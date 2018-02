अनुष्का-कैटरीना को रिक्शे पर लेकर कहां चले शाहरुख खान?

बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘जीरो’ को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा हैं। आनंद एल राय निर्देशित फिल्म ‘जीरो’ की शूटिंग मुबंई में हो रही है। फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म सिटी में मेरठ को रिक्रिएट किया है। अनुष्का साथ ही साथ फिल्म ‘परी’ को लेकर सुर्खियां बटोरी रहीं हैं तो वहीं कैटरीना कैफ ‘ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान’ फिल्म को लेकर सुर्खियों में हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शाहरुख ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक फोटो शेयर की है जिसके बाद फिल्म ‘जीरो’ के यह स्टार्स चर्चा में आ गए हैं। शाहरुख के द्वारा शेयर की गई तस्वीर में कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा रिक्शे की सवारी करती हुईं नजर आ रही हैं और रिक्शा खुद शाहरुख खान चलाते हुए दिख रहे हैं। शाहरुख खान ने सफेद रंग की शर्ट और ब्लू कलर की जींस को पहन रखा है, तो वहीं कैटरीना और अनुष्का भी सफेद रंग के टॉप और ब्लू जींस ही पहन रखी है।

शाहरुख खान ने तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, ”अच्छी यादों की शुरूआत, लड़कियों ने मुझे सैर के लिए बुलाया है।” शाहरुख के द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। शाहरुख खान सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहते हैं और फैंस के लिए तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। इसी क्रम में अभिनेता शाहरुख खान ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की है।

Best memories begin with insane ideas…Girls taking me along for a ride called #Zero @aanandlrai #Katrina @AnushkaSharma pic.twitter.com/iSgiEF1qY8

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) February 2, 2018