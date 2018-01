ZERO FIRST POSTER RELEASE: शाहरुख खान ने शेयर किया फिल्म का पहला पोस्टर

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ZERO का पहला पोस्टर आज रिलीज कर दिया गया है। खुद शाहरुख ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से रिलीज किया है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने भी इसे अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। पोस्टर में शाहरुख अपने मस्तीखोर अंदाज में हवाई चप्पल पहने और सैंडो बनयान पहन कर खड़े हुए हैं। उनका लुक जितना बन पड़े कॉमिक बनाने की कोशिश की गई है। उन्हें नीचे पैंट की जगह अंडरवियर बहनाई गई है। हाथों में शाहरुख ने गोल्डन रिस्टवॉच पहनी हुई है।

शाहरुख ने पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- इतना सारा प्यार!!! #2ZERO18 की शुरुआत बढ़िया हुई, 3.2 करोड़ लोगो के प्यार के लिए शुक्रिया। वहीं तरण आदर्श द्वारा शेयर किया गया पोस्टर बस थोड़ा अलग है। शाहरुख के पोस्टर में जहां ऊपर यूट्यूब पर वीडियो को कितनी बार देखा गया इसकी संख्या दी गई है वहीं तरण द्वारा शेयर किए गए वीडियो में आप फिल्म की रिलीज डेट देख सकते हैं। फिल्म की पंच लाइन में लिखा गया है “आपके पीछे”।

Thank u to the 32 million on Twitter! pic.twitter.com/ODZc4Bq1RT

And here comes the first poster of #Zero… Stars Shah Rukh Khan, Katrina Kaif and Anushka Sharma… Aanand L Rai directs… 21 Dec 2018 release… #2ZERO18 pic.twitter.com/8rAFgvocSR

