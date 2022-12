Gujarat Election Result Analysis: गुजरात चुनाव में 72% उम्मीदवारों की जमानत जब्त, AAP 70 और कांग्रेस 23 फीसदी सीटों पर नहीं बचा पायी डिपॉजिट

128 AAP, 41 Congress Candidates Lost deposit: सूरत जिले की लिंबायत सीट पर सबसे अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। इस सीट पर सबसे अधिक 44 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 42 ने अपनी जमानत खो दी है।

गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र घाटलोडिया में समर्थकों से मिलते मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Express photo by Nirmal Harindran)

