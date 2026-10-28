समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए रैलियां न निकालें। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं। ऐसे में भाजपा को पार्टी की छवि खराब करने का कोई मौका नहीं देना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। इन सीटों पर आज मतगणना हो रही है। समाजवादी पार्टी ने वाराणसी और आगरा की शिक्षक सीटों पर जीत हासिल की है। वाराणसी की स्नातक सीट पर भी पार्टी आगे चल रही है। भाजपा अब तक 11 में से चार सीटें बरकरार रखने में सफल रही है।

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी, लेकिन साथ ही सावधानी बरतने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा, “ध्यान रखें कि हमें सोशल मीडिया के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से यह जीत लोगों तक पहुंचानी है। कोई हंगामा नहीं करना है और न ही जुलूस निकालना है। ऐसा करने से भाजपा समर्थकों को हमारे कार्यक्रमों में घुसकर गड़बड़ी करने और फिर हम पर हंगामा करने का आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। हमें हर तरह की साजिश और झूठे आरोपों से सावधान रहना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भाजपा कभी भी हमारी छवि खराब करने के लिए गुंडागर्दी की साजिश रच सकती है।”

अखिलेश यादव की यह चेतावनी इसलिए अहम है, क्योंकि भाजपा चुनाव प्रचार में कानून-व्यवस्था को सपा के खिलाफ अपना प्रमुख मुद्दा बनाती रही है।

सपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी चुनाव में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा, “इस बीच, जीतने वाले सभी विधान परिषद सदस्यों से अनुरोध है कि वे उन लोगों की सूची तैयार करें, जिन्होंने इस जीत में उनका साथ दिया और उनकी मदद की। हम ऐसे सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और शुभचिंतकों को भी सम्मानित करेंगे।”

सपा के एक नेता ने क्या बताया?

सपा के सूत्रों ने बताया कि अखिलेश यादव ने जीत के जुलूसों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और भाजपा समर्थकों के बीच टकराव रोकने के लिए यह चेतावनी दी है।

सूत्रों के मुताबिक, “हमें डर है कि भाजपा समर्थित लोग सपा के जश्न में घुसकर कोई अप्रिय घटना करा सकते हैं। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार सपा कार्यकर्ताओं, खासकर यादव समुदाय के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करेगी। इसके बाद यह प्रचार किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद सपा के कार्यकर्ता अराजकता फैलाएंगे।”

खास बात यह है कि सपा के अध्यक्ष ने पहली बार अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस तरह का निर्देश दिया है।

सत्ताधारी भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश में सपा की पिछली सरकारों के कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधते रहे हैं।

सोमवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के शासन में उत्तर प्रदेश दंगा-मुक्त हो गया है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित जीसीसी इनोवेशन समिट में कहा, “2017 से पहले किसी भी त्योहार या उत्सव से पहले दंगे भड़क जाते थे।”

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया, “अखिलेश जी, आपको बांग्लादेशी घुसपैठियों से इतना प्यार क्यों है?” पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।