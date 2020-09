दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगों (Delhi Riots) की साजिश के मामले में जेनएयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को गिरफ्तार किया है। खालिद की गिरफ्तारी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत की गई है। जेएनयू के पूर्व छात्र की गिरफ्तारी पर बॉलीवुड कलाकर प्रकाश राज ने नाराजगी जाहिर की है। वहीं एक्टर जीशान अयूब ने भी ट्विटर पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा है कि इस देश में माइनॉरटी होना गुनाह है।

प्रकाश राज ने उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लिखा, ‘शर्मनाक…अगर हमने इस विच हंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो, हमें खुद पर शर्मिंदा होना चाहिए….’। ट्वीट के साथ प्रकाश राज ने #StandWithUmarKhalid #FreeUmarKhalid #justasking हैशटैग का भी इस्तेमाल किया है। उधर, बॉलीवुड एक्टर जीशान ने कहा कि कल आपके घर से भी किसी को उठा लिया जाएगा।

जीशान ने ट्वीट किया, जी हाँ, इस देश में अब माइनॉरटी होना गुनाह है! सही होना उससे भी बड़ा अपराध! और संविधान या अहिंसा की बात करने पर तो सूली पर भी चढ़ाए जा सकते हैं! जीशान ने अपना विरोध जताते हुए आगे लिखा कि कल आपके घर से भी, किसी को भी उठा लिया जाएगा। और आप ऐसे ही मुंह ताकते रह जाएँगे!

इसके साथ ही स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी उमर की गिरफ्तारी पर अपने ही अंदाज में विरोध जताया है। कुणाल कामरा ने दिल्ली पुलिस पर निशाना साधते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था की पैरोडी अकाउंट है। बता दें कि उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर #standWithUmarKhalid ट्रेंड करने लगा।

जीशान अयूब के ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट किया, सर 172 मिलियन हो और इस देश में दूसरे सबसे बड़ा धर्म है आपका। उसने गुनाह किया है तो कानून को अपने तरीके से काम करने दीजिए। कोई दूध का धूला तो है नहीं। अगर बेकसूर हुआ तो छूट जाएगा।

एक यूजर ने दिल्ली पुलिस को बेबस और लाचार बताते हुए लिखा, उमर खालिद को सिर्फ उर्दू नाम होने की सजा मिल रही है। जो खुलेआम सड़को पर जहर उगला उसके ऊपर एक FIR तक नही होती है। और जो कहीं पर भी एक Statement ऐसा नहीं देता जिससे दंगा भड़के, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी से मालूम होता है की दिल्ली पुलिस कितनी बेबस और लाचार है।

प्रकाश राज के ट्वीट पर एक यूजर ने उमर की गिरफ्तारी पर लिखा, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैं बीजेपी या सीपीआई का विरोधी नहीं बल्कि निष्पक्ष नागरिक हूं। और मुझे विश्वास है सर जब मैं ये कहता हूँ। ये लोग दिल्ली दंगों के मूल कारण थे।

I respect you a lot and a huge fan of your work. Not saying I’m pro BJP or anti-CPI but an unbiased citizen. And trust me sir when I say these. These people were the root cause of Delhi riots.

