केंद्र सरकार ने बुधवार को तीनों सेनाओं में प्रशिक्षण ले रहे सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक के तौर पर सेना में शामिल होने का रास्ता साफ कर दिया। यह अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव है। इसके तहत अब सभी अग्निवीरों को तीनों सेनाओं यानी भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना में नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब अग्निवीरों के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल इसी महीने पूरा होने वाला है। अग्निवीर उन युवाओं को कहा जाता है, जिन्हें अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किया जाता है। इस योजना में साढ़े 17 साल से 21 साल तक की उम्र के युवा तय पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत उन्हें सेना में चार साल के लिए भर्ती किया जाता है।

तो क्या अग्निपथ योजना में इस बदलाव का मतलब है कि सेना कोविड से पहले की तरह फिर से नियमित सैनिकों की भर्ती शुरू कर रही है? अगर ऐसा नहीं है, तो बदली हुई योजना और पहले की नियमित भर्ती में क्या अंतर है? आइए समझते हैं।

बदली हुई अग्निपथ योजना क्या है?

2022 की मूल अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जाना था। बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को सेवा निधि पैकेज देकर सेना से बाहर किया जाना था। लेकिन अब बाकी के 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल के लिए सेवा में बने रहने का एक और मौका दिया जाएगा। इस तरह वे छह साल तक सेवा में रहेंगे। इसके बाद इन बाकी अग्निवीरों के पास नियमित सैनिक बनने का मौका होगा, हालांकि इसके लिए उनकी इच्छा जरूरी होगी और उन्हें सेना के तय चयन मानदंडों पर भी खरा उतरना होगा।

इसका मतलब है कि अब 25 प्रतिशत की जगह सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा।

दो साल की अतिरिक्त सेवा करने वाले अग्निवीरों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। अगर वे दो साल बाद भी नियमित सैनिक नहीं बनना चाहते हैं, तो उन्हें बढ़ी हुई सेवा निधि की रकम दी जाएगी। हालांकि, अब उनके पास आरक्षण के आधार पर अर्धसैनिक बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या राज्य सरकार की दूसरी नौकरियों में शामिल होने का अवसर नहीं होगा।

सेवा निधि पैकेज अग्निपथ योजना के तहत अनिवार्य रूप से अग्निवीर के हर महीने के वेतन का 30 फीसदी हिस्सा काटकर अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा किया जाता है। सरकार भी इसमें उतनी ही रकम का योगदान करती है।

चार साल का कार्यकाल पूरा होने पर अग्निवीर को ब्याज सहित करीब 11.71 लाख रुपये एकमुश्त दिए जाते हैं। इस रकम पर आयकर नहीं लगता। हालांकि, सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को हर महीने पेंशन या ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता।

इस बदलाव से तुरंत कितने अग्निवीर प्रभावित होंगे?

तीनों सेनाओं में अलग-अलग चरणों में तीन लाख से ज्यादा अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे हैं। इनमें करीब 2.8 लाख अग्निवीर थल सेना में हैं। इनमें से लगभग 19,000 अग्निवीर चार साल का अपना शुरुआती कार्यकाल पूरा करेंगे।

वहीं, नौसेना के करीब 2,500 अग्निवीर इसी महीने चार साल की सेवा पूरी कर लेंगे। इसके अलावा, वायु सेना के पहले बैच के करीब 2,900 अग्निवीर अगले महीने अपना प्रशिक्षण पूरा करेंगे।

अगर सभी अग्निवीर नियमित सैनिक बन सकते हैं, तो क्या सेना में फिर से पहले की तरह नियमित भर्ती शुरू हो रही है?

नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने मीडिया को जानकारी देते हुए साफ किया कि नए बदलावों के बावजूद अग्निपथ योजना जारी रहेगी।

इसका मतलब है कि भले ही आगे चलकर सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा, लेकिन शुरुआती चार साल की सेवा पूरी करने के बाद पहले की तरह केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों का ही योग्यता के आधार पर नियमित सैनिक के रूप में चयन होगा।

इसके बाद बाकी अग्निवीरों को बदली हुई अग्निपथ योजना के तहत कुल छह साल की सेवा पूरी करने पर नियमित सैनिक बनने का मौका मिलेगा।

वरिष्ठता के मामले में दो साल की अतिरिक्त सेवा के बाद नियमित सैनिक बनने वाले अग्निवीर अपने उन साथियों से कनिष्ठ होंगे, जिन्हें चार साल की सेवा पूरी करने के बाद ही नियमित सेना में भर्ती कर लिया गया था।

कोविड से पहले होने वाली नियमित भर्ती से यह योजना कैसे अलग है?

कोविड-19 महामारी से पहले तक लागू नियमित भर्ती व्यवस्था में सैनिक सेवा के पहले दिन से ही स्थायी सैनिक के तौर पर सेना में शामिल होते थे। इसके साथ ही उन्हें इससे जुड़े सभी लाभ और पेंशन पाने का अधिकार भी मिल जाता था। ऐसे सैनिक सेना से तभी बाहर हो सकते थे, जब वे स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेते या किसी अपराध के लिए उनका कोर्ट मार्शल होता।

इसके उलट, अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के पास सेवा छोड़कर कोई दूसरा करियर चुनने या सेना में स्थायी नौकरी पाने के लिए सेवा जारी रखने का विकल्प होता है। जो अग्निवीर दो साल की अतिरिक्त सेवा स्वीकार करेंगे, उन्हें यह अवधि पूरी होने के बाद एक बार फिर तय करना होगा कि वे सेना छोड़ना चाहते हैं या नियमित सैनिक के तौर पर सेवा जारी रखना चाहते हैं।

इस तरह अग्निवीरों को अपने करियर का रास्ता चुनने के दो अलग-अलग मौके मिलेंगे। हालांकि, दोनों ही चरणों में उनके पास नियमित सैनिक बनने का अवसर रहेगा, बशर्ते वे सेना के चयन मानदंडों को पूरा करें।

इसके अलावा, अगर वे चार या छह साल की सेवा के बाद सेना छोड़कर कोई दूसरा करियर चुनते हैं, तो उन्हें सेवा निधि योजना के तहत एकमुश्त रकम मिलेगी।

सभी अग्निवीरों को नियमित सैनिक बनाने से सेना को क्या फायदा होगा?

अगर सभी अग्निवीर नियमित सैनिक बनने का विकल्प चुनते हैं, तो इससे सरकार को पेंशन के खर्च में कोई बचत होने की संभावना नहीं है। हालांकि, इससे सेना में जवानों की कमी को तेजी से दूर करने में मदद मिल सकती है।

कोविड के वर्षों में नई भर्तियां नहीं होने और नियमित रूप से सैनिकों के सेवानिवृत्त होने के कारण सेना में जवानों की कमी हो गई थी। मौजूदा सुरक्षा परिस्थितियों में यह कमी दूर करना खास तौर पर जरूरी है। गलवान की घटना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए सेना के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

सेना के अधिकारियों का यह भी कहना है कि नई व्यवस्था से अग्निवीरों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। नियमित सैनिक बनने के लिए उन्हें शुरुआती 25 फीसदी में जगह बनाने की कोशिश करनी होगी। इससे उनमें काम के प्रति लापरवाही और संतुष्ट होकर बैठ जाने की प्रवृत्ति कम होगी।

अधिकारियों के मुताबिक, चयन की कई परतें होने से सेना को बेहतर गुणवत्ता वाले जवान मिल सकेंगे। जनरल सुब्रमणि के अनुसार, इस योजना से सेना को अनुभवी सैनिकों का एक समूह मिलेगा। साथ ही, सेना में युवाओं की संख्या भी बनी रहेगी, क्योंकि शुरुआती चरण में 25 फीसदी युवा अग्निवीर नियमित सैनिक के तौर पर शामिल होंगे।

वहीं, जो अग्निवीर सेना छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में अपना करियर बनाएंगे, उन्हें सेना में बिताए वर्षों के दौरान मिले प्रशिक्षण और कौशल का फायदा मिलेगा।

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