों के मुकाबले कम कीमत पर कपड़े तैयार कर पाता है। लेकिन वेतन कम होने की वजह से मजदूर लंबे समय तक नौकरी में नहीं टिकते और बड़ी संख्या में काम छोड़ देते हैं।

स्थानीय कारखाना मालिकों पर हर दिन बड़ी मात्रा में कपड़े तैयार करने का दबाव रहता है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय खरीदार वेतन बढ़ाने की मांग का समर्थन तो करते हैं, लेकिन सामान की डिलीवरी में देरी बर्दाश्त नहीं करते। पूर्व निदेशक के मुताबिक, अगर तय समय पर सामान नहीं पहुंचता तो खरीदार या तो मालिक से कहते हैं कि वह सामान अपने पास रखे या फिर हवाई जहाज से भेजे। हवाई जहाज से सामान भेजने पर पूरा मुनाफा खत्म हो जाता है।

कारखानों की मुश्किलें सिर्फ मजदूरी तक सीमित नहीं हैं। देश के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा संकट का असर भी कपड़ा उद्योग पर पड़ रहा है। कपड़े बनाने की प्रक्रिया में पानी और तेल की काफी जरूरत होती है।

बांग्लादेश में प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन भी घट गया है। पहले यह रोजाना 2.7 अरब घन फीट था, जो अब घटकर 1.7 अरब घन फीट रह गया है। बांग्लादेशी समाचार वेबसाइट प्रथम आलो ने 2025 में बताया था कि घरेलू गैस उत्पादन में करीब 33 फीसदी की गिरावट आई है। इस कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश आयातित LNG का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, इसकी आपूर्ति भी सीमित रखी जा रही है।

कारखाने कच्चे माल और दूसरी जरूरतों की खरीद के लिए कई महीने पहले ही समझौते कर लेते हैं। ऐसे में कीमतें बढ़ने पर इन समझौतों में बदलाव की गुंजाइश बहुत कम होती है। तेल से जुड़ी चीजों की कीमतें और महंगाई बढ़ने से जीवनयापन का खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार और कपड़ा निर्माता बढ़ते आर्थिक दबाव को कितना सहन कर सकते हैं।

इसका पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा?

बांग्लादेश का रेडीमेड कपड़ा उद्योग देश को सबसे ज्यादा निर्यात कमाई कराता है। अगर इस उद्योग में लंबे समय तक उत्पादन बंद रहता है, तो इसका असर देश के विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रा की कीमत और घरेलू बाजार में लोगों के खर्च पर पड़ना तय है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार फिलहाल घटकर 34.85 अरब डॉलर रह गया है।

ताजा विरोध प्रदर्शनों की सबसे बड़ी वजह जीवनयापन की लागत में तेज बढ़ोतरी यानी महंगाई है। मौजूदा न्यूनतम वेतन इस बढ़ते खर्च के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के मुताबिक, सितंबर 2026 में महंगाई दर बढ़कर 8.34 फीसदी हो गई, जबकि अगस्त में यह 8.26 फीसदी थी। खाद्य महंगाई दर 7.2 फीसदी रही, जबकि गैर-खाद्य वस्तुओं की महंगाई इससे ज्यादा 9.3 फीसदी थी। वहीं, मजदूरी बढ़ने की दर घटकर 7.9 फीसदी रह गई। यह कुल महंगाई दर से कम है।

बांग्लादेश में मध्यम वर्ग का दायरा बहुत बड़ा नहीं है। ऐसे में कम आय वाले परिवारों को अपना खर्च घटाना पड़ता है। वे जरूरी चीजों की खरीदारी कम करते हैं या कुछ खर्चों को टाल देते हैं।

ढाका विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सलीम रायहान ने रॉयटर्स से कहा कि अगर कारखाने अपनी उत्पादकता बढ़ाएं तो बांग्लादेश वेतन में बढ़ोतरी का बोझ उठा सकता है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा पर जरूरी नहीं कि बुरा असर पड़े।

सलीम रायहान ने कहा, “सस्ती मजदूरी को उद्योग की स्थायी प्रतिस्पर्धी रणनीति मानना गलती होगी। बांग्लादेश को धीरे-धीरे उत्पादकता, भरोसेमंद आपूर्ति और ज्यादा मूल्य वाले उत्पादों की ओर बढ़ना चाहिए।”

सरकार ने अब न्यूनतम वेतन बोर्ड के साथ फिर से बातचीत शुरू की है। इसका मकसद दिसंबर से लागू होने वाली नई वेतन व्यवस्था तैयार करना है। सरकार के सामने मजदूरों की मांग और उद्योग की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाने की चुनौती है।

भारत को किन बातों पर नजर रखनी चाहिए?

दुनिया के कपड़ा निर्यात बाजार में बांग्लादेश की मजबूत स्थिति है, लेकिन भारत भी उससे बहुत पीछे नहीं है। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। भारत को अपनी मजबूत आपूर्ति व्यवस्था और बड़े पैमाने पर कपास और धागे के घरेलू उत्पादन का फायदा मिलता है।

भारत को यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ हाल में हुए मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) से भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इन समझौतों के तहत भारतीय कपड़ों को इन बाजारों में बिना आयात शुल्क के प्रवेश मिलेगा। इनमें रेडीमेड कपड़े, सूती कपड़े, कृत्रिम रेशे और रेशम जैसे उत्पाद शामिल हैं।

इससे भारत को बांग्लादेश के मुकाबले बढ़त मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि बांग्लादेश को सबसे कम विकसित देश (LDC) होने के कारण यूरोपीय बाजारों में बिना शुल्क और कोटा के सामान बेचने की सुविधा मिलती रही है। लेकिन अब यह दर्जा जल्द खत्म होने वाला है।

एलडीसी का दर्जा खत्म होने के बाद बांग्लादेश के कपड़ों पर 9.6 से 12 फीसदी तक सामान्य आयात शुल्क लग सकता है। इससे कीमतों के मामले में बांग्लादेश को अब तक मिलने वाली बढ़त कम हो जाएगी। हालांकि, भारत को वियतनाम जैसे प्रतिस्पर्धी देशों से भी मुकाबला करना होगा। वियतनाम की आपूर्ति व्यवस्था बांग्लादेश और भारत के मुकाबले काफी तेज है।

अगर अंतरराष्ट्रीय खरीदार स्थायी रूप से बांग्लादेश के बजाय दूसरे देशों से कपड़े खरीदने लगते हैं, तो इसका उसकी अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इससे बाहरी आर्थिक झटकों को सहने की उसकी क्षमता भी कमजोर हो सकती है।

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