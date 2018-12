Zero Box Office Collection Day 1, Zero 1st First Day Box Office Collection: इस साल की मोस्ट अवेटेड शाहरुख खान की फिल्म ‘जीरो’ 21 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मेन लीड में हैं। फिल्म के प्रति शाहरुख खान के फैन्स का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है। ट्रेड एनालिस्‍ट तरण आदर्श के अनुसार, जीरो ने शुक्रवार को भारत में 20.14 करोड़ रुपये कमाए। आनंद एल राय के निर्देशन में बनी फिल्म ‘जीरो’ को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वीकेंड के चलते दूसरे, तीसरे दिन इसके कलेक्‍शन में और इजाफा होगा।

ट्रेड एनलिस्ट गिरीश जौहर के मुताबिक ”जीरो ने लोगों के बीच गजब का उत्साह बनाया है। फिल्म को लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज और गानों के अलावा फिल्म का बखूबी प्रचार किया गया है।” बता दें 200 करोड़ के बजट में बनी शाहरुख की ये फिल्म करीब 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस.कॉम से बातचीत में ट्रेड एनालिस्ट गिरिश जौहर ने कहा था, ”शुक्रवार नॉन हॉली-डे होने के बावजूद फिल्म ‘जीरो’ को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म ओपनिंग डे पर 25-27 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है।

