Zero box office collection day 3: सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जीरो 21 दिसंबर को रिलीज कर दी गई है। फिल्म को पहले दिन शोज में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी फिल्म ने ओपनिंग डे पर 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। लेकिन दूसरे दिन आते ही फिल्म का कलेक्शन काफी डाउन रहा। पहले दिन में यानी शुक्रवार को फिल्म ने 20 करोड़ 14 लाख रुपए कमाए। शनिवार को फिल्म ने 18 करोड़ 22 लाख रुपए का बिजनेस किया। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 38 करोड़ 36 लाख।

जीरो फिल्म के आंकड़े ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं। तरण ने साथ ही फिल्म जीरो को लेकर कहा कि दूसरे दिन सॉलिड ग्रोथ देखने को नहीं मिली। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। कयास लगाए गए थे कि पहले दिन में फिल्म 25 से 27 करोड़ रुपए कमा सकती है। पहले दिन में उम्मीद से कम कमाई होने के बाद दूसरे दिन भी फिल्म का प्रदर्शन (बॉक्स ऑफिस पर) कुछ ऐसा रहा…

#Zero slips on Day 2… Biz should’ve witnessed solid growth on Day 2 after an underwhelming Day 1, but is struggling at the BO… Decline on Day 2 [vis-à-vis Day 1]: 9.53%… Fri 20.14 cr, Sat 18.22 cr. Total: ₹ 38.36 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2018