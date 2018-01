शाहरुख खान ने फिल्म ‘जीरो’ के सेट पर की पतंगबाजी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने मकर संक्रांति के मौके पर अपनी आने वाली फिल्म ‘ZERO’ के सेट से पतंग उड़ाई। शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी तस्वीर शेयर की जिसमें वह पतंगबाजी करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ एक और शख्स है जो उनके पीछे चरखी पकड़ कर खड़ा हुआ है। शाहरुख ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा- आनंद एल. राय की फिल्म जीरो के सेट पर देश भर के किसानों के लिए फसल और खुशियों का त्यौहार मकर संक्रान्ति पतंग उड़ाते हुए मनाई। उनकी इस तस्वीर को हजारों लोगों ने लाइक और रीट्वीट किया है।

मालूम हो कि फिल्म ZERO में शाहरुख खान एक बौने का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक शेयर किया जा चुका है। हालांकि फिल्म का ट्रेलर आना अभी बाकी है। 2018 की यह शाहरुख खान की पहली फिल्म होगी जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। शाहरुख खान की 2017 में कुल दो फिल्में रिलीज हुई थीं (रईस और जब हैरी मेट सेजल) इन दोनों में से सिर्फ रईस ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर सकी।

Celebrated Makar Sankranti the festival of harvesting & happiness for our farmers around the country by flying a kite on @aanandlrai sets of Zero. Too much fun… pic.twitter.com/P5ftZY3vsI

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 14, 2018