Zero Box Office Collection Day 8: शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म जीरो का प्रभाव दर्शकों पर कुछ खास देखने को नहीं मिला। फिल्म जीरो को ऑडियंस की मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। किसी ने फिल्म को ज्यादा अवधि वाला कहा, तो किसी ने कहा कि फिल्म की कहानी अच्छी नहीं। कोई बोलता नजर आया कि फिल्म में लॉजिक नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान के फैन्स को उनकी ये मूवी बहुत पसंद आई। खास तौर पर शाहरुख की फिल्म में एक्टिंग दर्शकों को बहुत अच्छी लगी। फिल्म में शाहरुख एक बौने व्यक्ति के किरदार में हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म ने अच्छी कमाई की थी।

पहले दिन शाहरुख खान की फिल्म ने कमाए 20.14 करोड़ रुपए। शनिवार को शाहरुख की फिल्म ने कमाए 18.22 करोड़ रुपए। तीसरे दिन रविवार को ‘जीरो’ ने कमाए 20.71 करोड़ रुपए। चौथे दिन सोमवार को फिल्म जीरो ने कमाए 9.50 करोड़ रुपए। मंगलवार पांचवे दिन अनुष्का-शाहरुख की फिल्म ने 12.75 करोड़ रुपए कमाए। छठे दिन बुधवार को फिल्म की कमाई करीब 6 करोड़ रुपए हुई। वहीं सातवें दिन फिल्म ‘जीरो’ ने कमाए लगभग 4 करोड़ रुपए। रोहित जैसवाल के मुताबिक फिल्म ने अपने दूसरे शुक्रवार को 1.5 करोड़ रुपए कमाए। शाहरुख की फिल्म के आगे रणवीर की सिंबा का सिक्का चल गया है। रणवीर की फिल्म को पब्लिक की खूब अटेंशन मिल रही है। ऐसे में फैन्स रोहित की इस एक्शन फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं।

#Zero 2nd Friday Heading Towards 1.5cr #Simmba 1st Day heading Towards 22cr …..

— Rohit Jaiswal (@rohitjswl01) December 28, 2018