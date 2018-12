Zero Movie Review: शाहरुख खान (shahrukh khan) स्टारर फिल्म ‘जीरो’ (Zero) 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म ‘जीरो’ (Zero) का दर्शकों को ट्रेलर रिलीज के बाद से ही इंतजार था। फिल्म में अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ भी लीड भूमिका में हैं। पहली बार किसी फिल्म में शाहरुख खान एक बौने का किरदार अदा किया है तो वहीं कैटरीना एक सुपरस्टार बनी हुई हैं। अनुष्का शर्मा ने एक साइंटिस्ट का रोल निभाया है।

फिल्म की कहानी की बात करें तो बउआ (शाहरुख खान/shahrukh khan) नाम का एक अंधेड़ उम्र का शख्स अपने लिए प्रेमिका की तलाश में है। बउआ यानि शाहरुख खान (shahrukh khan) को अनुष्का शर्मा में अपना प्यार नजर आने लगता है। लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते हैं कि मेरठ का यह बौना शख्स बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कैटरीना कैफ के साथ उठने-बैठने लगता है। कहानी ट्विस्ट तब आता है जब बउआ की जिंदगी में एक बार फिर से चीजें पलटती हैं। अनुष्का से दूरी बना चुके बउआ को जल्द ही सच्चाई का एहसास हो जाता है। फिल्म के अंत में नासा का स्पेसशिप अलग ही रोमांच जगाता है।

मेरठ की पृष्ठभूमि, लोकल भाषा में बात करते हुए शाहरुख, कैटरीना का स्टारडम और शाहरुख-अनुष्का की लव स्टोरी एक ब्लॉकबस्टर जैसा एहसास दिलाता है। माना जा रहा है कि शाहरुख खान (shahrukh khan) निर्देशक आनंद एल राय को ब्लॉकबस्टर सफलता दिला सकते हैं। जीरो के ट्रेलर ने भी इतिहास रच दिया था। फिल्म के ट्रेलर को 24 घंटे के भीतर ही 5 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया था। फिल्म को क्रिटिक्स और पब्लिक ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। करीब 200 करोड़ रुपए के बजट से तैयार फिल्म ‘जीरो’ (Zero) को पांच में से 4 स्टार्स जनसत्ता.कॉम की ओर से दिए गए हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App