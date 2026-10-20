सेना ने हाल ही में एक मेजर को बर्खास्त करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। मेजर पर कई महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंध रखने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय ने हालांकि व्यभिचार को अपराध नहीं माना है, लेकिन सेना में यह अब भी दंडनीय है।

मामला क्या है?

सेना की आर्मर्ड कोर में तैनात एक अधिकारी ने नई दिल्ली स्थित सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (एएफटी) की प्रधान पीठ में याचिका दायर कर 10 अगस्त को जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी है। सेना प्रमुख ने इस नोटिस में अधिकारी से पूछा गया है कि उन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सेवा से बर्खास्त क्यों न कर दिया जाए। नोटिस में कहा गया है कि संबंधित परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाना उचित नहीं है।

मेजर पर कई महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंध रखने का आरोप है। इनमें दो अन्य सैन्य अधिकारियों की पत्नियां भी शामिल हैं।

सेना ने यह नोटिस सेना अधिनियम, 1950 और उसके तहत बनाए गए सेना नियम, 1954 के प्रावधानों के तहत जारी किया है। इन नियमों के तहत सेना कोर्ट मार्शल किए बिना भी किसी अधिकारी को सेवा से हटा सकती है, बर्खास्त कर सकती है या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है।

मामला कैसे शुरू हुआ?

मेजर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। 2022 में जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में उनकी शादी हुई थी, हालांकि एक साल बाद ही उनकी पत्नी ने 27 अगस्त 2023 को सेना मुख्यालय के अनुशासन एवं सतर्कता विभाग में व्यभिचार के आरोप में शिकायत दर्ज कराई।

पत्नी ने आरोप लगाया कि उनके पति के चार महिलाओं के साथ विवाहेतर संबंध हैं। इनमें सेना में तैनात दो कर्नलों की पत्नियां भी शामिल हैं। उन्होंने अपने पति पर नशीले पदार्थों का सेवन करने और उनकी उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया।

पत्नी ने कहा कि उनके पास इन आरोपों के समर्थन में तस्वीरें और मोबाइल पर हुई बातचीत के रिकॉर्ड हैं। उन्होंने सेना से अपने पति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।

19 अक्टूबर, 2023 को सेना की पश्चिमी कमान ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित की। सेना ने जांच में यह पता लगाने की कोशिश की कि मेजर ने अपने साथी अधिकारियों की पत्नियों के साथ संबंध रखकर अनुचित आचरण किया या नहीं। जांच में एक सैन्य अधिकारी से अपेक्षित व्यवहार के उल्लंघन के आरोपों को भी शामिल किया गया।

इसके बाद सेना ने कुछ और जांच समितियां गठित कीं। मेजर के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया गया और आरोपों पर सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई। जांच के दौरान सेना ने उनके डिजिटल उपकरण जब्त किए और उनके रहने की जगह की तलाशी ली।

30 मार्च 2026 को मेजर और उनकी पत्नी ने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। यह तलाक अनंतनाग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने हुआ। तलाक के दौरान हुए समझौते में पत्नी ने 2023 में दर्ज कराई गई शिकायत वापस ले ली। उन्होंने कहा कि वैवाहिक विवाद के कारण उन्होंने अनजाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उनके पास आरोपों को साबित करने के पुख्ता आधार नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों के सामने बयान देने की पेशकश भी की। इसके बावजूद सेना ने मेजर को सेवा से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

क्या सेना में विवाहेतर संबंध रखना अब भी अपराध है?

हां, सेना में ऐसे संबंधों के लिए कार्रवाई हो सकती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ मामले में व्यभिचार को अपराध मानने वाले कानून को रद्द कर दिया था। इसके बाद आम नागरिकों के बीच विवाहेतर संबंध रखना अपने आप में अपराध नहीं रहा। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने साफ किया कि इस फैसले से सेना पर लागू कानूनों में कोई बदलाव नहीं हुआ।

संविधान का अनुच्छेद 33 सेना के सदस्यों के मौलिक अधिकारों पर कुछ पाबंदियां लगाने की अनुमति देता है। इसका मकसद सेना में अनुशासन बनाए रखना है। इसलिए सेना के अधिकारियों और जवानों पर ऐसे नियम लागू होते हैं, जो आम नागरिकों पर लागू नहीं होते।

सेना अधिनियम, 1950 की धारा 45 के तहत किसी अधिकारी के पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं, धारा 63 के तहत सेना के अनुशासन और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले कामों के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

इसलिए अगर किसी अधिकारी के विवाहेतर संबंधों से सेना के अनुशासन या अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल पर असर पड़ता है, तो सेना उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

सेना में साथी अधिकारी की पत्नी के साथ संबंध रखने को अनुचित आचरण माना जाता है। महिला अधिकारियों के मामले में इस नियम के तहत उनके पति या जीवनसाथी को भी शामिल किया गया है।

मेजर ने अपने बचाव में क्या कहा?

मेजर ने कहा है कि सेना ने जांच के दौरान जरूरी नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि उनकी पूर्व पत्नी शिकायत वापस ले चुकी हैं, इसलिए सेना को पुराने आरोपों के आधार पर उन्हें सेवा से हटाने की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

मेजर ने आरोप लगाया कि सेना ने नियम 180 का पालन नहीं किया। इस नियम के तहत जब किसी जांच में सैन्यकर्मी के चरित्र या प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है, तो उसे जांच में मौजूद रहने और अपना पक्ष रखने का मौका देना जरूरी है।

अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच के दौरान कुछ जरूरी गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए गए। उनके मुताबिक, जब शिकायत करने वाली उनकी पूर्व पत्नी आरोप वापस ले चुकी हैं, तो सेना को यह बताना चाहिए कि अब उन्हें सेवा से हटाने का क्या आधार है।

मेजर ने इस बात पर भी आपत्ति जताई है कि सेना ने कोर्ट मार्शल के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें सेवा से हटाने का फैसला किया है।

कोर्ट मार्शल और प्रशासनिक कार्रवाई में क्या अंतर है?

सेना में कोर्ट मार्शल के दौरान अधिकारी पर लगे आरोपों की सुनवाई होती है। अगर वह दोषी पाया जाता है, तो उसे बर्खास्त करने समेत दूसरी सजाएं दी जा सकती हैं।

प्रशासनिक कार्रवाई में सेना कोर्ट मार्शल किए बिना भी किसी अधिकारी को सेवा से हटा सकती है। इसके लिए सक्षम अधिकारी को यह मानना होता है कि मौजूदा परिस्थितियों में कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चलाना उचित या संभव नहीं है और संबंधित अधिकारी को सेना में बनाए रखना भी ठीक नहीं होगा।

सेना को हालांकि कार्रवाई करने से पहले अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का मौका देना जरूरी है।

इस मामले में सेना ने मेजर का कोर्ट मार्शल करने के बजाय प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता चुना है। उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

सेना के अधिकारियों के पास शिकायत और अपील के क्या रास्ते हैं?

जांच के दौरान सेना के अधिकारियों को अपना पक्ष रखने के अधिकार मिलते हैं। नियम 180 के तहत वे अपने चरित्र या प्रतिष्ठा से जुड़े आरोपों की जांच में मौजूद रह सकते हैं। नियम 22 के तहत आरोपों पर सुनवाई होती है, जबकि नियम 23 के तहत सबूत दर्ज किए जाते हैं।

अगर किसी अधिकारी को लगता है कि जांच ठीक से नहीं हुई, जरूरी गवाहों को नहीं बुलाया गया या उन्हें जरूरी दस्तावेज नहीं दिए गए, तो वह इन बातों पर आपत्ति उठा सकता है।

कोर्ट मार्शल में अगर किसी अधिकारी को दोषी ठहराया जाता है या सजा दी जाती है, तो वह सशस्त्र बल न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 15 इसके लिए प्रावधान करती है। न्यायाधिकरण सबूतों की दोबारा जांच कर सकता है। अगर फैसला कानून के खिलाफ है या जांच में ऐसी गंभीर गलती हुई है, जिससे न्याय प्रभावित हुआ है, तो वह फैसले को रद्द कर सकता है या सजा में बदलाव कर सकता है।

अगर मामला कारण बताओ नोटिस या प्रशासनिक तरीके से सेवा से हटाने का है, तो अधिकारी धारा 14 के तहत सीधे सशस्त्र बल न्यायाधिकरण जा सकता है।

न्यायाधिकरण के फैसले को कुछ कानूनी आधारों पर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है। इसके लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम की धाराओं 30 और 31 के तहत अपील की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर करने का विकल्प भी है।

सेना के भीतर भी अधिकारी शिकायत कर सकते हैं। वे सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत कोर्ट मार्शल के फैसले या सजा को चुनौती दे सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भी अपना पक्ष रख सकते हैं।

आमतौर पर सेना से जुड़े ऐसे मामलों में हाई कोर्ट जाने से पहले सशस्त्र बल न्यायाधिकरण का रुख किया जाता है। हालांकि, कुछ खास परिस्थितियों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से भी कानूनी राहत मांगी जा सकती है।

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