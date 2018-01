शाहरुख खान की आनंद एल. राय निर्देशित फिल्म के नाम का हुआ ऐलान, SRK का लुक भी आया सामने

Zero First Look: शाहरुख खान ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा- टिकटें लिए बैठें हैं लोग मेरी ज़िंदगी की, तमाशा भी पूरा होना चाहिए!