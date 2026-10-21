चीन ने 64 साल पहले 20 अक्टूबर को भारत पर दो तरफ से हमला किया था। पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के इलाके में चीनी सेना ने भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। नेफा में आज का अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्से शामिल थे।

भारत इस हमले के लिए तैयार नहीं था। चीनी सेना ने तेजी से बढ़त बनाई और रणनीतिक रूप से अहम तवांग पर कब्जा कर लिया। वह आगे बढ़ती रही। फिर 21 नवंबर को चीन ने एकतरफा युद्धविराम का ऐलान कर दिया।

1962 का युद्ध भारत के लिए सिर्फ सैन्य हार नहीं थी। इसने देश की सुरक्षा तैयारियों और चीन को लेकर भारतीय नेतृत्व की सोच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भारत को भरोसा था कि चीन सैन्य हमला नहीं करेगा। इसी भरोसे के चलते उसके नेताओं ने चीन की मंशा और सैन्य तैयारियों को सही ढंग से नहीं समझा।

दूसरी ओर, चीन का कम्युनिस्ट नेतृत्व 1959 से ही इस टकराव की तैयारी कर रहा था। भारतीय सेना को भी ऐसे युद्ध में उतरना पड़ा, जिसके लिए वह पूरी तरह तैयार नहीं थी। हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, और भारतीय सेना के पास इस चुनौती से निपटने के लिए जरूरी तैयारी और संसाधन भी नहीं थे।

इसलिए 1962 के युद्ध को सिर्फ भारत की हार के तौर पर देखना काफी नहीं है। यह समझना भी जरूरी है कि भारत हालात का सही अंदाजा लगाने में क्यों चूका और उसकी रणनीति में कहां कमी रह गई। आज छह दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर अपनी सैन्य मौजूदगी के जरिए भारत पर दबाव बनाए हुए है। ऐसे में उस युद्ध से मिले सबक आज भी प्रासंगिक हैं।

पंचशील से बढ़ते अविश्वास तक

आजादी के बाद भारत और चीन, दोनों एशिया में आपसी सहयोग और एकजुटता की बात करते थे। भारत ने 1950 में चीन जनवादी गणराज्य को मान्यता दी और दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की। वर्ष 1954 में दोनों ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। उम्मीद थी कि इससे आपसी विश्वास बढ़ेगा और दोनों देश अच्छे पड़ोसियों की तरह आगे बढ़ेंगे।

लेकिन सीमा विवाद का हल नहीं निकला। तिब्बत को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद थे और भारत चीन की रणनीतिक सोच को भी ठीक से नहीं समझ पाया। चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। फिर 1959 में दलाई लामा तिब्बत छोड़कर भारत आ गए। इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ा दिया।

इसी बीच अक्साई चिन से होकर बनाई गई चीन की एक सड़क भी दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की बड़ी वजह बनी। 1950 के दशक की शुरुआत में चीन ने इस सड़क का निर्माण गुपचुप तरीके से किया था। यह सड़क शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ती थी। जब भारत को इसके बारे में पता चला, तो दोनों देशों के संबंध और बिगड़ गए। सीमा का सवाल अब केवल जमीन के एक हिस्से तक सीमित नहीं था। यह संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका था।

1959 में पूर्वी क्षेत्र के लोंगजू और लद्दाख के कोंगका दर्रे पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़पें हुईं। सीमा पर तनाव लगातार बढ़ रहा था।

भारत ने 1961 में चीन को भारतीय क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकने के लिए ‘फॉरवर्ड पॉलिसी’ अपनाई। इसके तहत भारतीय सेना ने चीनी ठिकानों के करीब अपनी चौकियां बनानी शुरू कीं। चीन ने भी जवाब में नई चौकियां बनाईं। कई जगह उसने भारतीय चौकियों को घेर लिया। चीन के नेता माओत्से तुंग ने इस स्थिति को ‘सशस्त्र सह-अस्तित्व’ कहा।

भारतीय नेतृत्व को लगता था कि चीन की गतिविधियों का जवाब उसी तरह देने से बड़ा युद्ध नहीं छिड़ेगा। लेकिन चीन इस स्थिति को अलग नजरिए से देख रहा था। उसके नेताओं को लगने लगा था कि भारतीय सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए केवल दबाव बनाना काफी नहीं है। उन्हें लगा कि सैन्य बल का इस्तेमाल करने से भारत बातचीत के लिए मजबूर हो सकता है।

यहीं दोनों देशों की सोच के बीच बड़ा अंतर सामने आया। भारत को उम्मीद थी कि सीमित जवाबी कदमों से चीन पीछे हट जाएगा, जबकि चीन सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा था।

भारत से कहां चूक हुई?

चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने अपनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) को भारतीय सैनिकों को करारी शिकस्त देने का लक्ष्य दिया था। पश्चिमी मोर्चे पर चीन अक्साई चिन की सड़क को सुरक्षित रखना चाहता था। पूर्वी मोर्चे पर उसका मकसद वहां तैनात भारतीय सेना को बड़े हमले के जरिए परास्त करना था।

चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही थीं, लेकिन भारत अपनी तैयारियों को उस स्तर तक नहीं ले जा पाया। भारतीय सेना पर सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, जबकि उसके पास जरूरी संसाधनों की कमी थी।

भारत के पास खुफिया जानकारी की कमी नहीं थी। असली समस्या यह थी कि सरकार और सेना उस जानकारी से चीन की मंशा और उसकी हमले की क्षमता का सही अंदाजा नहीं लगा सकीं। भारतीय राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने चीन की सैन्य ताकत को कम करके आंका।

सीमा पर भारतीय सेना की चौकियां दूर-दूर थीं और उनमें सैनिकों की संख्या भी कम थी। जरूरत पड़ने पर एक चौकी दूसरी की मदद आसानी से नहीं कर सकती थी। इस वजह से ये ठिकाने हमले के सामने कमजोर पड़ गए।

सबसे बड़ी चूक चीन की मंशा को लेकर थी। भारतीय नेतृत्व को लगता था कि चीन बड़े पैमाने पर हमला नहीं करेगा। लेकिन जब चीनी सेना ने हमला किया, तो भारत की यह धारणा गलत साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि भारतीय सेना को बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ना पड़ा।

दो मोर्चों पर चीन का हमला और भारतीय सैनिकों का संघर्ष

20 अक्टूबर, 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) में एक साथ हमला किया। शुरुआती दौर में ही उसने भारतीय सेना की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया।

कुछ समय तक लड़ाई धीमी रही, लेकिन नवंबर के तीसरे सप्ताह में चीन ने दूसरा बड़ा हमला शुरू कर दिया। पश्चिम में उसकी सेना 1960 में चीन की ओर से बताई गई सीमा रेखा के करीब पहुंच गई। पूर्व में चीनी सैनिक असम के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने लगे।

21 नवंबर को चीन ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की। उसने पूर्वी क्षेत्र में कब्जा किए गए इलाकों से अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन अक्साई चिन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।

भारत को इस युद्ध में करारी हार का सामना करना पड़ा। सेना के पास पर्याप्त हथियार नहीं थे और सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने की व्यवस्था भी कमजोर थी। फिर भी भारतीय सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में मोर्चा संभाले रखा और बहादुरी से मुकाबला किया।

पूर्वी मोर्चे पर वालोंग में भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का डटकर सामना किया। उन्होंने मजबूती से अपनी जगह संभाली और चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया।

लद्दाख में भी भारतीय सैनिकों ने मुश्किल हालात में अपनी चौकियों की रक्षा की। 18 नवंबर को रेजांग ला में हुई लड़ाई इसका एक बड़ा उदाहरण है। यहां मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी के जवानों ने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई दिखाती है कि खराब तैयारी और मुश्किल हालात के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस के साथ मुकाबला किया।

1962 के युद्ध से आज क्या सीखने की जरूरत है?

1962 की हार को भारतीय सैनिकों के साहस की कमी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। समस्या कहीं बड़ी थी। देश की युद्ध संबंधी तैयारियां कमजोर थीं, चीन की सैन्य क्षमता का सही आकलन नहीं हुआ था और रणनीतिक फैसलों में भी गंभीर कमियां थीं।

इस हार ने भारत को अपनी सुरक्षा और रक्षा तैयारियों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मजबूर किया। यह युद्ध आगे चलकर भारत की रणनीतिक सोच का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बना।

आज देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार और सेना के सभी अंग आपसी तालमेल से काम करें। भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा की स्पष्ट और लिखित रणनीति तैयार करनी चाहिए। युद्ध के समय सेना के अलग-अलग अंगों के बीच बेहतर तालमेल और साझा योजना भी जरूरी है। सशस्त्र बलों की तैयारियों में बुनियादी बदलाव अब टाले नहीं जा सकते।

चीन के साथ भारत का सीमा विवाद आज भी सुलझा नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। उसने तिब्बत और वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सड़कें और दूसरी बुनियादी सुविधाएं विकसित की हैं। इनका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य, दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। ऐसी सुविधाओं के कारण चीन जरूरत पड़ने पर अपने सैनिकों को तेजी से सीमा पर पहुंचा सकता है।

चीन की रणनीति सिर्फ सैन्य ताकत दिखाने तक सीमित नहीं है। वह ऐसे कदम भी उठाता है, जिनसे सीधे युद्ध में उतरे बिना सीमा पर धीरे-धीरे स्थिति बदलने की कोशिश की जा सके। इसे ‘ग्रे जोन वॉरफेयर’ कहा जाता है। इसके तहत चीन नक्शों के जरिए अपने क्षेत्रीय दावे जताता है और सीमा पर छोटे-छोटे कदम उठाकर वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति बदलने की कोशिश करता है। इस तरह वह बड़े युद्ध का जोखिम उठाए बिना भारत पर दबाव बनाए रख सकता है।

2020 में पूर्वी लद्दाख में चीन की घुसपैठ ने दिखा दिया कि सीमा पर तनाव बढ़ने का खतरा अब भी बना हुआ है। इसलिए भारत के लिए केवल हर घुसपैठ का जवाब देना काफी नहीं है। उसे ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिससे सीमा पर होने वाली गतिविधियों की समय रहते जानकारी मिल सके और किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

इसके लिए खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने और सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखने की व्यवस्था मजबूत करनी होगी। सैनिकों तक हथियार और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बेहतर इंतजाम करने होंगे। साथ ही, हर मौसम में इस्तेमाल हो सकने वाली सड़कों और दूसरी संपर्क सुविधाओं का विस्तार करना होगा।

सबसे जरूरी है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता इतनी मजबूत बनाए कि चीन किसी भी आक्रामक कदम से पहले उसके संभावित जवाब को ध्यान में रखे। भारत को ऐसी तैयारी करनी होगी, जिससे वह अपनी सीमा की रक्षा कर सके और तनाव को बड़े युद्ध में बदलने से रोक सके।

1962 के युद्ध को याद करने का मकसद केवल उस हार की पीड़ा को दोहराना नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या भारत ने उस अनुभव से जरूरी सबक सीखे हैं और क्या वह आज की चुनौतियों के लिए तैयार है?

इस युद्ध से दो बातें साफ होती हैं। पहली, राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी रणनीतिक और सैन्य क्षमता भी होनी चाहिए। दूसरी, किसी विरोधी देश की मंशा का अंदाजा केवल इस उम्मीद में नहीं लगाना चाहिए कि वह हमला नहीं करेगा। उसकी गतिविधियों, तैयारियों और वास्तविक क्षमताओं को समझना भी उतना ही जरूरी है।

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किसी भी राष्ट्र का ध्वज उसकी संप्रभुता का प्रतीक होता है। यह देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके रंगों, आकार व प्रतीकों के अपने विशेष अर्थ होते हैं। तिरंगे के तीनों रंग भी अलग-अलग भावों और मूल्यों को दर्शाते हैं। केसरिया रंग साहस, शक्ति, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का संदेश देता है, जबकि हरा रंग समृद्धि, विकास, उर्वरता और हरियाली का प्रतीक है। तिरंगे के बीच में बना अशोक चक्र देश की निरंतर प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।